Tot ce trebuie sa stii despre relatia de consolare

Ce este o relatie de consolare? Este acea relatie pe care o incepem imediat dupa o despartire cu sfarsit tragic in timp ce inca avem sentimente pentru fostul partener. Suna egoist? Poate da, dar uneori este cea mai simpla cale pe care o avem la indemana.

Nimeni nu isi doreste sa o rezerva. Totusi, nu putini sunt cei care trec printr-o astfel de experienta: fie ca suferind, fie ca inlocuitor pentru fostul. Nu suna deloc placut, dar pana la urma, relatiile acestea de compromis sunt comune.

Sa presupunem ca banuiesti ca esti intr-o astfel de relatie si te regasesti in multe dintre semnele de mai jos. Ce faci? Majoritatea se vor simti jigniti si vor vrea sa se desparta. Poate nu este intotdeauna cea mai buna idee sa pui capat unei astfel de relatii. Doar pentru ca te-a ales pe tine dupa o despartire dureroasa nu implica in mod automat ca te percepe ca pe o consolare si in definitiv, nu se stie niciodata ce se poate intampla cu putina rabdare si comunicare. Timpul dintre o relatie si cealalta nu este un indicator al nivelului de detasare sau implicare emotionala.

In unele cazuri o relatie de consolare poate sfarsi intr-o poveste de dragoste de lunga durata. Daca tu totusi simti ca este cazul tau, vezi cele 9 semne care iti arata daca esti intr-o relatie de consolare care nu va duce nicaieri.

Ritmul relatiei este prea lent sau prea rapid

Relatiile de consolare sunt de obicei la extreme: ori pare ca nu se intampla nimic, ori totul se deruleaza mult prea repede. Daca ti-a spus deja dupa cinci intalniri ca te iubeste sau dimpotriva, parca dati inapoi, ar fi cazul sa iti pui cateva semne de intrebare. In primul caz, isi doreste atat de mult sa aiba o relatie incat sare toate etapele, uita inclusiv cat de important este sa cunosti posibilul partener inainte de a lua o astfel de decizie. In cazul relatiei lente este evident ca partenerul tau a fost ranit in trecut si inca nu este pregatit sa se deschida in fata unei alte persoane.

Aveti doar conversatii superficiale

Nu spunem ca exista o lipsa de comunicare, insa calitativ conversatia voastra are de suferit. Discutati despre lucruri banale si nu te simti atrasa in dezbateri profunde, care sa iti spuna cu adevarat ceva despre el. Simti ca nu esti multumita dupa cateva ore impreuna, timpul a trecut si tu nu ai ramas cu nimic. Aceasta e metoda lui de a te distra fara a te implica prea mult in relatie.

Foloseste sexul ca o diversiune

Atractia fizica de la inceput nu se compara cu nimic si este absolut fireasca. Totusi, daca in timp ce tu incepi o conversatie serioasa el are in minte un scenariu complet diferit, cel mai probabil incearca sa ascunda ca nu se pot implica emotional in relatia cu tine. Detaseaza-te putin si vezi daca nu cumva te-ai indragostit de o persoana care nu este disponibila afectiv.

Esti complet diferita fata de fostele lui iubite

Desi nu ne place sa recunoastem, toate avem o tipologie de barbat care ne atrage mai mult. Tinzi sa alegi ceea ce simti pana la urma. Si ce faci dupa o despartire dureroasa de un tip care se incadreaza in idealul tau? Evident, cauti ceva diferit pentru ca ti-ai pierdut increderea in instinctul tau. Ei bine, daca tu ai face sau ai facut asta, fii sigura ca si altii fac la fel. Psihologic vorbind, un om care nu te atrage ca tipologie te poate rani mult mai greu decat unul care iti place. Incearca sa vezi cate lucruri ai in comun cu el, daca exista o chimie, cat de mult va completati, daca te priveste cu interes si admiratie. Acest lucru te va ajuta sa intelegi daca esti sau nu intr-o relatie de compromis.

Este indecis

Iti spune ca vrea sa te vada si apoi se razgandeste? Va faceti planuri si apoi da inapoi? Da, poate fi un semn pentru o relatie de consolare. Totul pare ca este bine si deodata se schimba la 360 de grade si nu mai este interesat. Acest lucru se intampla pentru ca isi doreste o relatie, dar pur si simplu nu este inca pregatit emotional. Si in aceste situatii nu poti face nimic.

Nu vrea sa se implice

Relatiile de consolare sunt despre ceea ce este convenabil pentru el. Daca va vedeti doar cand isi doreste el si iti faci programul in functie de al lui, ai face bine sa uiti de el. Daca vrei sa vorbesti despre relatie, sa clarificati ceea ce este intre voi si el se enerveaza puternic, iesi pe prima usa si mergi mai departe.

Atmosfera in relatie este schimbatoare

Daca nu a trecut peste fosta relatie, nu va sti ce vrea si ceea ce face va fi conflictual. Acest lucru iti consuma energia si te face sa suferi. Cand iti scrie si te cauta continuu, cand te ignora cu orele si nu spune nimic desi i-ai dat zeci de mesaje. Fie cere multa atentie, fie este rece si distant. Acest ping-pong continuu iti da o stare de confuzie, asadar este aproape imposibil sa mai intelegi relatia dintre voi. Ceea ce nu este corect. Meriti sa fii intr-o relatie cu cineva potrivit care te apreciaza cu adevarat si vrea sa fie alaturi de tine.

Iti vorbeste despre fosta iubita

Vorbeste intruna despre fosta iubita sau dimpotriva, nu vorbeste deloc despre acest subiect. Daca in mod constant aduce vorba despre asta si cauta in tine ceea ce ii lipseste la ea, este timpul sa va luati ramas bun. Pentru cazul in care ignora complet acest subiect este mai bine sa ii raspunzi cu aceeasi moneda: ia-ti putin spatiu si tu. Nu iti arata ce simte si nu spune atunci cand simte nevoia sa stea singur…ofera-i tu libertate cat sa iti duca dorul, daca este cazul.

Citeste si:

13 semne ca partenerul tau nu a trecut inca peste fosta lui relatie

Vorbeste cu fosta iubita

Acesta este un semn rau pe care nu trebuie sa il ignori. Majoritatea relatiilor de lunga durata nu se sfarsesc asa oricum. De multe ori, partenerii raman in contact o perioada, pana se acomodeaza. Multi inca vorbesc cu fostele iubite in speranta ca se vor impaca. Nu cred ca iti doresti sa fii intre cei doi, sperand ca vei obtine putina atentie. Este pierdere de timp pentru tine.

Daca multe dintre aceste semne coincid cu situatia ta, ai face bine sa te gandesti bine daca sa mai continui relatia. Provoaca-l la o discutie si in functie de reactia lui si ceea ce iti transmite decide ce este mai bine pentru tine. Nu te grabi si asculta-l.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree