A patra echipă eliminată de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”

Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură a început la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

A patra echipă eliminată de la Asia Express 2025

În ediția difuzată pe data de 16 octombrie 2025, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Emil Rengle și Alejandro Fernández, Anda Adam și soțul ei, Joseph, și Alina Pușcău și Cristina Apostu.

„Astăzi veți porni prin istoria și culorile orașului Hue. La prima misiune veți primi de la mine această cărticică și un speaker, un steag și căști și veți face un tur al acestui oraș vechi cu trei turiști. Îi veți găsi și îi veți convinge să vă asculte la două obiective. Marius Damian și un ghid o să vă asculte turiștii, care trebuie să răspundă la patru întrebări și la cep puțin trei ca să puteți pleca în cursă. În caz contrar, veți primi penalizare”, a fost misiunea anunțată de Irina Fodor, în ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 16 octombrie 2025.

Concurenții au fost puși în situații inedite. A trebuit să afle orele de rugăciune ale călugărilor budiști, să ardă ofrande, ulterior au avut sarcina de a vinde niște flori pentru a strânge banii necesari pentru a cumpăra o rochie și o pălărie mov, culoarea preferată a regelui.

La următoarea misiune, au învățat cum se fac bețișoarele parfumate, dar și să recunoască și să spună în vietnameză aromele. La Mausoleul Împăratului Khai Dinh echipele s-au transformat în lei dansatori și au fost puse să danseze după modelul oferit, dar coregrafia nu a fost deloc simplă.

Irina Fodor și ceilalți concurenți așteptau cu nerăbdare să afle ce au făcut echipele plecate în cursa pentru ultima șansă. Prima echipă sosită a fost cea formată din Emil și Alejandro, apoi cea formată din Anda și Joseph. Ultima echipă a fost cea formată din Alina Pușcău și Cristina Apostu.

Din păcate pentru Alina Pușcău și Cristina Apostu, medalia a fost roșie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Vă mulțumim pentru cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată! Vă suntem recunoscătoare pentru bucuria pe care ne-ați adus-o în suflet! Semnat, modelele”, au declarat cele două după difuzarea episodului.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

