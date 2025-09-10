Impact Bucharest 2025: 200 lideri pentru viitor

Impact Bucharest aduce în România sute de lideri vizionari recunoscuți internațional, printre care și pe Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, aflată în premieră aici. Iată ce trebuie să știi.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Impact Bucharest 2025: 200 lideri pentru viitor

Parteneriat media: Impact Bucharest

Bucureștiul se pregătește să găzduiască un eveniment de anvergură internațională. Impact Bucharest, conferința care va reuni peste 200 de lideri globali, inclusiv fosta Primă Doamnă a SUA, Michelle Obama, promite să contureze agenda Europei de Sud-Est pentru viitorul apropiat. Potrivit organizatorilor, evenimentul va aborda o gamă largă de subiecte, de la inovații în banking și marketing, până la provocările economice și sociale ce definesc lumea de azi.

Agenda diversă și cuprinzătoare este punctul forte al conferinței Impact Bucharest. Aceasta este structurată în opt secțiuni tematice, fiecare aducând în prim-plan experți internaționali în domenii precum cybersecurity, economie verde, viitorul digital și startup-uri, așadar domenii de maxim interes și foarte relevante pentru lumea în care trăim.

Printre momentele cele mai anticipate ale evenimentului se numără prezența lui Paul Georgescu, înotător de anduranță și deținător al recordului Guinness pentru cel mai lung înot în apă înghețată. De asemenea, Edi Rama, prim-ministrul Albaniei și totodată artist contemporan care a expus internațional, va susține un Fireside Chat cu Grégoire Roos de la BMW Foundation Herbert Quandt.

Erin Meyer, expert în cultură organizațională, va dialoga cu reprezentanți ai Băncii Transilvania și Mastercard. Daniel Dines, co-fondatorul UiPath, va împărtăși din experiența sa în domeniul automatizării și inteligenței artificiale și își va expune viziunea asupra viitorului domeniului.

Punctul culminant al conferinței va fi conversația dintre Michelle Obama și Beatrice Cornacchia de la Mastercard. Fosta Primă Doamnă a SUA va face prima sa vizită la București cu această ocazie.

Networking-ul joacă un rol crucial la Impact Bucharest. Organizatorii au creat o aplicație digitală pentru a facilita conexiunile între cei peste 1.500 de participanți. De asemenea, sunt prevăzute numeroase oportunități de întâlniri formale și informale.

Conferința Impact Bucharest se anunță a fi un eveniment de neratat pentru profesioniștii interesați de viitorul Europei de Sud-Est. Cu o agendă diversă și speakeri de renume internațional, aceasta promite să ofere perspective valoroase asupra tendințelor actuale în business, tehnologie și leadership. Află programul complet pe impactbucharest.com

Citește și:
„Pădurea de Molizi', un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie

Foto: Impact Bucharest

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 este filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu
Lifestyle
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 este filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu
Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit
Lifestyle
Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit
Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
Lifestyle
Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
Lifestyle
"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
"Dinți de lapte", filmul regizat de Mihai Mincan, se va vedea în cinematografe din 14 octombrie
Lifestyle
"Dinți de lapte", filmul regizat de Mihai Mincan, se va vedea în cinematografe din 14 octombrie
Ești preocupată să-ți arăți gratitudinea față de partenerul tău? Cum o intenție bună se poate întoarce împotriva ta
Lifestyle
Ești preocupată să-ți arăți gratitudinea față de partenerul tău? Cum o intenție bună se poate întoarce împotriva ta
Libertatea
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cum au apărut Pepe și Raluca Pastramă în prima zi de școală a fiicelor. Au îngropat securea războiului de dragul copiilor
Cum au apărut Pepe și Raluca Pastramă în prima zi de școală a fiicelor. Au îngropat securea războiului de dragul copiilor
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Partenerul ei a făcut primele declarații
Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Partenerul ei a făcut primele declarații
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais! Wooow, ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais! Wooow, ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
catine.ro
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor
Mai multe din lifestyle
Seriale care au fost anulate după doar un singur episod
Seriale care au fost anulate după doar un singur episod
Lifestyle

Unele seriale sunt anulate după câteva sezoane. Unele durează doar câteva săptămâni. Și apoi, sunt cele care sunt anulate după o singură noapte de difuzare.

+ Mai multe
De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni
De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni
Lifestyle

Nu ești deloc încântată de familia partenerului tău, dar un război cu siguranță nu îți va ajuta cuplul și nici pe tine.

+ Mai multe
Cele mai bune 12 filme de suspans din toate timpurile, pe care trebuie să le vezi
Cele mai bune 12 filme de suspans din toate timpurile, pe care trebuie să le vezi
Lifestyle

O listă cu cele mai bune 12 filme de suspans arată cum genul combină stiluri și teme variate, de la dispariții misterioase la povești despre răzbunare și încercări disperate de a face bani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC