Retrospectivă integrală Corneliu Porumboiu la TIFF.25. Cineastul va primi Premiul special al ediției aniversare

Festivalul Internațional de Film Transilvania îl celebrează în acest an pe Corneliu Porumboiu, unul dintre cei mai importanți cineaști români contemporani.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF, 12 – 21 iunie 2026, Cluj-Napoca) celebrează în acest an unul dintre cei mai importanți cineaști români contemporani: Corneliu Porumboiu. La două decenii de la debutul său în lungmetraj, festivalul îi dedică o retrospectivă integrală, care va include toate filmele sale, de la A fost sau n-a fost? (2006) până la La Gomera (2019). Dublu câștigător al Trofeului Transilvania, cea mai importantă distincție a festivalului, Corneliu Porumboiu va primi Premiul special al ediției aniversare – Trofeul TIFF.25 și va susține un masterclass dedicat publicului și profesioniștilor din industrie.

Autor esențial al Noului Cinema Românesc, Porumboiu s-a impus rapid pe scena internațională printr-un stil inconfundabil, în care umorul sec, rigoarea formală și reflecția asupra limbajului cinematic se împletesc într-un discurs profund despre adevăr, memorie și mecanismele puterii.

„Un cineast ingenios și plin de umor, cu un apetit pentru jocuri conceptuale, Corneliu Porumboiu a construit treptat una dintre cele mai distinctive filmografii din cinemaul european contemporan.” (Variety)

Legătura cineastului cu TIFF a fost una strânsă chiar de la debutul său, A fost sau n-a fost?, care a deschis festivalul în 2006 și i-a adus primul Trofeu Transilvania. În 2008, Porumboiu a făcut parte din juriul festivalului și a regizat unul dintre cele șapte spoturi James Bond ale ediției, iar în 2009 a câștigat cel de-al doilea Trofeu Transilvania, pentru Polițist, adjectiv.

A fost sau n-a fost?

În 2011, îmbrăcat în echipament de fotbal, una dintre marile sale pasiuni, regizorul a apărut pe afișul celei de-a 10-a ediții TIFF, al cărei spot era la rândul lui inspirat de A fost sau n-a fost?. De-a lungul anilor, filmele sale au fost multipremiate și în secțiunea Zilele Filmului Românesc.

„Mă interesează modul în care limbajul modelează realitatea. În filmele mele, cuvintele nu sunt doar instrumente de comunicare, ci fac parte din acțiunea propriu-zisă. Uneori, ceea ce se spune devine mai important decât ceea ce se face.” (Corneliu Porumboiu)

Retrospectiva de la TIFF.25 reunește toate lungmetrajele regizorului. Debutul său, A fost sau n-a fost? (2006), prezentat la Cannes în Quinzaine des Réalisateurs, a câștigat Caméra dOr pentru cel mai bun film de debut, devenind instant unul dintre titlurile definitorii ale Noului Cinema Românesc. Într-un orășel de provincie, o emisiune TV locală relansează, cu umor și ambiguitate, întrebarea dacă a existat cu adevărat revoluție în acel loc în decembrie 1989. În anul următor, filmul a câștigat și trofeul pentru cel mai bun film la Premiile Gopo. Cu Polițist, adjectiv (2009), selectat în secțiunea Un Certain Regard la Cannes, Porumboiu a obținut Premiul Juriului și Premiul FIPRESCI pe Croazetă, confirmându-și statutul de autor major al cinemaului european contemporan. În film, un polițist urmărește un adolescent suspectat de trafic de droguri, dar ancheta declanșează treptat o criză de conștiință despre lege, limbaj și moralitate. Trofeului de la TIFF i s-au adăugat în anul următor nu mai puțin de 5 premii Gopo.

În Când se lasă seara peste București sau metabolism (2013), selecționat în competiția oficială a Festivalului de la Locarno, regizorul își continuă explorările radicale asupra limbajului cinematografic și relației dintre realitate și reprezentare, transformând povestea unui regizor și a unei actrițe care navighează o relație ambiguă în timpul filmării unui lungmetraj într-un eseu subtil despre cinema, corp și adevăr. Al doilea joc (2014), prezentat în secțiunea Forum a Berlinalei și distins cu premiul Zilelor Filmului Românesc la TIFF, este un experiment cinematografic unic, construit în jurul unui meci de fotbal din arhivă comentat chiar de regizor și tatăl său, devenit prilej de reflecție asupra memoriei și istoriei recente. Porumboiu va reveni la pasiunea pentru sport în documentarul Fotbal infinit (2018), care propune o meditație ludică asupra regulilor, libertății și obsesiei pentru perfecțiune.

Când se lasă seara peste București sau metabolism

Selecționat în Un Certain Regard la Cannes, Comoara (2015) a obținut Premiul Un Certain Talent, fiind apreciat pentru minimalismul său ironic și precizia observației sociale. Doi bărbați pornesc în căutarea unei comori îngropate într-o curte de la țară, într-o poveste despre speranță, obsesie, iluzii și moșteniri invizibile. La TIFF, unde este proiectat imediat după, regizorul primește din nou premiul pentru cel mai bun film românesc.

Comoara

Cel mai recent lungmetraj, La Gomera (2019), a fost prezentat în Competiția Oficială de la Cannes, marcând o nouă direcție stilistică în cinemaul lui Porumboiu, printr-o reinterpretare sofisticată și nu mai puțin ludică a filmului noir. A câștigat 9 trofee la Premiile Gopo, inclusiv pentru Cel mai bun film, și a fost propunerea României la Premiile Oscar.

La Gomera

În completarea celor șapte lungmetraje pe care cineastul le-a scris, regizat și produs, la TIFF.25 vor fi proiectate la pachet și două scurtmetraje și un mediu-metraj realizate în timpul și imediat după ce a absolvit UNATC la București: Pe aripile vinului (2002), Călătorie la oraș (2003) și Visul lui Liviu (2004). Ca bonus, Corneliu Porumboiu va introduce și unul dintre filmele sale străine favorite din programul general al festivalului.

Retrospectiva Corneliu Porumboiu la TIFF.25 este o invitație de a (re)descoperi un autor care a redefinit, film cu film, nu doar cinemaul românesc, ci și felul în care limbajul, adevărul și realitatea pot fi puse sub semnul întrebării pe ecran. Programul complet și detaliile despre masterclass vor fi anunțate în curând pe tiff.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
"Peaky Blinders: The Immortal Man" și inspirația din spatele costumelor care au redefinit moda masculină
Lifestyle
"Peaky Blinders: The Immortal Man" și inspirația din spatele costumelor care au redefinit moda masculină
Maraton Gopo: filme câștigătoare revin pe marele ecran într-o selecție aniversară la Apollo111 Cinema
Lifestyle
Maraton Gopo: filme câștigătoare revin pe marele ecran într-o selecție aniversară la Apollo111 Cinema
10 dintre cele mai longevive și cunoscute sitcom-uri de televiziune
Lifestyle
10 dintre cele mai longevive și cunoscute sitcom-uri de televiziune
Ești o persoană foarte discretă? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplu
Lifestyle
Ești o persoană foarte discretă? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplu
Libertatea
Cine este deputatul care a dat singurul vot împotriva legii privind femicidul: este o femeie
Cine este deputatul care a dat singurul vot împotriva legii privind femicidul: este o femeie
Ego.ro
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară
Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară
Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor
Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Divorțul a început, de fapt, cu mult înainte de a anunța! Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Detaliul care s-a aflat acum schimbă tot
Divorțul a început, de fapt, cu mult înainte de a anunța! Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Detaliul care s-a aflat acum schimbă tot
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
catine.ro
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din lifestyle
Pro și contra când discutați mult online înainte de a ieși la întâlnire
Pro și contra când discutați mult online înainte de a ieși la întâlnire
Lifestyle

Înainte de prima întâlnire discutați mult online, iar asta poate crea conexiune ori așteptări nerealiste, poate perpetua tipare negative.

+ Mai multe
Filme care și-au mințit publicul și au creat numeroase controverse
Filme care și-au mințit publicul și au creat numeroase controverse
Lifestyle

Din diverse motive, unele filme și-au mințit publicul, iar privitorii au observat și taxat acest lucru.

+ Mai multe
Lucruri pe care bărbații le vor de la femei, iar o parteneră de cuplu crede că numai bărbatul trebuie să le facă
Lucruri pe care bărbații le vor de la femei, iar o parteneră de cuplu crede că numai bărbatul trebuie să le facă
Lifestyle

În mintea unei femei bărbatul trebuie să bifeze o serie de activități și comportamente. Ironic, și partenerul de cuplu cere exact aceleași lucruri.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC