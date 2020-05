SOS școala online! „Înainte să ne întrebăm dacă acel copil are telefon, ar trebui să ne asigurăm că are ce mânca“

ELLE: Cu ce dificultăți te-ai confruntat tu, ca profesoară, în noul sistem al școlii online?

Gabriela Militaru: Când am aflat că școlile vor fi închise pentru o perioadă nedeterminată de timp, am avut o ședință cu toți profesorii din școală. Ne-am dat frâu liber previziunilor și am decis că, deși ministerul nu ne dăduse nicio directivă clară, noi trebuie să decidem ce facem cu orele. Iar decizia a fost să continuăm să păstrăm legătura cu elevii online și, pe cât posibil, să facem ore de fixare a cunoștințelor. Avantajul a fost că eram deja cu toții (profesori și elevi) conectați virtual în grupuri de Facebook sau WhatsApp. Așa că am ales o platformă agreată și de minister (Google Classroom) și ne-am conectat cu toții acolo încă de pe 12 martie.

Pe partea tehnică, dificultățile întâmpinate au fost legate de lipsa dispozitivelor performante în cazul unor elevi cărora le-a fost mai dificil să se conecteze. Au fost și situații în care elevii, chiar dacă dispuneau de telefoane inteligente, se aflau în izolare undeva în mediul rural. Iar acolo calitatea semnalului la internet lăsa de dorit. Din fericire, aceste dificultăți au fost, în cea mai mare parte, rezolvate. Au existat și există, desigur, unele dificultăți și din perspectivă socio-emoțională. Pentru elevi pandemia este o situație pe care, rațional, o înțeleg. Dar din punct de vedere emoțional și social, uneori o acceptă destul de greu.

Am discutat mult cu elevii mei despre tot ce înseamnă virusul acesta. Cum ne afectează, de ce trebuie să stăm în casă. Nu am nicio îndoială că ei înțeleg situația așa cum e. Dar și-au schimbat programul de somn, li se pare ciudat că nu își vor vedea colegii până în septembrie, dacă nu mai mult. Și atunci, unii se demotivează ușor să participe la lecțiile online. Din fericire, mă bucur că am construit cu ei o legătură emoțională stabilă. Putem risipi cele mai multe îndoieli sau nemulțumiri doar stând de vorbă.

ELLE: Care sunt plusurile și minusurile acestui sistem? Ce ar trebui îmbunătățit? Este el echitabil pentru toți copiii?

Gabriela Militaru: Cel mai mare plus al sistemului de educație online este că, iată, în situații de criză ne păstrează conectați unii cu alții. Extrem de important! Atât în termeni de materie parcursă la diferite discipline, cât și în termeni de comunicare și legătură emoțională cu elevii. Un alt avantaj al învățării online este că ne pune, pe noi, profesorii, în fața unei provocări. Aceea de a adapta demersul didactic, de a-l face mai inteligibil. De a crea metode noi de transmitere a informațiilor și emoțiilor. Deși nu mă bucur că suntem nevoiți să facem școala online, cred că această experiență este binevenită. Ne scoate din confortul predării „așa cum am predat toată viața.

Ne arată că trebuie să fim mereu pregătiți să ne schimbăm din mers mentalitățile, instrumentele de predare, evaluare și abordarea orelor. Am reușit să avem un exemplu concret de cum profesorii învață de la elevi. Le spun elevilor mei că, pentru mine, ceea ce se petrece la școală este în permanență o lecție. Interacțiunea cu ei este mereu o sursă de învățare experiențială pentru mine. Repet deseori acest lucru pentru că așa simt și pentru că îi responsabilizează pe elevi. Deși este posibil ca unii dintre ei să creadă că sunt doar niște cuvinte frumoase spuse de doamna profesoară.

Acum am avut ocazia concretă să le cer ajutorul și să îl primesc. Adică să mă învețe ei pe mine ce face un anumit buton din aplicație. M-am bucurat să văd că le place să exploreze. Este clar că mediul virtual le este foarte familiar. Și atunci încerc să transform această plăcere a lor de a căuta pe internet într-o experiență de învățare. Cât despre minusuri, primul și cel mai important este că unii elevi nu au acces la internet sau la tehnologie performantă. Deși sunt adepta schimbărilor, pentru o categorie mare de copii această schimbare este o dramă. Știi că toți colegii tăi sunt acum la oră și tu să nu ai posiblitatea să fii acolo. Asta pentru că nu dispui de un telefon suficient de performant sau de conexiune la internet… Este greu de suportat pentru un copil.

Problema e mult mai profundă. Înainte să ne întrebăm dacă acel copil are telefon, ar trebui să ne asigurăm că are ce mânca. Strict legat de educația online, orele virtuale adâncesc diferența socială dintre anumite categorii de elevi. Un alt minus este că în relaționarea cu elevii nu mai avem contactul direct. Interacțiunea emoțională e foarte importantă. Deseori convingi un elev să asculte, să învețe, doar pentru că stai de vorbă cu el în pauză cinci minute. Și îi asculți problemele.

Or, este destul de dificil uneori să construiești această conexiune de la distanță. Mai este și dezavantajul celor care nu-și organizează bine timpul sau sunt mai greu adaptabili la nou. Un elev este obișnuit să doarmă mult, altul are o memorie preponderent vizuală. Lecția nu s-a desfășurat în contextul confortabil al clasei, ci printr-o cameră web, care uneori se deconectează. Toate se pot reuni într-o sursă de stres și neadaptare.

ELLE: Este evoluția școlară a copiilor similară cu varianta de la clasă? Ori școala online le-a afectat ritmul de învățare și performanțele?

Gabriela Militaru: Am trecut de puțin timp la școala online, care a implicat și adaptarea la schimbare. Nu cred că putem face o comparație obiectivă între evoluția școlară a elevilor în varianta online cu cea de la clasă. Eu consider că trebuie să existe o interacțiune directă profesor-elev. Și pot estima că educația online ca formă exclusivă de învățământ nu poate fi superioară celei de la clasă. În același timp, văzând și avantajele educației online, cred că, atunci când situația o va permite, o variantă ideală ar fi aceea de complementaritate între online și offline. Trebuie doar să evidențiem avantajele celor două tipuri de educație, să le potențăm și apoi să le punem la lucru în paralel.

Foto: Arhiva personală

