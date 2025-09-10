Impact Bucharest 2025: 200 lideri pentru viitor

Parteneriat media: Impact Bucharest

Bucureștiul se pregătește să găzduiască un eveniment de anvergură internațională. Impact Bucharest, conferința care va reuni peste 200 de lideri globali, inclusiv fosta Primă Doamnă a SUA, Michelle Obama, promite să contureze agenda Europei de Sud-Est pentru viitorul apropiat. Potrivit organizatorilor, evenimentul va aborda o gamă largă de subiecte, de la inovații în banking și marketing, până la provocările economice și sociale ce definesc lumea de azi.

Agenda diversă și cuprinzătoare este punctul forte al conferinței Impact Bucharest. Aceasta este structurată în opt secțiuni tematice, fiecare aducând în prim-plan experți internaționali în domenii precum cybersecurity, economie verde, viitorul digital și startup-uri, așadar domenii de maxim interes și foarte relevante pentru lumea în care trăim.

Printre momentele cele mai anticipate ale evenimentului se numără prezența lui Paul Georgescu, înotător de anduranță și deținător al recordului Guinness pentru cel mai lung înot în apă înghețată. De asemenea, Edi Rama, prim-ministrul Albaniei și totodată artist contemporan care a expus internațional, va susține un Fireside Chat cu Grégoire Roos de la BMW Foundation Herbert Quandt.

Erin Meyer, expert în cultură organizațională, va dialoga cu reprezentanți ai Băncii Transilvania și Mastercard. Daniel Dines, co-fondatorul UiPath, va împărtăși din experiența sa în domeniul automatizării și inteligenței artificiale și își va expune viziunea asupra viitorului domeniului.

Punctul culminant al conferinței va fi conversația dintre Michelle Obama și Beatrice Cornacchia de la Mastercard. Fosta Primă Doamnă a SUA va face prima sa vizită la București cu această ocazie.

Networking-ul joacă un rol crucial la Impact Bucharest. Organizatorii au creat o aplicație digitală pentru a facilita conexiunile între cei peste 1.500 de participanți. De asemenea, sunt prevăzute numeroase oportunități de întâlniri formale și informale.

Conferința Impact Bucharest se anunță a fi un eveniment de neratat pentru profesioniștii interesați de viitorul Europei de Sud-Est. Cu o agendă diversă și speakeri de renume internațional, aceasta promite să ofere perspective valoroase asupra tendințelor actuale în business, tehnologie și leadership. Află programul complet pe impactbucharest.com

Foto: Impact Bucharest

