Instituțiile de stat deschid 872 de poziții pentru angajare în prima lună a anului

Deși anul 2025 a început cu anunțarea unor viitoare concedieri în aparatul de stat, luna ianuarie a venit cu aproape 900 de locuri de muncă disponibile pentru cei care vor să se angajeze în sectorul public. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul de joburi pentru bugetari este cu 33% mai mare.

Cel mai mare angajator de stat la începutul acestui an a fost sistemul de învățământ, care a generat o treime din numărul total de locuri de muncă scoase în piață, potrivit datelor Jobradar24.ro, site-ul cu cele mai multe și mai diverse locuri din România, care face parte din portofoliul eJobs.ro. A urmat sistemul de sănătate, cu 271 de poziții deschise în spitale, clinici, sanatorii ori direcții de sănătate. Guvernul a fost, cel puțin până la această dată, al treilea cel mai mare angajator, cu aproape 200 de locuri vacante.

„2025 a început cu un sentiment de îngrijorare venit din zona bugetară, în special după reducerile de cheltuieli cu personalul, precum și concedierile anunțate pentru sectorul energetic, Senat sau Camera Deputaților. Asta în timp ce sectoare precum sănătatea, educația, Ministerul de Interne și Apărarea vor face excepție de la aceste măsuri. De altfel, anvelopa salarială bugetată pentru 2025 în sectorul de stat este ușor crescută față de anul trecut, respectiv cu 1% mai mare”, spune Bogdan Badea, CEO în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Datele mai arată că Bucureștiul domină clasamentul național al angajărilor la stat, cu 160 de joburi deschise pentru candidați. Clujul ocupă locul al doilea, cu 59 de joburi postate de instituțiile publice, urmat de Iași, Constanța și Prahova. Cel mai puțin s-a angajat în județele Ialomița, Covasna, Bihor, Arad sau Mureș. În fiecare dintre acestea, instituțiile de stat au avut deschise mai puțin de 10 poziții pe tot parcursul lunii ianuarie.

„Mai mult de jumătate dintre joburile disponibile s-au adresat candidaților din segmentul white collar, adică acei candidați care au studii superioare. 175 de joburi au fost pentru candidații blue collar (fără studii superioare) și 130 pentru grey collar. Acestea din urmă se referă la ocupații care combină atât aspecte ale muncii de birou (specifice segmentului white collar), cât și ale muncii fizice (specifice segmentului blue collar)”, mai spune Bogdan Badea.

Una dintre specificitățile aparatului de stat este legată de tipul contractelor încheiate cu angajații, respectiv aproape 90% dintre contracte sunt permanente. Numărul celor temporare este de aproximativ 110.

„Statul a fost dintotdeauna unul dintre cei mai atrăgători angajatori pentru candidați, nu doar pentru că avea multe locuri disponibile, ci și pentru că era considerat un loc stabil, cu salarii care creșteau anual și fără o presiune la fel de mare precum în mediul privat. Cu toate acestea, observăm o tranziție de atenție către sectorul privat, în special în rândul candidaților foarte tineri”, subliniază Bogdan Badea. Dacă instituțiile publice au avut aproape 900 de poziții deschise în luna ianuarie, angajatorii din mediul privat au postat 23.000 de joburi pe eJobs.ro. Domeniile cu cea mai mare nevoie de candidați au fost retail, servicii, industria alimentară, call center / BPO, turism și transport / logistică.

În prezent, circa 1,3 milioane de români lucrează în instituțiile de stat. În Administrația Publică Centrală sunt angajați 64% din totalul bugetarilor, iar în administrația locală restul de 36%. Spre comparație, aproape 4,2 milioane de oameni sunt angajați în sectorul privat, ceea ce înseamnă că 23% din totalul angajaților din România sunt în sectorul public și 77% lucrează pentru companii private.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 23.000 de locuri de muncă.

***

Despre eJobs

eJobs este platforma de locuri de muncă din România care verifică manual toate anunțurile și companiile. Pe eJobs ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, pe platforma noastră găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial numit Salario unde îți poți compara salariul actual și prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de date, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor.

Foto: hunters-race-MYbhN8KaaEc-unsplash

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro