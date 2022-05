Nu incerca sa fii altcineva. Intr-o zi vei gasi acea persoana care te va iubi pentru cine esti cu adevarat

Intr-o buna zi vei gasi acel barbat care te va intelege. Ii va placea parul tau ciufulit la primele ore ale diminetii, modul in care zambesti cand mirosi cafeaua sau cat de repede te schimbi in pijamalele tale preferate imediat ce ajungi acasa. Ii va placea sa te tina in brate si sa te rasfete, sa te sarute pe frunte si sa iti spuna cat de mult te iubeste si cat de norocos este pentru ca drumurile voastre s-au intersectat.

Intr-o buna zi nu iti vei mai pune intrebari.

