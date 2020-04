Huawei P40 Series ne-a cucerit de la prima vedere, încă de când am văzut primele imagini în cadrul evenimentului global de lansare. Performanțele foto aka cea mai bună cameră foto de pe piață, nuanțele care au ca sursă de inspirație natura, aplicația Phone Clone care permite rapid transferul de date din vechiul telefon în noul telefon și, bineînțeles, magazinul de aplicații AppGallery preinstalat sunt cele patru caracteristici de top ale noilor vârfuri de gamă. Și sună foarte bine toate!

Dacă vrei să te bucuri de poze calitative, numai bune de uploadat pe profilul de Facebook sau în feed-ul de Instagram, fără filtru, de un design care ține pasul cu tendințele anului 2020 și de aplicațiile preferate, e momentul să faci cunoștință cu Huawei P40 Series. Este aici și este pregătit să devină următorul tău crush în materie de tehnologie.

Fotografia perfectă și selfie-ul impecabil chiar există!

Vrei să știi care este ingredientul secret al unei fotografii reușite? Noi l-am descoperit și suntem gata să îl împărtășim cu tine: sistemul de camere Leica Ultra Vision. Trebuie să recunoaștem, nu trece nicio zi fără să deschidem camera telefonului – pentru un selfie, o poză cu animalul de companie, cu view-ul pe care îl avem de la balcon sau cu micul dejun. Oricare ar fi cadrul pe care vrem să îl surprindem, sistemul avansat de camere Leica Ultra Vision reușește să îl redea în detalii impecabile.

Indiferent de momentul zilei, fie zi sau noapte, Huawei P40 Series te invită să dai frâu liber imaginației și să surprinzi cele mai frumoase momente în imagini care concurează cu portofoliile marilor fotografi. Pe scurt: Huawei P40 realizează fotografii excelente cu obiective cu unghi ultra-larg, unghi larg și teleobiective, iar Huawei P40 Pro aduce o evoluție a camerei cvadruple Leica, cu o cameră cinematografică supersensibilă mai puternică și o cameră 3D cu senzor de profunzime pentru a suporta zoom-ul supersensibil de până la 50. How cool is that?

Ține pasul cu tendințele anului 2020 și devine gadget-ul care completează cu succes cele mai inspirate look-uri

Ce poate fi mai plăcut decât să ai în mână, în buzunar sau pe birou un colț din natură? Huawei P40 Series aduce natura mai aproape de tine, prin nuanțe impresionante, inspirate de culoarea mării, textura gheții sau atingerea razelor de soare. Și ce dor ne este de această libertate, așa-i?

Huawei P40 Series impresionează printr-un design simplu și sofisticat, în același timp. Disponibile în trei nuanțe pe piața din România – Ice White, Silver Frost și Black – telefoanele emană eleganță din toate unghiurile. Fiecare culoare transmite o stare de spirit și o atitudine diferită. Luminile și umbrele care se oglindesc pe suprafața telefoanelor amintesc de aisberguri și ghețari, de mare, de un răsărit de pe plajă și de cristalele de gheață din timpul iernii.

Pregătit să aducă mai aproape de tine toate datele și amintirile. Cât ai spune Phone Clone

Dacă decizi să faci trecerea către unul dintre smartphone-urile Huawei P40 Series, nu trebuie să îți faci griji că datele tale nu pot fi recuperate. Aplicația Phone Clone este alături de tine pentru a continua experiența cu telefonul mobil din același punct. Ea face posibilă conectarea noului dispozitiv cu cel vechi în câțiva pași simpli, care te ajută să transferi aplicațiile, fotografiile și toate celelalte date care vrei să rămână alături de tine.

Pentru a începe procesul de transfer de date, trebuie să descarci sau să deschizi Phone Clone pe ambele dispozitive, dacă acesta este deja instalat. Toate smartphone-urile Huawei noi vin cu aplicația Phone Clone preinstalată. Pentru a descărca aplicația, acesta trebuie să intre în magazinele de aplicații disponibil în telefon. Pentru modelele Huawei, aplicația este disponibilă și în magazinul Huawei App Gallery.

Ulterior, pașii pe care trebuie să îi urmezi sunt:

Să deschizi aplicația Phone Clone și să atingi „Acesta este noul telefon'.

Să accesezi aplicația Phone Clone de pe telefonul vechi (poate fi găsită pe alte platforme de distribuție de aplicații) și să apeși „Acesta este telefonul vechi'.

Să conectezi cele două telefoane folosind telefonul vechi pentru a scana codul QR afișat pe noul telefon.

Să colectezi datele pe care vrei să le transferi de pe telefonul vechi pe cel nou. Phone Clone îți pemite să selectezi ce aplicații și ce date dorești să transferi pe noul telefon, în loc să copiezi întregul dispozitiv. Acest lucru nu numai că economisește timp, dar reduce și spațiul folosit.

Să aștepți finalizarea transferului, urmând ca noul dispozitiv să fie deja customizat.

Descoperă și alte aplicații interesante care te așteaptă în AppGallery. Ready?

Nu încape îndoială – aplicațiile tale preferate vin la pachet cu Huawei P40 Series. În total, AppGallery, cel de-al treilea magazin de aplicații la nivel internațional, conține peste 300 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale, din categorii diverse, utile pentru activitățile tale de zi cu zi.

Huawei AppGallery cuprinde deja în portofoliu aplicații din zona de banking, printre care Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau ING, aplicații importante din zona de știri și divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile și numeroase aplicații dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar și aplicații utilitare, printre care eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards sau WorldClass.

Material susținut de Huawei

