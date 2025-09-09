„Pădurea de Molizi”, un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie

Transilvania Film anunță lansarea în cinematografele din toată țara a unui nou film semnat de Tudor Giurgiu, inspirat din istoria recentă a României. După Libertate (2023), bazat pe o întâmplare mai puțin cunoscută din timpul Revoluției din decembrie 1989, Pădurea de Molizi aduce în actualitate momentul 1 aprilie 1941, când o comunitate românească din Basarabia a fost masacrată la Fântâna Albă de către sovietici. Ficționalizând poveștile supraviețuitorilor, filmul readuce pe marele ecran doi dintre cei mai valoroși actori români – Coca Bloos și Mircea Andreescu – într-un tête-à-tête impresionant. Din distribuție mai fac parte Ionuț Caras, Mircea Constantinescu, Gabriel Gheorghe și Silva Helena Schmidt. Pădurea de molizi va intra în cinematografele din toată țara începând cu 7 octombrie.

Mircea Andreescu în filmul „Pădurea de Molizi”

În perioada septembrie – octombrie, echipa filmului va pleca într-un turneu de promovare prin țară, care va include opriri în cinematografe, dar și licee. Mai mult detalii vor fi comunicate în curând.

„Pariul câștigător e distribuirea celor doi extraordinari actori. Coca Bloos și Mircea Andreescu reușesc atât să fie personajele pe care le evocă, cât și să îngăduie formularea mai multor întrebări esențiale.” LiterNet

În 1940, România a fost forțată să cedeze Uniunii Sovietice Basarabia, Bucovina și Ținutul Herței. Un teritoriu locuit de peste 3 milioane de locuitori, azi aflat în Ucraina. Cei mai mulți dintre românii ocupați de ruși au avut un singur vis: să-și reîntregească famillile și să se întoarcă acasă. Pădurea de molizi explorează una dintre cele mai întunecate pagini din istoria României. Inspirat de drama de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941, filmul reconstituie destinul unei comunități românești din Basarabia, masacrată în tentativa disperată de a-și găsi refugiu în fața ocupației sovietice. Mărturia unui supraviețuitor al acestui genocid (Mircea Andreescu) devine fundalul peste care se suprapun imagini de arhivă și amintirile din Siberia ale soției lui (Coca Bloos), într-un joc de oglinzi vertiginos care pune sub semnul întrebării noțiunea de adevăr istoric și revelează traume uitate cu consecințe, potențial devastatoare, în prezent.

Scenariul filmului este semnat de Tudor Giurgiu și Gabriel Gheorghe, imaginea de Marius Panduru și Toma Velio, iar montajul de Alex Pintică.

„M-a preocupat să pun în discuție felul în care ne raportăm la adevărul istoric și la traumele noastre colective. Pe multe dintre ele le-am uitat, dar consecințele lor au ecouri și astăzi. Asta cred că este miza filmului. Chiar dacă inițial, după ce am descoperit aceste povești, am avut tentația să fac un film epic, cu cât am citit mai mult mi-am dat seama că ceea ce e absolut cutremurător e tragedia umană – a celor care au supraviețuit masacrului și au reușit să treacă granița înapoi în România, dar mai ales a celor care au rămas în satele din Basarabia și Bucovina de Nord și au fost deportați. Aceste povești sunt cele care sper să miște inimile, sufletele, conștiința oamenilor, indiferent de vârstă”, a spus regizorul Tudor Giurgiu.

