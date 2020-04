Serialele de la care ne luăm adio în 2020

Ne aflăm din nou în perioada de incertitudine în care nu știm care dintre serialele noastre îndrăgite vor continua. Putem regăsi meticuloasa curățenie de primăvară și în universul media, spre frustrarea multora, asta înseamnând că nenumărate seriale vor fi întrerupte definitiv. Această triere va afecta toate serialele, nu se va ține cont nici de succesul sau longevitatea lor.

Așadar, vă invit să citiți în continuare și să aflați care dintre serialele noastre preferate au fost anulate.

The Crown

The Crown este un serial istoric creat de Peter Morgan care este bazat pe evenimente reale din viața Reginei Elisabeta a II-a. Serialul ne prezintă rivalitățile politice și evenimentele domniei sale. Serialul a câștigat o mulțime de premii și a fost foarte lăudat pentru primele sale două sezoane, dar este una dintre cele mai scumpe producții realizate de Netflix. După terminarea celui de-al doilea sezon, distribuția a suferit modificări drastice și din această cauză s-a creat o oarecare instabilitate când a venit vorba de sezoanele ce urmau sa apară. The Crown va avea doar 5 sezoane, în ciuda faptului că Peter Morgan inițial plănuise și un al șaselea sezon.

Watchmen

Serialul cu supereroi Watchmen este continuarea ecranizată a benzii desenate DC Comics Watchmen. Bineînțeles această adaptare a fost de mare succes și a atras premiile ca un magnet chiar dacă a avut un singur sezon. Cu toate acestea creatorul său, Damon Lindelof, nu este sigur că va contina: „Cred că atunci când le-am prezentat celor de la HBO serialul, ne-am spus că o să facem un singur sezon și o să vedem după cum stau lucrurile”, a explicat Lindelof într-un interviu cu Collider legat de finalul serialului. „Așa că, dacă tot ne-am gândit să avem un singur sezon, este mai corect să îl numim un mini-serie decât o dramă”.

Shameless

Shameless este un serial american de comedie-dramă, realizat de catre John Wells. După un întreg deceniu în care a fost televizat și având în vedere absența personajului Fiona, familia Gallagher se află într-o perioadă de tranziție. Din păcate, show-ul nu este la fel fără Emmy Rossum, iar acest lucru se traduce printr-o audiență scăzută. Cu atâtea schimbari de distribuție, popularitatea serialului a scăzut din ce în ce mai mult și nu ne miră că acesta a ajuns la sfârșit. Serialul a ajuns la sezonul 11, care este și ultimul, fapt confirmat chiar de către producători.

Criminal Minds

Criminal Minds este unul dintre serialele cheie CBS care se concentrează pe identificarea criminalilor din America. Deși a avut un succes enorm, serialul a avut de suferit din cauza câtorva plecări în distribuție: Mandy Patinkin, Thomas Gibson și Shemar Moore. Serialul se va termina cu sezonul 15, de 10 episoade.

Supernatural

Mult apreciatul serial produs de CW Supernatural se încheie după sezonul 15, lăsându-i socați pe cei care credeau că acesta va continua până la nesfârșit. Producătorii executivi s-au decis să anunțe știrea împreună: „Mai întâi de toate, ne dorim să mulțumim tuturor celor care au participat la acest serial, atât din fața cât și din spatele camerelor. Pentru noi a fost experiența vieții. Am primit o susținere incredibilă de la Warner Bros Television și de la CW. Ne dorim să le mulțumim în special lui Jensen, Jared și Misha pentru că au facut acest lucru posibil. Este important acum să le oferim personajelor noastre dragi finalul mult meritat”.

Ballers

Serialul comic despre fotbal american se sfârșește după cel de-al cincilea sezon. Ballers, creat de către Stephen Levison și produs de Dwayne Johnson și Mark Wahlberg, rămâne unul dintre cele mai populare seriale de pe HBO.

The Good Place

După succesul inițial, The Good Place se sfârșește după 4 sezoane pline de suspans. Deși serialul s-a luptat să-și păstreze firul narativ, sezoanele 3 și 4 clar merită vazute. Creatorul serialului, Mike Schur, a confirmat știrea spunând: „M-am gândit că 4 sezoane, însemnând 50 de episoade, era numărul perfect pentru a încheia”.

Pretty Little Liars: The Perfectionists

In mod oficial, spinoff-ul dramei adolescentine Pretty Little Liars nu se va întoarce cu un al doilea sezon. Serialul Pretty Little Liars: The Perfectionists nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le avea publicul, cu toate că a păstrat unele dintre personajele preferate. Din păcate, această veste nu a fost apreciată de către fanii show-ului, stârnind un val de frustrări pe Twitter.

Ray Donovan

Ne aflăm la sezonul 7 și la finalul serialului, iar Ray Donovan a omorât deja un personaj important și a fost protagonistul uneia dintre cele mai intrigante linii narative posibile. Chiar și cu recrutarea unor noi membri de calitate în distribuție, serialul nu mai este la nivelul inițial.

Veronica Mars

Producătorii serialului Veronica Mars nu au în plan să continue povestea după cele petrecute în sezonul anterior. Deși serialul a reușit să treacă peste o perioadă în care se lua în considerare prelungirea sa, ne este greu să ne imaginăm unde ar mai putea duce povestea, mai ales după moartea unui personaj foarte îndrăgit.

Hawaii Five-0

Serialul american de acțiune Hawaii Five-0 este interpretarea contemporană a vechiului show televizat din anii 70. Protagoniștii sunt un grup operativ a cărui misiune este să combată crimele de pe insula Hawaii. Deși serialul a trecut prin mai multe schimbări de distribuție de-a lungul anilor, acesta a fost difuzat timp de 10 ani, dar va lua sfârșit odată cu cel de-al 10-lea sezon. Producătorul serialului, Peter Lenov, a declarat: „Hawaii Five-0 a fost o binecuvântare pentru mine și pentru toți cei care au lucrat la acest proiect extraordinar… vreau să menționez eterna mea recunoștință față de întreaga distribuție, în frunte cu eroul nostru Alex O’Loughlin. Dar și față de scriitorii și întreaga familie CBS și bineînțeles sunt foarte recunoscător față de fanii noștri. Fără ei nu ar fi fost posibil să lucrăm cu mândrie și să realizăm acest serial de succes. Mahalo”.

Fresh Off the Boat

În Fresh Off the Boat, povestea este centrată pe o familie de imigranți din Taiwan și modul în care aceștia s-au adaptat la viața în Statele Unite. După scandalul care a circulat în jurul comentarilor lui Constance Wu anul trecut, nu este de mirare ca ABC a decis să suspende serialul după al șaselea sezon. „Sunt foarte mândru de serial și de ce am reușit să realizam de-a lungul celor șase sezoane”, a declarat creatorul serialului, Nahnatchka Khan. „Multumesc tuturor celor de la ABC și de la 20th Century Fox Television pentru că ne-au urmat în această aventură. A fost cu adevărat o experiență specială și sper să rămână ca un memento al tuturor poveștilor care merită să fie spuse”.

Feud

Nici măcar Ryan Murphy nu este imun la blestemul anulărilor. În ciuda faptului că Feud: Bette and Joan a primit recenzii mixte, cel de-al doilea sezon, care avea să se axeze pe povestea Prințului Charles și a Prințesei Diana, nu va mai apărea pe micile ecrane. Serialul antologic produs de FX pare că a fost anulat. CEO-ul FX, John Landgraf, a dezvăluit într-un interviu acordat celor de la The Hollywood Reporter următoarele informații: „Din câte știu, serialul nu este în momentul de față în stare de producție. Sezonul 2 fusese realizat, dar fiindcă produsul finit nu a fost comform așteptărilor noastre, ne-am decis să nu continuăm proiectul”. Apăruseră zvonuri conform cărora Matthew Goode și Rosamund Pike fuseseră aleși în rolurile principale, însă acest fapt nu a fost niciodată confirmat oficial.

Text: Alexandra Dima

Foto: PR

