Cum sa pui capat unei relatii de durata

Adevarul este ca, atunci cand decizi sa pui capt unei relatii pe care o ai de ceva vreme, este foarte greu sa-ti gestionezi sentimentele, dar si momentul in sine (mai ales daca ai fost implicata in acea relatie de ani buni, iar tu nu vrei sa-ti ranesti partenerul).

Exista studii care demonstreaza ca acele cupluri care locuiesc impreuna si decid sa se desparta intampina dificultati similare cu cei care trec printr-un divort. Nu vrem sa spunem deloc ca despartirea este un moment usor, dar nu exista nici un motiv pentru care sa-l amani si sa ramai intr-o reltie care te face nefericita. Pe termen lung, tergiversarea despartirii te indeparteaza practic de momentul in care vei gasi un partener cu care sa fii cu adevarat compatibila.

Asa ca am pregatit pentru tine 7 sfaturi care te vor ajuta sa faci momentul despartirii mai suportabil atat pentru tine, cat si pentru partenerul tau:

1. Pregateste-te sufleteste!

Daca ai ajuns pana aici, probabil ai luat deja hotararea de a va desparti, deci in mare stii ce vrei sa-i spui. E important sa gasesti un moment si un loc in care puteti avea o conversatie onesta si serioasa (nu e tocmai o idee buna sa iesiti la un brunch pentru asta!). Si inca ceva: oricat de nervoasa ai fi, niciodata nu te desparti de cineva printr-un mesaj telefonic sau printr-un e-mail. Sau, mai rau, printr-un rand trimis pe Facebook. Asuma-ti hotararea luata (inclusiv momentele neplacute asociate ei) si aduna-ti curajul pentru o conversatie fata in fata!

2. Fii onesta!

Evident ca nu vrei sa-ti ranesti partenerul, dar e nevoie sa fii sincera in legatura cu motivele pentru care ai decis sa te desparti de el. Partenerul tau are nevoie de o incheiere, asa ca ii datorezi macar o explicatie: de ce relatia voastra nu mai functioneaza pentru tine. Imagineaza-ti cum te-ai simti tu daca ai fi in locul lui si cred ca vei intelege de ce ai aceasta obligatie.

3. Asigura-te ca nu mai aveti lucruri unul acasa la celalalt!

O prietena a mea si iubitul ei s-au despartit recent si, chiar daca nu locuiau impreuna, a fost uimita cand si-a dat seama cate lucruri ii ramasesera la el acasa. Dupa o luna de la despartire, tot nu-si stransese lucrurile de la el, ceea ce ii crea un fel de anxietate (cand in sfarsit s-au intalnit, i s-au redesteptat sentimentele de vinovatie si remuscarile). Deci grabeste cat poti momentul recuperarii lucrurilor, pentru ca asa va fi mai putin dureros pentru voi amandoi. Puteti alege si o alta metoda, mai convenabila si in care evitati sa va mai vedeti fata in fata, intr-un context in care sa va simtiti amandoi inconfortabil: lasati fiecare lucrurile la un portar, la un prieten comun sau apelati la un curier.

4. Spune-le si celor apropiati!

Evident, este o decizie cat se poate de personala cand iti anunti apropiatii in legatura cu despartirea si doar tu esti cea care hotaraste cand te simti confortabil sa faci asta. Insa, cu cat le vei spune mai devreme, cu atat te vei confrunta mai repede cu realitatea deciziei tale. (In plus, vei putea miza pe ajutorul lor, daca vei avea nevoie de sprijin). Asta nu inseamna ca iti poti barfi sau denigra fostul partener, mai ales daca aveti cunostinte comune; cel mai bine ar fi sa comunici cat se poate de diplomat vestea: „Nu mai suntem impreuna; din nefericire, lucrurile nu mai functionau intre noi.” E o fraza cliseistica, dar descurajeaza intrebarile indiscrete si interventiile inoportune.

5. Pune la punct un plan pentru a gestiona perioada post-despartire!

Scrie o scrisoare fostului tau iubit si apoi distruge-o, fara sa i-o trimiti! Vorbeste cu prietenele tale cand simti ca ai nevoie! Sau consulta un psiholog, daca ti se pare ca ai nevoie de un sfat impartial. Cel mai important pentru psihicul tau este sa te confrunti cu situatia si nu sa o eviti! Unii oameni aleg sa se mentina ocupati ca sa nu trebuiasca sa constientizeze pierderea. Sfatul nostru este sa-ti acorzi timp sa suferi si sa nu bagi durerea sub pres! Altfel, s-ar putea sa-ti pierzi mintile peste trei luni, atunci cand versi din greseala o cana de cafea pe covor!

6. Inceteaza sa-l mai contactezi!

Unii dintre noi nu inteleg conceptul de „hai sa ramanem prieteni!”, in timp ce altii raman amici vreme indelungata (sau tot restul vietii) cu fostii iubiti. Indiferent de ce decizie veti lua pe termen lung, in perioada imediat urmatoare unei despartiri nu este un moment oportun sa mai pastrati legatura. Chiar daca nu a fost o relatie cu profunde implicatii sentimentale, trebuie sa luati, macar o vreme, distanta, ca sa va puteti desprinde unul de celalalt. Face parte din procesul pe care psihologii il numesc „doliu dupa o relatie”. Daca fostul tau partener inca graviteaza in jurul tau, intr-o forma sau alta, mintea ta se mentine intr-o stare de confuzie, care intarzie intregul proces.

7. Fii blanda cu tine insati!

Chiar daca a fost ideea ta sa va despartiti, asta nu inseamna ca este o situatie comoda pentru tine din punct de vedere emotional. Trebuie sa scapi de procesul auto-invinuirii: nu esti deloc o persoana rea, pentru ca ai luat aceasta decizie. Sa vrei sa fii fericit(a) nu este niciodata un delict! In primul rand, trebuie sa ai in vedere interesele tale! Chiar daca asta inseamna sa te bucuri de niste timp singura, de o vacanta lunga alaturi de prieteni, sau de o perioada de detoxifiere emotionala.

Foto: Imaxtree