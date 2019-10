9 filme pe care merită să le vezi în octombrie la cinema

Iată recomandările noastre în materie de filme pentru luna octombrie:

Joker

Joaquin Phoenix îl interpretează pe maleficul Joker în acest film regizat de Todd Phillips și din distribuția căruia mai face parte și legendarul Robert De Niro. Este povestea unui actor de comedie ratat, care înnebunește și devine un psihopat și un criminal.

Premiera: 4 octombrie

Mo

Filmul Mo, prima producție independentă în care Dana Rogoz joacă rolul principal, pune o mulțime de probleme morale și se joacă cu percepția generală despre cât de vinovate sunt victimele agresiunilor sexuale. Pelicula este proiectul de suflet al Danei Rogoz și al soțului său, Radu Dragomir, în care Dana joacă alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu.

Premiera: 4 octombrie

Gemini Man (Gemini: Conspirația)

Will Smith interpretează rolul principal din acest film de acțiune realizat cu o tehnologie nouă – HFR (High Frame Rate) și regizat de Ang Lee. El este Henry Brogan, un asasin de elită care devine brusc la rândul lui ținta unui agent operativ tânăr și cu abilități speciale, care îi poate anticipa fiecare mișcare. Henry își dă seama că cel care îl vânează este o clonă mai tânără a lui și încearcă să descopere cine l-a creat pe acesta și de ce.

Premiera: 11 octombrie

Ready or Not (Scapă cine poate)

Premisa de la care pornește acest film cu accente horror o reprezintă aventurile prin care trece o proaspătă mireasă chiar în noaptea nunții. Familia excentrică (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) a proaspătului mire o forțează pe tânără să ia parte la un joc înspăimântător, miza fiind chiar viața ei.

Premiera: 11 octombrie

Maleficent: Mistress of Evil (Maleficent: Suverana Răului)

Maleficent: Mistress of All Evil este un sequel al peliculei din 2014 care s-a bucurat de un larg succes și, după ce am urmărit trailer-ul, putem spune că ne așteaptă în cinematografe o aventură palpitantă. Angelina Jolie revine în rolul personajului principal Maleficent și i se alătură din nou Elle Fanning în rolul Prințesei Aurora. În film mai joacă și Michelle Pfeiffer în rolul Reginei Ingrith⁠, viitoarea soacră a Aurorei, care își dorește cu înverșunare unirea celor două regate, dar și Chiwetel Ejiofor, Lesley Manville și Ed Skrein.

Premiera: 18 octombrie

Dolor y gloria (Durere și glorie)

Regizat de Pedro Almodovar, filmul îi are în rolurile principale pe Antonio Banderas și Penélope Cruz, Banderas chiar câștigând la Festivalul de Film de la Cannes 2019 Premiul pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea sa. Pelicula aduce în prim-plan atenţia lui Almodovar la problematica morţii: cea proprie, cea a celor dragi, dar şi la pasiunea regiei de film care ar putea fie cuceri moartea, fie duce la acceptarea acesteia.

Premiera: 18 octombrie

The Addams Family (Familia Addams)

Familia Addams se întoarce pe marile ecrane, dar de această dată sub forma unei animații încântătoare, potrivită pentru toate vârstele. În timp ce pregătesc o mare reuniune de familie, cei patru membri ai familiei Addams descoperă cum liniștea din viața lor este serios afectată de apariția unei gazde de reality show care își dorește un plus de publicitate.

Premiera: 25 octombrie

Zombieland: Double Tap (Zombieland: Rundă dublă)

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin și Emma Stone fac din nou echipă în lupta împotriva zombilor, așa că pregătește-te pentru scene sângeroase, mult umor negru și acțiune din plin. Acum ei se confruntă cu un alt gen de zombies, mai evoluați și inteligenți, dar și cu alți supraviețuitori dispuși să facă orice pentru a obține arme și provizii.

Premiera: 25 octombrie

Paradise Hills

Filmul are o distribuție feminină impresionantă: Milla Jovovich, Eiza González, Emma Roberts, Awkwafina, Danielle Macdonald. Pelicula o are în centrul atenției pe Uma (Emma Roberts), o tânără rebelă, care se trezește într-o dimineață în Paradise Hills, o clinică de tratament de lux de pe o insulă mediteraneeană izolată, condusă de Ducesa (Mila Jovovich), unde familiile înstărite își trimiteau fetele pentru fi transformate în cea mai bună versiune a lor. Însă, în spatele acestui lux se ascunde un secret sinistru.

Premiera: 25 octombrie

Citește și:

10 filme pe care ar trebui să le vadă fiecare femeie

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro