Vedetele despre care nu știai probabil că au părinți faimoși în întreaga lume

Le urmărim în fiecare zi activitatea, le admirăm pentru cariera pe care o au, însă puține celebrități vorbesc despre viața lor personală sau familie. Însă, în cazul vedetelor de mai jos lucrurile stau puțin diferit pentru că au părinți faimoși în întreaga lume. Din exterior poate părea că aceste staruri au mult mai multe avantaje și privilegii, dar asta nu înseamnă că presiunea din partea celorlalți lipsește, ba din contră.

Multe dintre aceste celebrități s-au ajutat de faima dobândită pentru a-și lansa propriile cariere la Hollywood. Iată care sunt vedetele care au părinți celebri:

Dakota Johnson

Dakota Johnson s-a bucurat de o celebritate incredibilă în urma rolului Anastasia Steele în seria 50 Shades of Grey, însă trebuie să îți spunem că actrița era obișnuită de multă vreme cu lumina reflectoarelor. Iar asta pentru că părinții ei, Don Johnson și Melanie Griffith, sunt și ei actori la fel de cunoscuți.

Stella McCartney

Designerul Stella McCartney nu a ales o carieră precum cea a tatălui ei, care este nimeni altul decât Paul McCartney, cântăreț și fostul basist al trupei The Beatles, una dintre formațiile care a scris istorie și continuă să inspire și astăzi.

Emma Roberts

Ai văzut-o pe Emma Robers jucând în nenumărate producții, precum We’re the Millers, Palo Alto, In a Relationship, însă probabil nu te-ai aștepta ca talentul să îl moștenească din familie. Ei bine, tatăl ei, Eric Roberts, a jucat în filme, emisiuni TV, dar a apărut și în videoclipuri, cum ar fi în We Belong Together al lui Mariah Carey, iar mătușa ei este cunoscuta actriță Julia Roberts, despre care cu siguranță ai auzit și pe care ai urmărit-o în mai multe filme.

Zoë Kravitz

Părinții lui Zoë Kravitz sunt actrița Lisa Bonet și muzicianul Lenny Kravitz. Zoë a participat alături de mama ei la nenumărate evenimente și foarte mulți au crezut că cele două sunt de fapt surori. Ba mai mult, acum câțiva ani Zoë a pozat nud pentru a recrea o fotografie în care mama ei, Lisa, era în aceeași ipostază, dar în urmă cu 30 de ani, iar asemănarea a fost izbitoare. Așa că, nu ar trebui să ne mire că talentul l-a moștenit de la părinții săi. Zoë Kravitz s-a făcut remarcată în serialul Big Little Lies.

Lily Collins

Numele actriței Lily Collins a fost pe buzele multora în 2020 după lansarea serialului Emily in Paris. Actrița a jucat în mai multe filme, precum The Blind Side, Stuck in Love, Mirror Mirror și Lose, Rosie. Tatăl ei este Phil Collins, muzician și producător. El este vocea din spatele mai multor hituri, cum ar fi You’ll Be in My Heart și In the Air Tonight.

Lily-Rose Depp

Este posibil să îți fi dat seama din cauza numelui, dar părinții lui Lily-Rose Depp sunt actorul Johnny Depp și Vanessa Paradis. Cei doi au format un cuplu timp de 14 ani, însă în 2011 s-au despărțit, având împreună doi copii – pe Lily și pe John Christopher Depp III. După separare, Lily-Rose și-a împărțit timpul între Paris și Los Angeles. Ea este actriță și model, având acum o carieră în plină ascensiune. La vârsta de 18 ani a pozat topless pe coperta revistei CR Fashion Book.

Hailey Baldwin

Hailey Baldwin, model și actuala soție a lui Justin Bieber, are o carieră notabilă în modelling. Ea este fiica actorului Stephen Baldwin și nepoata lui Alec Baldwin, un alt actor cunoscut.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow și-a câștigat faima jucând în multe filme, iar printre ele se numără Emma, Shakespeare in Love și The Lovers. Actrița și-a lansat și o platformă de lifestyle și de wellness, Goop. Însă, trebuie să îți spunem că mama ei, Blythe Danner, este și ea actriță, având la activ mai multe nominalizări la Emmy pentru rolurile sale.

Mamie Gummer

Mamie Gummer i-a călcat pe urme mamei sale, Meryl Streep, pentru că amândouă se bucură de o carieră în actorie. Iar dacă ar fi să aducem în discuție și aparițiile lui Mamie în True Detective sau The Good Wife, am putea spune că a urmat întocmai sfaturile mamei sale privind actoria.

Angelina Jolie

Angelina Jolie și-a făcut debutul pe micile ecrane alături de tatăl ei, actorul Jon Voight, în cadrul filmului Lookin ‘to Get Out. De-a lungul timpului, Angelina s-a aflat în topul celor mai bine plătite actrițe de la Hollywood, jucând în pelicule de succes precum Mr. & Mrs. Smith și Maleficent.

Kaia Gerber

Kaia Gerber și Cindy Crawford reprezintă exemplul perfect că pasiunea pentru modă se poate moșteni în familie. Cindy Crawford, unul dintre cele mai bune modele ale anilor ’90, a avut grijă ca fiica ei să primească sfaturile potrivite în această direcție. Deși are 19 ani, Kaia a avut colaborări cu extrem de multe case de modă, precum Chanel, Marc Jacobs, Burberry, Prada, Moschino și Versace. Ea a apărut și în mai multe reviste de modă, cum ar fi Vogue, Interview și Teen Vogue.

Foto: Profimedia, Shutterstock, Hepta

