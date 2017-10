Cele 6 limite pe care trebuie sa le stabileasca orice cuplu intr-o relatie sanatoasa

Daca ne dorim sa avem parte de o viata implinita, trebuie sa renuntam la ideea ca nevoile si opiniile celorlalti sunt mai importante sau mai valide decat ale noastre. Trebuie sa incetam sa credem ca, daca suntem in dezacord cu cineva, vom sfarsi singuri si neiubiti. Ceea ce au in comun cuplurile fericite este stabilirea unor limite. Daca cineva te iubeste cu adevarat, te va intelege si le va respecta! Iata cele 6 limite pe care ar trebui sa le stabileasca orice cuplu intr-o relatie sanatoasa:

1. Stabiliti care sunt cuvintele „sensibile”!

Mai intai de toate o clarificare: partenerul tau n-ar trebui sa foloseasca niciodata un limbaj care sa te raneasca sau sa te jigneasca in vreun fel! Totusi, ar fi bine sa discutati daca exista anumite cuvinte care iti amintesc de o experienta negativa sau de o relatie abuziva din trecut (fie ca vorbim de abuz emotional sau fizic). Trebuie sa fii foarte transanta in fata partenerului tau in legatura cu vulnerabilitatile tale.

2. Discutati in legatura cu ceea ce vreti sa le impartasiti prietenilor!

Aveti prieteni care va impartasesc detalii intime despre relatiile lor, detalii care te fac sa intri in pamant de jena? Sau, poate, din contra, nu te simti deloc stanjenita cand iei parte la astfel de discutii si simti nevoia sa faci si tu confidente, la randul tau. Nu conteaza de ce parte a baricadei esti, atata timp cat si partenerul tau este acolo, alaturi de tine. Hai sa fim cinstiti: daca o discutie publica despre ultima voastra partida de sex sau o vizita nereusita la viitorii socri il indispune pe partenerul tau, atunci trebuie sa vorbiti deschis despre asta, ca sa nu-l pui intr-o situatie neplacuta sau delicata. Aceasta regula trebuie sa functioneze in ambele sensuri, ca sa fie eficienta.

3. Stabiliti niste reguli si in ceea ce priveste sexul!

Doar pentru ca esti implicata intr-o relatie stabila (si de durata), asta nu inseamna neaparat ca esti dispusa sa faci tot ceea ce-ti cere partenerul tau in dormitor. Comunicarea este esentiala (si) pe acest plan si, chiar daca nu ti se pare o idee prea sexy, poate ar trebui sa stabiliti niste limite de la inceput si sa vorbiti deschis despre asta.

4. Vorbiti despre timpul pe care vreti sa-l petreceti singuri!

Unii oameni n-au nevoie de prea multa intimitate, in timp ce altii au mai multa nevoie sa petreaca timp singuri sau sa aiba un spatiu al lor (iti amintesti oare de Carrie Bradshaw, din „Sex and the city”care, chiar si dupa ce s-a casatorit cu Mr Big, si-a pastrat propriul apartament?). Pur si simplu nu e o problema de respingere, ci doar oameni diferiti cu nevoi diferite. Asa ca spuneti de la inceput care sunt nevoile voastre, ca sa nu va luati partenerul prin surprindere. Puteti stabili limite si cand vine vorba de intalnirile cu prietenii (de exemplu, iubitul tau nu ar trebui sa-ti faca o surpriza si sa apara intr-un club unde esti doar tu cu fetele sau la o petrecere cu colegii tai de la birou). Oricat de mult te-ai distra alaturi de partenerul tau, nu este corect si nici realist sa crezi ca de acum si pana la sfarsitul vietii tale te vei distra alaturi de o singura persoana. Cu totii avem o personalitate multi-fatetata, ceea ce inseamna ca avem mai multe surse de distractii si de recompense, mai multe pasiuni si mai multi oameni alaturi de care ne simtim bine.

5. Hotarati cand si cum veti comunica!

Intrucat fiecare dintre noi are un mod diferit de a comunica, caruia ii ramane consecvent, este mai bine sa fiti deschisi in legatura cu ceea ce considerati a fi o problema si sa nu presupuneti nimic. Exista oameni care se asteapta sa discute zilnic cu partenerul lor, in timp ce altii considera ca un mesaj sau un telefon o data la cateva zile este o periodicitate absolut in regula. Cel mai bine ar fi sa aveti aceasta conversatie de la inceput, ca sa nu te simti ignorata sau, din contra, coplesita de partenerul tau.

6. Decideti impreuna ce doriti sa impartasiti si ce nu!

Este absolut in regula daca nu te simti confortabil sa-i divulgi parenerului tau cati bani ai in cont sau un secret pe care ti l-a impartasit prietena ta cea mai buna. Atata timp cat esti onesta de la inceput in legatura cu lucrurile despre care vrei sa vorbesti, atunci nu vei fi pusa in situatia de a-i rani sentimentele si de a-l face sa se simta nedemn de increderea ta.

Foto: Imaxtree