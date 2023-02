A treia echipă eliminată de la America Express. Ce vedete au părăsit competiția: „S-a lăsat o liniște atât de apăsătoare. Chiar a fost emoționant”

America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show al momentului, a început din 15 ianuarie, la Antena 1. La fel ca până acum, emisiunea este difuzată de duminică până miercuri, duminica de la ora 20.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30 și stabilește recorduri de audiență.

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și-n lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri. După varianta italiană, Antena 1 este a doua televiziune din lume care pornește pe acest traseu.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line, și mama ei, Mihaela sunt vedetele care au pornit pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

Cursa pentru ultima șansă din cea mai recentă ediție a adus și a treia eliminare de la America Express. În ediția din 22 februarie, trei echipe au luptat pentru a rămâne în competiție, dar, pentru cea de pe ultimul loc, totemul a fost roșu, ceea ce a dus la eliminarea din emisiune.

Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta, Cătălin Bordea și Nelu Cortea și Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format cele trei echipe ce au participat la cursa pentru ultima șansă din a doua etapă de la America Express – Drumul Aurului, iar echipa care a ajuns pe ultimul loc a fost formată din Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta, ei părăsind astfel concursul.

„Ce pot spune cu mâna pe inimă este că fără Joaquin, energia lui fantastică și felul lui atât de cool de a vedea lumea, nu cred că ajungeam atât de departe. Și mai este ceva în care toată viața am crezut – oamenii sunt cei care întotdeauna vor face diferența. De aceea vreau să le mulțumesc atât colegilor de cursă cât și echipei noastre care a râs și a plâns împreună cu noi, producției care a gestionat atât de bine un proiect gigantic și tuturor celor care ne-au deschis ușile caselor și ale mașinilor. Celor care ne-au hrănit și ne-au povestit viața lor. Celor care au alergat alături de noi. Celor care au fost acolo atunci când nu mai aveam nicio speranță. Și un ultim lucru: dacă mâine aflu că mă întorc în cursă, o sa fiu cel mai fericit om de pe planetă. Dar, până atunci, vă pupă Buta. Și Joaquin”, a declarat Ovidiu Buta pe contul lui de Instagram după difuzarea episodului.

Și Joaquin Bonilla a transmis un mesaj pe contul lui de Instagram, mulțumim echipei de producție și partenerului său de competiție.

„#themexicansays voi toți ati făcut viața noastră AMAZING! Noi toți am avut încă o șansă să trăim o viață poate mai reală ca viață noastră de zi cu zi…vă iubesc! @americaexpressromania mulțumesc @ovidiubuta că împreună am trăit viața asta în 6 etape minunate. YOU ROCK!”, a declarat și Joaquin Bonilla.