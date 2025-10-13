Relațiile dintre celebrități despre care fanii consideră că au fost inventate

Publicul a avut o serie de dubii despre anumite legături între vedete. În timp ce unele relații între celebrități, pe care fanii le-au crezut inventate, s-au transformat în povești reale de dragoste, altele au fost create de la bun început având în spate o strategie de marketing.

1. Pamela Anderson și Liam Neeson

O parte dintre fanii actriței Pamela Anderson și actorului Liam Neeson nu cred că într-adevăr formează un cuplu, ci mai degrabă este o relație construită pe seama promovării comediei în care joacă împreună, The Naked Gun. În film, interpretează rolurile unor îndrăgostiți, iar legătura lor a început de pe platourile de filmare. În interviuri, au spus că au o chimie puternică, iar la evenimente publice au apărut în ipostaze tandre. Mai multe surse au susținut că relația lor este reală, iar în septembrie 2025, când a fost premiată la Festivalul de Film American de la Deaville, Pamela Anderson a declarat că nu dorește să împărtășească lucruri despre viața ei amoroasă.

2. Sydney Sweeney și Glen Powell

Sydney Sweeney și Glen Powell au jucat în comedia romantică Anyone but You, iar pe ecrane au avut o chimie seducătoare. În timp ce unii fani erau convinși că această chimie este continuată și dincolo de ecrane, alții n-au putut crede acest lucru. În cazul lor, adevărul este că actrița, care a fost și producătoarea executivă a filmului, a gândit o campanie de marketing care presupunea ca ea și actorul să inducă publicului ideea că sunt împreună, pentru ca proiectul lor să fie vizionat.

3. Kristen Stewart și Robert Pattinson

Twilight a fost un real fenomen, în special datorită relației electrizante dintre Bella Swan și Edward Cullen, personajele interpretate de Kristen Stewart și Robert Pattinson. Fanii au considerat că relația lor din viața reală a fost mai degrabă o schemă de marketing, pentru a contribui la succesul francizei. Cei doi actori și-au început relația după primul film Twilight, în 2008. În iulie 2012 s-au despărțit, după ce actrița a fost surprinsă sărutându-se cu regizorul Rupert Sanders. S-au împăcat pentru scurt timp, dar în 2013 s-au despărțit definitiv.

4. Shailene Woodley și Theo James

Shailene Woodley și Theo James s-au cunoscut prin prisma francizei Divergent, în care au jucat împreună. Cu toate că nu au confirmat oficial că au fost într-o relație, actorul a menționat în mai multe interviuri că a existat o chimie naturală între el și actriță. Iar în fața aparatelor de fotografiat erau mereu surprinși în ipostaze tandre.

5. Jennifer Aniston și Vince Vaughn

La scurtă vreme după ce s-a despărțit de Brad Pitt, Jennifer Aniston a început o relație cu Vince Vaughn, alături de care a jucat în comedia The Break-Up. Relația lor nu a durat foarte mult, pentru că după un an s-au despărțit. Separarea s-a produs, de fapt, după ce au încheiat turneul de promovare al filmului, iar asta a determinat publicul să se gândească dacă nu cumva relația lor a fost de fațadă.

6. Zac Efron și Vanessa Hudgens

După ce a apărut High School Musical, Vanessa Hudgens și Zac Efron au început o relație. Având în vedere notorietatea seriei High School Musical, și povestea lor de dragoste a fost în atenția publică, aspect care a avut consecințe asupra relației lor. În 2010 s-au despărțit, după apariția ultimului film din serie, iar fanii au crezut că relația lor a fost strict una pentru promovarea filmelor.

7. Shawn Mendes și Hailey Baldwin

Shawn Mendes și Hailey Baldwin au format un cuplu timp de câteva luni, sau cel puțin asta au lăsat impresia. Cei doi nu au confirmat vreodată că sunt într-o relație și nici nu au făcut prea multe declarații despre legătura lor. Au fost văzuți împreună de mai multe ori, inclusiv în ipostaze tandre, iar în 2018 au pozat pe covorul roșu de la Met Gala. S-a crezut că s-au prefăcut că sunt împreună pentru că în acea perioadă Shawn Mendes își promova un album.

8. Emma Stone și Andrew Garfield

Emma Stone și Andrew Garfield și-au început relația în 2011, după ce s-au cunoscut la filmările pentru The Amazing Spider-Man. Personajele interpretate de cei doi formau un cuplu pe ecrane, așa că publicul s-a gândit că poate a fost o relație fabricată, pentru a stârni și mai mult interes în direcția filmului. Au mai jucat împreună și în The Amazing Spider-Man 2. S-au despărțit după patru ani de relație.

9. Taylor Swift și Travis Kelce

În octombrie 2023, Taylor Swift și Travis Kelce au confirmat că formează un cuplu. Fanii au început să aibă semne de întrebare referitoare la relația lor deoarece se afișau frecvent împreună, un aspect neobișnuit pentru Taylor Swift, care în trecut era rezervată cu viața ei personală. Artista și jucătorul de fotbal american de la Kansas City Chiefs se susțin reciproc în carierele lor, fiind adesea văzuți împreună atât la concerte, cât și la meciuri. În august 2025, au surprins cu anunțul că s-au logodit.

10. Alex Pettyfer și Dianna Agron

Relația dintre Alex Pettyfer și Dianna Agron a început la filmările de la I Am Number Four. Pelicula din 2011 regizată de către D.J. Caruso i-a adus împreună pe cei doi. Fanii nu sunt întocmai convinși că povestea lor de iubire a fost reală, pentru că s-au despărțit la o zi după ce filmul lor a apărut în cinematografe și la o săptămână după ce au negat zvonurile conform cărora s-ar fi logodit.

