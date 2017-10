Kevin Spacey e gay, isi face coming out-ul intr-un Tweet

Kevin Spacey dezvaluie ca este gay in urma acuzatiilor actorului Anthony Rapp, conform carora Spacey l-ar fi hartuit sexual cu peste 30 de ani in urma. Declaratia oficiala a lui Kevin Spacey a venit in forma unui Tweet pe care il redam, tradus, mai jos, in intregime.

“Am doar respect si admiratie pentru Anthony Rapp ca actor. Sunt mai mult decat ingrozit sa ii aud povestea. Spun sincer ca nu imi amintesc de intalnirea despre care vorbeste, trebuie sa fi fost cu peste 30 de ani in urma. Dar daca m-am comportat asa cum spune, atunci ii datorez cele mai sincere scuze pentru ceea ce trebuie sa fi fost un comportament foarte inadecvat sub influenta bauturilor alcoolice si imi pare rau pentru sentimentele despre care spune ca l-au insotit toata viata.

Aceasta poveste m-a determinat sa adresez alte lucruri din viata mea. Stiu ca exista povesti despre mine si ca au fost alimentate de faptul ca mi-am protejat atat de mult intimitatea. Asa cum cei apropiati mie stiu deja, am avut relatii atat cu femei cat si cu barbati. Am iubit si am avut intalniri romantice cu barbati pe tot parcursul vietii mele si aleg acum sa traiesc ca un barbat gay. Vreau sa tratez asta cinstit si deschis si asta incepe cu examinarea propriului meu comportament.”, a postat Kevin Spacey pe Twitter.

Kevin Spacey este un actor, regizor, scenarist, producator si cantaret american care si-a inceput cariera in anii ‘80 in teatru, inainte de a debuta in televiziune si cinema. Primul sau rol notabil a venit in anii ‘90, cand a fost nominalizat la Oscar pentru munca in rol secundar din filmul The Usual Suspects. In 1999, Kevin Spacey a mai obtinut un Oscar pentru rol principal in American Beauty.

Coming out-ul lui Kevin Spacey ca gay vine in urma acuzatiilor lui Anthony Rapp care dateaza din 1986, moment in care Rapp ar fi avut doar 14 ani si Spacey – 26. Conform actorului din Rent si Star Trek, Spacey l-ar fi invitat pe Rapp la o petrecere si, la sfarsitul acesteia, l-ar fi asezat pe acesta pe un pat si s-ar fi urcat peste el, facandu-i avansuri sexuale, dupa cum a declarat acesta pentru Buzzfeed. Rapp a mai marturisit ca, in cele din urma, a reusit sa se elibereze si sa fuga din apartament.

Anthony Rapp a declarat pentru Buzzfeed ca a fost inspirat de numarul mare de femei de la Hollywood care au vorbit despre abuzurile oamenilor puternici precum Harvey Weinstein si James Toback. La vremea la care au avut loc evenimentele descrise de actor, Rapp si Spacey jucau impreuna pe Broadway in Precious Sons si Long Day’s Journey Into Night.

Anthony Rapp il numeste pe Kevin Spacey pentru prima oara, desi a mai detaliat variante ale povestii de-a lungul timpului. O versiune a aparut intr-un interviu din publicatia The Advocate in 2001, iar Bruce Steele, editorul publicatiei, a confirmat pentru Buzfeed ca numele acuzatului, care a fost editat la vremea respectiva, era cel al lui Kevin Spacey.

Kevin Spacey a mai vorbit despre zvonurile privind sexualitatea sa in 2010, cand spunea ca nu are de gand sa renunte la dreptul la intimitate „E o granita pe care nu o voi trece niciodata. Viata personala a cuiva nu este de interes public. Este barfa, la urma urmei. Sfarsitul povestii.” Anthony Rapp traieste deschis ca gay de la inceputul anilor ’90.

Articol in curs de actualizare.

Foto: Hepta