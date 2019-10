URANUS ACUM – Expoziție, arhivă digitală și instalații în spațiul public

În cadrul proiectului URANUS ACUM se discută despre anii ’70-’80 dar și despre probleme urbane și identitate în ziua de azi. Cu ajutorul trecutului, se deschide o discuție despre orașele de azi și cum ar putea fi ele gândite mai bine, mai democratic și mai responsabil. Proiectul își asumă trei moduri principale în care să facă asta: într-o expoziție la Muzeul Național de Artă Contemporană; printr-o serie de instalații în spațiul public ce reconstituie la scară reală și în exact poziția anterioară fragmente din casele dispărute; în cadrul unei arhive online gândită ca începutul unui un proiect pe termen lung.

Despre proiectul URANUS ACUM

Pe 22 decembrie 1989, și buldozerele s-au oprit brusc. Din fericire, nu apucaseră să își termine treaba și de aceea mai avem încă clădiri și ansambluri de patrimoniu în orașele românești. Însă, în acești ani, delirantul proiect de distrugere a satelor și orașelor românești și de creare a unor ansambluri megalomane a ieșit din memoria generală. Atât de multe am uitat, încât azi operele lui Ceaușescu devin prilej de mândrie și modele arhitecturale, și, deși regimul politic este cu totul altul, trăim din nou o epocă de distrugeri masive și de operațiuni violente.

Credem că rezistența, curajul unor oameni și comunități, dar și locuri și clădiri valoroase, precum și un întreg mod de viață, o întreagă lume de imagini și de amintiri merită scoase la iveală.

Dar mai credem și că rememorarea (mai degrabă decât comemorarea), documentarea riguroasă, discuția și analiza ne pot ajuta și să nu repetăm greșeli pe care astăzi nu le mai putem atribui doar unei conduceri politice.

Din aceste motive, scoatem la iveală un cartier masacrat, probabil cel mai reprezentativ pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Legăm poveștile emoționante și bogate ale foștilor locuitorilor sau ale martorilor evenimentelor de reconstituirea riguroasă a unei realități urbane eliminate. Aducem înapoi în mod simbolic case, grădini, biserici și locuri importante dar și viața dintr-un cartier frumos și bun. Vorbim despre o o dramă dar și despre tăria de a începe o nouă viață.

URANUS ACUM este un proiect despre istoria vie și despre spiritul comunitar dar și despre legăturile neașteptate între epoci ce par radical opuse. Despre oameni și nu doar despre case. Cuvântul-cheie este co-prezența: realitatea dispărută este nu doar evocată, ci suprapusă celei actuale. Ajutându-ne de trecut, vorbim și despre cum am putea gândi orașele de azi mai bine, mai democratic și mai responsabil.

Cartierul Uranus se întoarce, chiar dacă doar în mod simbolic. Și ne pune și lumea de azi într-o altă lumină.

Conținut și activități URANUS ACUM

1. Expoziția „interioară”

Aceasta va avea loc la Muzeul Național de Artă Contemporană și va conține interviuri filmate și scrise, imagini vechi și documente de arhivă, precum și fragmente de case demolate și obiecte salvate.

Cercetăm dar și reconstituim: am creat un plan vectorial al vechiului cartier, cu construcții, parcele, străzi și relief, precum și un model 3D și o machetă. Toagte acestea definesc pentru prima oară o imagine concomitentă, o aducere împreună a realității de ieri și de azi.

2. Arhiva online despre zona Uranus-Izvor

Arhiva va conține într-un mod structurat și mai pe larg informațiile sintetizate în expoziție: interviurile complete, galerii cu sute de imagini, planurile și modeul 3D etc. etc. De asemenea, aceste informații vor fi integrate, putând astfel descrie un loc prin povestiri, imagini de epocă, dar și prin amplasamentul său și ceea ce se află acum acolo.

Am lucrat cu profesorii noștri și într-o echipă de câțiva zeci de arhitecți, istorici, antropologi și studenți. Proiectul este unul pe termen lung și va continua și după terminarea expoziției. Mai mult decât atât, el produce resurse și instrumente pentru cercetări viitoare și pentru toți cei interesați.

1. Expoziția „exterioară”

O serie de instalații temporare sunt amplasate în spațiul public sau în cel aferent unor instituții din zonă. Acestea reconstituie fragmente din construcțiile demolate și se așează în spațiul public exact în locurile pe care le ocupau înainte și devin suportul pentru accesul la informații din arhiva online– imagini și planuri de arhivă, interviuri cu locuitorii etc.

4. Evenimente colaterale

Expoziția va fi însoțită de o masă rotundă, precum și de evenimente dedicate copiilor (printr-un parteneriat cu asociația „De-a Arhitectura”). Studenții de la Universitatea Ion Mincu sunt implicați în realizarea arhivei digitale, a proiectelor și a construcțiilor efective.

Organizatori: Zeppelin, Ideilagram, Ordinul Arhitecților din România, Filiala București

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană, Academia Română, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București

Echipa proiectului:

Curatori: Dorothee Hasnas, Ilincă Păun-Constantinescu, Ștefan Ghenciulescu

Experți: Nicolae Lascu, Hanna Derer, Sorin Vasilescu

Cercetare arhitecturală, design expozițional: Dorothee Hasnas, Ilinca Păun Constantinescu, Ștefan Ghenciulescu, Tudor Constantinescu, Gabriela Belcineanu, Iulia Păun, Alexandru Păun

Cercetare sociologică și istorică, interviuri: Oana-Valentina Suciu, Dorothee Hasnas, Andrei-Răzvan Voinea, Iris Șerban, Irina Tulbure, Silvia Schechter

Fotografii noi și de epocă: Andrei Bîrsan, Dan Perry, Ștefan Tuchilă

Design grafic: Radu Manelici

Colaborare cercetare arhitecturală, reconstruire planuri, model 3D: Ana Băbuș, Anca-Bardan, Bogdan Diaconu, Teo Neagu, Diana Necula, Octavian Dragoș Puiu, Andrei Subțirică

Expoziție:Muzeul Național de Artă Contemporană, 17 oct. – 15 nov. 2019

Vernisaj: 17 octombrie 2019, ora 18.00

