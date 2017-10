Kevin Spacey, informatii noi despre scandalul in care este implicat actorul din „House of Cards”

In urma cu cateva zile, Kevin Spacey a fost acuzat de agresiune sexuala. Anthony Rapp l-a acuzat pe Kevin Spacey ca in urma cu 30 de ani, pe cand actorul din „Star Trek” avea doar 14 ani, iar Kevin Spacey 26 de ani, acesta l-ar fi agresat. Ieri, acesta a fost acuzat din nou, de data aceasta de o ruda a jurnalistei Heather Unruh.

Kevin Spacey si-a cerut scuze prin intermediul unui mesaj pe Twitter, acesta adaugand ca nu isi aminteste incidentul. Aceasta acuzatie l-a facut pe actorul din „House of Cards” sa declare public ca de acum viata lui va fi a unui barbat gay, desi in urma cu cativa ani a declarat ca nu va vorbi despre viata sa privata.

Scuzele lui Spacey nu au fost foarte bine primite de colegii de la Hollywood, acestia comparand situatia cu cea a lui Harvey Weinstein. El este acuzat ca se foloseste de orientarea sa sexuala pentru a scapa de data aceasta.

u don’t remember the incident – 30 years ago? – fuck u kevin – like Harvey we all knew about u – I hope more men come forward @KevinSpacey — ROSIE (@Rosie) October 30, 2017

No no no no no! You do not get to “choose” to hide under the rainbow! Kick rocks! https://t.co/xJDGAxDjxz — Official Wanda Sykes (@iamwandasykes) October 30, 2017

Beau Willimon, creatorul serialului „House of Cards” a condamnat si el comportamentul lui Kevin Spacey prin intermediul unui mesaj pe Twitter:

My statement regarding Anthony Rapp and Kevin Spacey: pic.twitter.com/8z6zotHWE5 — Beau Willimon (@BeauWillimon) October 30, 2017

„Povestea lui Anthony Rapp este traumatizanta. In timpul in care am lucrat cu Kevin Spacey pentru “House of Cards” nu am fost martorul si nici nu am stiut de un comportament nepotrivit pe platourile de filmare sau in afara lor. Acestea fiind spuse, sunt atent la astfel de comportamente si acesta nu este o exceptie. Il inteleg pe domnul Rapp si il sprijin pentru curajul lui.”

Tot ieri, cand Beau Willimon a postat aceasta declaratie, a fost anuntat ca faimosul serial se va incheia dupa sezonul 6. Netflix a confirmat acest lucru pentru The Hollywood Reporter. Vestea nu este foarte suprinzatoare avand in vedere ca Beau a renuntat inainte de aparitia sezonului 5, Melissa James Gibson si Frank Pugliese ocupand rolul acestuia, insa faptul ca anuntul a fost facut chiar dupa aparitia acestor declaratii despre Kevin Spacey ridica mai multe semne de intrebare.

Desi multi sunt de parere ca motivul pentru care „House of Cards” se va incheia este comportamentul lui Spacey, insa aceasta ipoteza nu a fost pana acum confirmata. In schimb, ieri Media Rights Capital, compania care produce serialul, si Netflix, au publicat impreuna o declaratie:

„In urma dezvaluirilor de seara trecuta, directorii celor doua companii au ajuns in Baltimore dupa-amiaza aceasta pentru a se intalni cu actorii si echipajul nostru pentru a ne asigura ca acestia vor continua sa se simta sprijiniti si in siguranta”.

Acuzatiile care i se aduc lui Spacey sunt grave, insa fratele actorului vorbeste despre copilaria lor traumatizanta incercand poate sa explice comportamentul acestuia.

Intr-un interviu pentru Daily Mail, Randall Fowler, fratele mai mare al lui Kevin Spacey, a vorbit despre abuzurile din copilarie, acesta marturisind ca a fost agresat sexual de nenumarate ori de tatal lor, de la varsta de 12 ani. Potrivit declaratiilor acestuia, Randall, Julie si Kevin au trait intr-o casa a ororilor.

Thomas Geoffrey Fowler, tatal acestora, s-a alaturat partidului nazist din Statele Unite cand acestia erau mici. El l-a fortat pe Randall sa renunte la grupul de cercetasi, deoarece responsabilul acestui grup era evreu. Totodata, acestia se mutau atat de des, iar atunci cand isi faceau prieteni, acestia nu aveau voie sa vina in vizita.

Randall Fowler a povestit in acelasi interviu ca mama sa stia de tatal lui il abuza, insa nu a luat niciodata nicio masura, din contra, a incercat dupa ce mai multi ani sa explice comportamentul lui Thomas Geoffrey Fowler.

Fratele lui Randall Fowler a declarat ca era normal ca acesta copilarie traumatizanta sa aiba urmari asupra vietii acestora. La momentul interviului, Fowler a declarat ca Spacey a stiut cumva sa se inchida intr-o bula. „Nu mai avea sentimente”, a declarat acesta.

El a adaugat ca niciunul dintre ei nu a avut o adevarata relatie: „Niciunul dintre noi nu a avut o sansa sa creasca avand asemenea parinti. Am trecut prin 3 casnicii si 40 de aventuri.”, a declarat Fowler.

Potrivit aceluiasi interviu, Kevin Spacey incerca sa aline suferinta familiei sale interpretand diferite roluri pentru a-i face sa rada.

Randall Fowler a declarat ulterior ca nu stia de acest comportament al fratelui sa, acuzatiile aparute socandu-l si pe acesta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE