Partenerul tău de cuplu este foarte stresat? Cum să-l ajuți când simte că nu mai face față

Indiferent cât de puternic încearcă să pară, tu îți dai seama că este copleșit. Partenerul tău e stresat. Face față cu greu pe timpul zilei, are probleme cu somnul, este irascibil, atenția și concentrarea lasă de dorit. E absent cu tine, cu copiii, poate chiar începe să acuze diverse probleme de sănătate. Se spune că de stres nu avem cum să fugim, ci doar să învățăm să îl gestionăm. Până la o curățenie generală în viața sa, poți să îl ajuți, să fii tu cea care ține felinarul, astfel încât să vadă drumul mai bine.

Fii un exemplu bun

Are tendința să ronțăie tot felul de produse nesănătoase, cu zahăr? Nu mai cumpăra așa ceva și pune accent pe alimentația cât mai bogată nutrițional. Uită să bea apă, să mănânce? Adu-i aminte, respectați ca familie orele potrivite pentru mese. Încurajează-l să aibă grijă de el, să se prioritizeze, pune tu la tine în aplicare ce ți-ai dori să vezi la partenerul tău.

O atmosferă pozitivă

O persoană cu stare de spirit încărcată de stres, de negativitate nu are nevoie acasă de o atmosferă tensionată, cu nenumărate conflicte. Cultivă activitățile plăcute, răbdarea, calmul și folosește-te de umor cât se poate de mult. Fă glume cu el, uitați-vă la filme de comedie, spectacole de stand up, orice i-ar aduce pe buze un zâmbet larg.

Reamintește-i…

… cine este, ce calități grozave are, cât de mult îl apreciezi și îl iubești. Încurajează-l, complimentează-l, celebrează împreună cu el realizările pe care le are. Sub influența stresului imaginea și încrederea în sine devin distorsionate, și de multe ori îți este greu să faci o schimbare deoarece ți se pare că nu o meriți sau nu ești suficient de bun.

Nu-l lăsa să se izoleze

Organizează întâlniri cu prietenii, cu familia, jucați-vă diverse jocuri cu copiii. Mergeți la film sau la cină voi doi, la picnic. Plimbările în natură oferă un veritabil boost de energie și stare de bine. Dacă este prea obosit pentru trasee dificile pe munte, sunt de ajuns și plimbările ușoare prin pădure sau plimbarea în parcul cel mai apropiat de casă sau pur și simplu pe străzile din orașul în care locuiți. Este o persoană mai dinamică? Mergeți cu bicicleta, rolele, caiacul sau orice altceva știi că i-ar aduce plăcere.

Ziua de răsfăț

Cel mai probabil la final de săptămână alege o zi în care să-l tratezi ca pe un rege. Micul dejun la pat, un masaj, jumătate de zi la spa sau la piscină, filmul său preferat, party acasă deoarece există restricțiile aferente Covid, poate o sesiune de joc video la care îl lași să câștige… ce îți mai trece prin minte ca fiind pe lista lui de dorințe sau plăceri vinovate.

Cadru relaxant

E greu să îți transformi casa într-un ashram, dar poți apela la câteva elemente care induc relaxarea și starea de bine. Bețișoare sau lumânări parfumate, uleiuri esențiale cu rol antistres, muzică de relaxare în surdină, exerciții de respirație sau meditație pe care să le faceți împreună…

Un proiect la comun sau individual

Bărbații sunt construiți să se concentreze pe găsirea de soluții, iar de multe ori ei exorcizează stresul făcând ceva, o muncă fizică. Poate că a venit timpul să facă țarcul pentru cățelul vostru, pe care l-a amânat luni în șir. Să construiască un foișor, să facă un dulap sau mobila pentru una dintre camere. Poate că vrea să cocheteze cu latura sa artistică și să încerce sculptura, olăritul, pictura.

