Adda, despre trendingul de pe YouTube: „Nu aș putea să dorm liniștită”

Pentru Adda, trendingul de pe YouTube, în care apar diverse piese muzicale, de la manele până la rap, nu ar putea continua la nesfârșit. Cântăreața apreciază artiștii care nu lansează hituri pentru a prinde la public, ci care cântă așa cum simt.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, artista a vorbit deschis despre topul celor mai ascultate cântece de pe YouTube: „eu respect toate genurile muzicale și toți artiștii, indiferent de genul muzical. Lucrul cu care nu sunt de acord este să treci de la ce făceai înainte la un alt gen muzical, doar pentru că prinde la public. Adică, fii autentic până la capăt și încearcă să te reinventezi pe felia ta. Eu nu aș putea să dorm liniștită. Toată lumea cântă de toate', a explicat Adda.

Pentru cântăreață, muzica a fost întotdeauna planul A, fără să ia în calcul și alte variante în plan profesional. Putea să renunțe oricând la meseria ei, dar a ales să nu o facă, pentru că muzica o împlinește cu adevărat: „accept că vine cu multe rele, dar și când vine binele, e magic', a mai continuat Adda la podcast.

S-a îndrăgostit de folclor când era doar un copil, mai exact de cântecele interpretate de Grigore Leșe. Pentru artistă e important să nu-și uite originile, iar hiturile pe care le-a lansat de-a lungul timpului îmbină cu succes trecutul și prezentul, printre ele numărându-se și „Cântă cucu' sau „Nu plânge Ana'.

Cum ar arăta colaborarea anului

La podcastul lui Drăghici, Adda a recunoscut că și-ar dori să colaboreze cu artiste care se îndreaptă spre același gen de muzică pe care îl cântă ea: „mi-ar plăcea să am un duet cu o fată, am observat că nu prea se poartă, nu înțeleg de ce. Mi-ar plăcea să am o piesă cu Delia sau cu Feli pentru că și la temperament ne asemănăm cumva, suntem cumva pe același film. Cred că ar ieși ceva foarte fain, pentru că nu s-a mai făcut', a mai continuat cântăreața.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro