Regele Mihai I va fi inmormantat astazi, 16 decembrie, la Curtea de Arges.

Potrivit programului funeraliilor transmis de Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale, la ora 10.25 va avea fi oficiat un scurt serviciu religios in Sala Tronului de l Palatul Regal, insa presa nu va avea acces in Sala Tronului pe durata ceremoniei.

La ora 11.00, sicriul va fi asezat pe un catafalc în Piata Palatului Regal. Acolo va avea loc o scurta ceremonie religioasa si militara. Accesul publicului in Piata Palatului este liber, in zonele special amenajate pentru participanti. Accesul presei este liber.

La ora 11.10, sicriul va fi urcat pe un afet de tun. Se va forma un cortegiu funerar, la care vor lua parte Familia Regala, militari romani, reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane. Procesiunea se va face pe jos, iar afetul de tun va fi tras, in semn de omagiu, de un vehicul militar operational.

De la ora 11.30 la ora 12.45, Cortegiul funerar va merge pe jos, pe traseul Piata Palatului Regal – Calea Victoriei – Splaiul Independentei – Piata Unirii – Intrarea pe Dealul Mitropoliei.

De la ora 12.50 la ora 14.00, la Catedrala Patriarhala va avea loc slujba de inmormantare. Publicul si presa nu vor avea acces in catedrala.

La ora 14.00, cortegiul funebru se va deplasa la Gara Regala Baneasa, pe ruta Piata Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, Arcul de Triumf, Sos. Kiseleff, Sos. Bucuresti-Ploiesti.

La ora 14.40, sicriul cu corpul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte va fi transportat cu Trenul Regal, de la Bucuresti la Curtea de Arges. Vor calatori in Trenul Regal Custodele Coroanei si membrii Familiei Regale a Romaniei. Prezenta presei si a publicului va fi permisa la Gara Regala Baneasa.

Trenul Regal va circula cu viteza redusa in urmatoarele localitati: Chitila (ora 14.51) – Titu (ora 15.41) – Pitesti (ora 16.46). Toti cei care vor dori sa aduca un ultim omagiu Regelui Mihai I sunt asteptati in gara orasului lor.

La ora 17.30 Trenul Regal va ajunge la Gara din Curtea de Arges la ora 17.30. Cortegiul funerar se va deplasa de la gara la Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Prezenta presei si a publicului va fi permisa la Gara din Curtea de Arges.

La ora 17.50, va avea loc slujba de ingropare a Regelui Mihai I in Catedrala Manastirii Curtea de Arges, iar la ora 18.20 sicriul va fi purtat intr-o procesiune pe jos catre Noua Catedrala Arhiepiscopala şi Regala.

La ora 18.40, va avea loc ceremonia religioasa a ingroparii in Noua Catedrala Arhiespiscopala si Regala. Prezenta presei nu va fi permisa in cele doua incinte, nici inainte, nici pe parcursul celor doua ceremonii funerare. Noua Catedrala nu va putea fi vizitata in primele 7 zile dupa inmormantare.

Familia Regala anunta mare doliu pentru 40 zile si doliu timp de trei luni (de la deces). Marele doliu si doliul se refera la prezenta publica a membrilor Familiei Regale.

Carti de condoleante sunt deschise la Castelul Peles, la Palatul Regal (Calea Victoriei) si la Palatul Elisabeta. Ele sunt la dispozitia publicului timp de 40 de zile de la data decesului.

Foto: Arhiva Revistei ELLE