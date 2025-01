Ce joburi au căutat românii la începutul anului?

Anul a început cu un apetit crescut al românilor pentru prospectarea ofertelor de pe piața muncii, dar și pentru schimbarea locului de muncă actual. Astfel, luna ianuarie a înregistrat peste 2,1 milioane de căutări în platformă după cuvinte cheie specifice, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților.

Cele mai multe căutări pe eJobs.ro au fost făcute pentru jobul de șofer, respectiv 140.000, atenția candidaților mergând în special către pozițiile de șofer de categoria B, șofer de distribuție sau șofer de tir. Această poziție este, în fiecare an, în primele 3 cele mai căutate joburi din platformă.

Deși reprezintă o categorie de candidați care mai degrabă sunt abordați de recrutori decât aflați în mod proactiv în căutare de locuri de muncă, inginerii au generat al doilea cel mai mare număr de interogări în platformă, fiind înregistrate 88.000 de căutări cu acest cuvânt cheie. Cele mai populare specializări au fost cele de inginer constructor, inginer mecanic, inginer de instalații, inginer electric, inginer chimist și inginer proiectant. „Cu toate acestea, inginerii rămân un segment de specialiști pentru care angajatorii continuă să se confrunte cu deficit. Din acest motiv, chiar și în vremuri mai puțin stabile din punct de vedere economic, au reușit relativ ușor să își schimbe locul de muncă și au avut permanent suficient de multe oferte în piață, cu salarii competitive”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

60.000 de căutări pe eJobs.ro au fost făcute pentru jobul de asistent medical, aceasta fiind a treia cea mai solicitată specializare și 58.000 pentru contabili. Joburile de operator call-center continuă clasamentul, cu aproape 48.000 de căutări, candidații fiind în special interesați de pozițiile deschise pentru cei care vorbesc limba spaniolă, limba franceză, germană sau italiană. De altfel, sectorul de call-center / BPO se află anual în topul celor mai mari angajatori, în funcție de numărul de locuri de muncă scoase în piață, dar și una dintre primele opțiuni ale tinerilor aflați la început de carieră, cu experiență minimă sau aflați chiar la prima angajare.

Spre deosebire de anul trecut, joburile remote încep să marcheze o scădere a interesului din partea candidaților și cumulează, pentru prima lună a anului, 32.000 de căutări. „Acesta poate fi un răspuns al mișcărilor făcute anul trecut de angajatori care s-au orientat în primul rând spre modul de lucru de la birou. Deja de anul trecut am văzut și o scădere de 1,5% a aplicărilor pentru joburile remote, în condițiile în care oferta de joburi care permit munca de acasă a avut o scădere de 36% față de 2023. Candidații au început să înțeleagă ce caută angajatorii și, în consecință, aleg să caute și să aplice mai degrabă pentru pozițiile care presupun deplasarea la birou”, explică Roxana Drăghici.

De la începutul anului și până acum, în sectoarele pentru care s-au efectuat cele mai multe interogări în site, au fost postate aproape 8.000 de joburi. Astfel, pentru industria de transport, au fost disponibile aproape 2.000 de poziții, pentru call-center / BPO 2.300, pentru sectorul medical 1.200, pentru servicii financiare 1.600, iar pentru remote 800 de joburi.

Pentru același interval de timp, au fost înregistrate 845.000 de aplicări, cele mai multe fiind atrase de joburile din retail, servicii, call-center / BPO, IT / telecom, servicii financiare, turism și transport / logistică.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net al celor sunt angajați ca șoferi variază între 4.700 de lei și peste 12.000 de lei, dacă vorbim despre șoferi de tir care operează curse internaționale. Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar pentru un operator call-center de 3.900. Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună, în timp ce un inginer pornește de la un salariu de 6.000 de lei și poate ajunge până la 15.000 de lei, în funcție de specializarea pe care o are și nivelul de senioritate. Aceste medii salariale reflectă datele din toate județele țării și toate nivelurile de experiență.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 20.000 de locuri de muncă.

***

Despre eJobs

Foto: glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash

