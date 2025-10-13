Relațiile dintre celebrități despre care fanii consideră că au fost inventate

Fanii nu au crezut în autenticitatea acestor povești de iubire între vedete.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Pamela Anderson și Liam Neeson
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Publicul a avut o serie de dubii despre anumite legături între vedete. În timp ce unele relații între celebrități, pe care fanii le-au crezut inventate, s-au transformat în povești reale de dragoste, altele au fost create de la bun început având în spate o strategie de marketing. 

1. Pamela Anderson și Liam Neeson

O parte dintre fanii actriței Pamela Anderson și actorului Liam Neeson nu cred că într-adevăr formează un cuplu, ci mai degrabă este o relație construită pe seama promovării comediei în care joacă împreună, The Naked Gun. În film, interpretează rolurile unor îndrăgostiți, iar legătura lor a început de pe platourile de filmare. În interviuri, au spus că au o chimie puternică, iar la evenimente publice au apărut în ipostaze tandre. Mai multe surse au susținut că relația lor este reală, iar în septembrie 2025, când a fost premiată la Festivalul de Film American de la Deaville, Pamela Anderson a declarat că nu dorește să împărtășească lucruri despre viața ei amoroasă.

2. Sydney Sweeney și Glen Powell

Sydney Sweeney și Glen Powell au jucat în comedia romantică Anyone but You, iar pe ecrane au avut o chimie seducătoare. În timp ce unii fani erau convinși că această chimie este continuată și dincolo de ecrane, alții n-au putut crede acest lucru. În cazul lor, adevărul este că actrița, care a fost și producătoarea executivă a filmului, a gândit o campanie de marketing care presupunea ca ea și actorul să inducă publicului ideea că sunt împreună, pentru ca proiectul lor să fie vizionat.

3. Kristen Stewart și Robert Pattinson

Twilight a fost un real fenomen, în special datorită relației electrizante dintre Bella Swan și Edward Cullen, personajele interpretate de Kristen Stewart și Robert Pattinson. Fanii au considerat că relația lor din viața reală a fost mai degrabă o schemă de marketing, pentru a contribui la succesul francizei. Cei doi actori și-au început relația după primul film Twilight, în 2008. În iulie 2012 s-au despărțit, după ce actrița a fost surprinsă sărutându-se cu regizorul Rupert Sanders. S-au împăcat pentru scurt timp, dar în 2013 s-au despărțit definitiv.

4. Shailene Woodley și Theo James

Shailene Woodley și Theo James s-au cunoscut prin prisma francizei Divergent, în care au jucat împreună. Cu toate că nu au confirmat oficial că au fost într-o relație, actorul a menționat în mai multe interviuri că a existat o chimie naturală între el și actriță. Iar în fața aparatelor de fotografiat erau mereu surprinși în ipostaze tandre.

5. Jennifer Aniston și Vince Vaughn

La scurtă vreme după ce s-a despărțit de Brad Pitt, Jennifer Aniston a început o relație cu Vince Vaughn, alături de care a jucat în comedia The Break-Up. Relația lor nu a durat foarte mult, pentru că după un an s-au despărțit. Separarea s-a produs, de fapt, după ce au încheiat turneul de promovare al filmului, iar asta a determinat publicul să se gândească dacă nu cumva relația lor a fost de fațadă.

6. Zac Efron și Vanessa Hudgens

După ce a apărut High School Musical, Vanessa Hudgens și Zac Efron au început o relație. Având în vedere notorietatea seriei High School Musical, și povestea lor de dragoste a fost în atenția publică, aspect care a avut consecințe asupra relației lor. În 2010 s-au despărțit, după apariția ultimului film din serie, iar fanii au crezut că relația lor a fost strict una pentru promovarea filmelor.

7. Shawn Mendes și Hailey Baldwin

Shawn Mendes și Hailey Baldwin au format un cuplu timp de câteva luni, sau cel puțin asta au lăsat impresia. Cei doi nu au confirmat vreodată că sunt într-o relație și nici nu au făcut prea multe declarații despre legătura lor. Au fost văzuți împreună de mai multe ori, inclusiv în ipostaze tandre, iar în 2018 au pozat pe covorul roșu de la Met Gala. S-a crezut că s-au prefăcut că sunt împreună pentru că în acea perioadă Shawn Mendes își promova un album.

8. Emma Stone și Andrew Garfield

Emma Stone și Andrew Garfield și-au început relația în 2011, după ce s-au cunoscut la filmările pentru The Amazing Spider-Man. Personajele interpretate de cei doi formau un cuplu pe ecrane, așa că publicul s-a gândit că poate a fost o relație fabricată, pentru a stârni și mai mult interes în direcția filmului. Au mai jucat împreună și în The Amazing Spider-Man 2. S-au despărțit după patru ani de relație.

9. Taylor Swift și Travis Kelce

În octombrie 2023, Taylor Swift și Travis Kelce au confirmat că formează un cuplu. Fanii au început să aibă semne de întrebare referitoare la relația lor deoarece se afișau frecvent împreună, un aspect neobișnuit pentru Taylor Swift, care în trecut era rezervată cu viața ei personală. Artista și jucătorul de fotbal american de la Kansas City Chiefs se susțin reciproc în carierele lor, fiind adesea văzuți împreună atât la concerte, cât și la meciuri. În august 2025, au surprins cu anunțul că s-au logodit.

10. Alex Pettyfer și Dianna Agron

Relația dintre Alex Pettyfer și Dianna Agron a început la filmările de la I Am Number Four. Pelicula din 2011 regizată de către D.J. Caruso i-a adus împreună pe cei doi. Fanii nu sunt întocmai convinși că povestea lor de iubire a fost reală, pentru că s-au despărțit la o zi după ce filmul lor a apărut în cinematografe și la o săptămână după ce au negat zvonurile conform cărora s-ar fi logodit.

Citește și:
Celebrități despre care probabil nu știai până acum că provin din familii înstărite

Foto: Profimedia, Hepta, PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Beneficii pe care le ai la nivel personal atunci când te comporți mai blând cu partenerul tău de cuplu
Lifestyle
Beneficii pe care le ai la nivel personal atunci când te comporți mai blând cu partenerul tău de cuplu
Momente grele în relație? Strategii să le faceți față mai eficient
Lifestyle
Momente grele în relație? Strategii să le faceți față mai eficient
Aspecte ale relației de cuplu care ajung să te obosească psihic
Lifestyle
Aspecte ale relației de cuplu care ajung să te obosească psihic
Asociația ACCEPT, semnal de alarmă despre dezinformarea privind Strategia pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+
Lifestyle
Asociația ACCEPT, semnal de alarmă despre dezinformarea privind Strategia pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+
"Y", filmul regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, în competiția Festivalului Internațional de Film de la Varșovia
Lifestyle
"Y", filmul regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, în competiția Festivalului Internațional de Film de la Varșovia
IOTA lansează "Clovni" - un nou program de formare artistică dedicat vindecării prin râs, în spitalele din România
Lifestyle
IOTA lansează "Clovni" - un nou program de formare artistică dedicat vindecării prin râs, în spitalele din România
Libertatea
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep. Stere are un business profitabil, care contribuie la averea familiei
Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep. Stere are un business profitabil, care contribuie la averea familiei
Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”
Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”
Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară
Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Ultima oră / Vedeta noastră a născut în urmă cu puțin timp!! „Am reușit”. Avem prima imagine cu cel de-al treilea copil!
Ultima oră / Vedeta noastră a născut în urmă cu puțin timp!! „Am reușit”. Avem prima imagine cu cel de-al treilea copil!
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
catine.ro
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 &#8211; 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
Mai multe din lifestyle
Deciziile tale în cuplu sunt unele sănătoase sau alimentate de anxietate? Cum să faci diferența
Deciziile tale în cuplu sunt unele sănătoase sau alimentate de anxietate? Cum să faci diferența
Lifestyle

Uneori îți pui la îndoială deciziile pe care le iei în cuplu sau care sunt legate de un potențial partener, și acest filtru e în avantajul tău.

+ Mai multe
Discursuri încărcate politic ale vedetelor la gale de premiere, pe care nu trebuie să le uităm
Discursuri încărcate politic ale vedetelor la gale de premiere, pe care nu trebuie să le uităm
Lifestyle

Iată câteva discursuri necesare care au avut loc la gale de premiere și de care trebuie să ne amintim.

+ Mai multe
Roxana Cristolovean este Head of Media Development & Partnerships la Ringier România
Roxana Cristolovean este Head of Media Development & Partnerships la Ringier România
Lifestyle

Roxana Cristolovean intră în echipa Ringier România ca Head of Media Development & Partnerships

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC