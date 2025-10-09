A treia echipă eliminată de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”

Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură a început la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

A treia echipă eliminată de la Asia Express 2025

În ediția difuzată pe data de 8 octombrie 2025, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Emil Rengle și Alejandro Fernández, Anda Adam și soțul ei, Joseph, și Serghei Mizil și Mara Bănică.

Pentru că au fost ultimii pe traseu, Serghei Mizil și Mara Bănică au intrat direct la cursa pentru ultima șansă din ediția 20 din sezonul 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025. Cei doi au fost urmați de Emil Rengle și Alejandro Fernández. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au primit cele mai multe nominalizări din partea colegilor de competiție.

Echipele au avut parte de o surpriză la cursa pentru ultima șansă atunci când au aflat că se vor transforma în pionieri pe Drumul Eroilor.

Concurenții au fost puși în situații limită. Ei au fost nevoiți să muncească alături de localnici într-o cooperativă agricolă, pentru a produce vin de orez. Apoi, misiunile au continuat pe terenul de sport, unde echipele au fost transformate în parteneri de antrenament pentru tinerii pionieri vietnamezi, în disciplina tenisului de masă. La final, concurenții au fost puși să defileze cot la cot cu pionierii.

Irina Fodor și ceilalți concurenți așteptau cu nerăbdare să afle ce au făcut echipele plecate în cursa pentru ultima șansă, iar cei care au ajuns primii au fost Anda Adam și Joseph, urmați de Emil Rengle și Alejandro Fernández și apoi de Serghei Mizil și Mara Bănică.

Din păcate pentru Serghei Mizil și Mara Bănică, medalia a fost roșie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„V-am ars!”, a fost reacția lui Serghei Mizil după ce a văzut culoarea insignei.

„După mi-a părut rău. Am văzut pe fețele că le-a părut rău”, a mai adăugat el.

„Ne-am atașat foarte mult de el!”, a mărturisit Dan Alexa.

„Ai fost erou pe Drumul Eroilor!”, a mai completat Karmen Simionescu.

„Mai rar așa ceva!”, a mai adăugat cineva despre Serghei Mizil.

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi și mulțumesc pentru o experiență fără egal. Să fie veselie”, a scris Serghei Mizil pe rețelele de socializare după difuzarea episodului.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Citește și:

Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: „Fie că vrem sau nu să recunoaștem…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro