Top 15 cele mai impresionante seriale din ultimii 10 ani

În ultimii ani, am avut parte de seriale excepționale și care abordează tot mai mult subiectele de actualitate și de interes, aducând în față și temele tabu existente în societate.

Uitându-ne în urmă, diversitatea serialelor TV este tot mai evidentă, fapt care nu poate decât să ne bucure. Unele dintre aceste producții au avut un impact destul de mare și asupra societății și indivizilor. Așa că, lasă-te inspirată de lista noastră cu unele dintre serialele cu povești puternice din ultimii 10 ani:

1. Game of Thrones

Game of Thrones este unul dintre serialele de succes. Cele opt sezoane sunt pline de acțiune într-o lume fantastică cu dragoni și bătălii pentru a cuceri tronul din Westeros. Cele nouă familii nobile luptă pentru Tronul de Fier și puterea asupra celor Șapte Regate. Serialul cu siguranță va rămâne unul de succes, mai cu seamă că a primit 12 premii Emmy.

2. Breaking Bad

În ciuda faptului că Breaking Bad s-a sfârșit în urmă cu șapte ani, încă mai este urmărit. Serialul surprinde povestea lui Walter White, un profesor de chimie care, după ce este diagnosticat cu cancer, i se spune că mai are de trăit doi ani. Așa că, pentru a-și proteja familia și pentru a le asigura o situație financiară, el pătrunde în lumea periculoasă a drogurilor. Serialul s-a bucurat și de o continuare care se numește El Camino.

3. Atlanta

În serialul Atlanta, Donald Glover îl interpretează pe Earn, un tânăr care este managerul unui rapper din Atlanta numit Paper Boi. Earn încearcă să îl promoveze tot mai mult pe acesta în industria muzicii rap, însă vrea să îi câștige respectul și fostei sale iubite, Vanessa. Serialul abordează mai multe subiecte, printre care rasismul, dar și problemele care se desprind de pe urma lui.

4. House of Cards

Serialul House of Cards are ca sursă de inspirație romanul cu același nume scris de Michael Dobbs. Acesta surprinde povestea lui Francis Underwood, interpretat de actorul Kevin Spacey, un lider democrat de la Camera Reprezentanților din Congres. Ascensiunea acestuia e pusă sub semnul întrebării când nu mai primește postul de secretar, iar atunci vrea să se răzbune. Serialul a avut parte și de o serie de controverse după ce Kevin Spacey a fost acuzat de agresiune sexuală.

5. The Walking Dead

The Walking Dead este bazat pe seria de benzi desenate cu același nume, urmărind povestea polițistului Rick Grimes și a modului în care acesta încearcă să supraviețuiască în mijlocul unei apocalipse zombie. Serialul nu a urmat întocmai povestea benzilor desenate. La fel ca în cazul lui Breaking Bad, și The Walking Dead s-a bucurat de aprecierea publicului.

6. Scandal

Scandal este prima dramă cu o femeie afro-americană în rolul principal, de când Teresa Graves a interpretat rolul unui agent de poliție în serialul Get Christie Love!. Kerry Washington o interpretează pe Olivia Pope, iar prin personajul său, audiența are șansa să examineze planurile și deciziile din spatele schimburilor de putere în guvernul Statelor Unite. Serialul este unul dintre cele de succes ale producătoarei Shonda Rhimes, reușind să o facă pe Olivia Pope o prezență feminină puternică.

7. Veep

Sunt o mulțime de seriale care reprezintă cu succes femeile, iar Veep ar fi unul dintre acestea. Regizorul Armando Iannucci a lansat în 2012 acest serial, care o înfățișează pe actrița Julia Louis Dreyfus, în rolul lui Selina Meyer, vicepreședinta Statelor Unite. Ea este pregătită să prezinte femeile în poziții de putere, scop pe care și l-a atins cu succes.

8. Stranger Things

Stranger Things a ajuns un real fenomen îndrăgit de adolescenți și nu numai, fiind cel mai urmărit serial de pe Netflix. Actrița Millie Bobby Brown, cea care o interpretează pe Eleven, a ajuns celebră cu ajutorul serialului. Povestea acestuia surprinde un oraș în perioada anilor ’80 și evenimentele stranii care se întâmplă acolo. Odată cu sezonul trei, avem parte de maturizarea personajelor, fiind și unul dintre cele mai misterioase sezoane.

9. Black Mirror

Pentru persoanele pasionate de tehnologie și inovație, Black Mirror este serialul perfect deoarece acestea fac parte din întreg tabloul fiecărui episod. Toată puterea dată de tehnologie duce și la evenimente plăcute sau chiar surprinzătoare, cum ar fi găsirea dragostei sau comiterea unei crime.

10. Fleapag

Actrița și scenarista Phoebe Waller-Bridge ne-a introdus în universul ei și ne-a prezentat personajul ei ca protagonistă a serialului Fleabag. Cel mai bun prieten al ei moare, așa că trebuie să se adapteze la această nouă realitate. Atât scenariul, cât și naturalețea personajelor datorită perspectivei desprinse prin intermediul lui Phoebe Waller-Bridge determină serialul să fie unul apreciat.

11. Sense8

Serialul Sense8 aduce în prim-plan povestea a opt persoane extrem de diferite de pe întreg globul care descoperă, printr-un fel sau altul, că sunt legați între ei într-un mod emoțional și mental. Vei putea descoperi în serial discuții sincere despre sexualitate, problemele cu care se confruntă comunitatea LGBTQ+, diversitate și toleranță.

12. Twin Peaks: The Return

În 1990, regizorul David Lynch ne-a prezentat întunecata lume din Twin Peaks. În 2017, acesta a revenit. Serialul debutează într-o notă destul de stranie, mai exact odată cu uciderea Laurei Palmer. Cadavrul ei este decoperit într-un lac, iar odată cu asta, ies la iveală și adevăratele personalități ale protagoniștilor. Foarte mulți critici au catalogat serialul drept cel mai bun din anul 2017.

13. Killing Eve

Serialul Killing Eve ne arată cum două femei ajung să fie obsedate una de cealaltă, una dintre ele fiind o criminală, Villanelle, iar cealaltă victima perfectă, Eve. Pe lângă asta, vei vedea ce anume înseamnă abuzul de putere, dar și cum poți ajunge să influențezi o femeie.

14. The Marvelous Mrs. Maisel

Serialul The Marvelous Mrs. Maisel ne arată cum era atmosfera în anii ’50, dar și ce presupunea să fii femeie atunci. Pe lângă asta, Rachel Brosnahan, care interpretează rolul Midge Maisel, este și mamă, soție, iar acest lucru implică și mai multe experiențe prin care ea trece. Rachel Brosnahan a ajuns extrem de apreciată, câștigând Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță într-un serial TV.

15. Westworld

Westworld este un serial SF care este plasat într-un parc tematic din Vestul Sălbatic, populat de o serie de androizi. Gazda fiecărui android reține toate amintirile androidului precedent, care a murit în corpul gazdei, dar programarea gazdei nu permite ca aceasta să lovească invitații și de aceea îi lasă pe invitați să instige orice conflict, fără pedeapsă.

