Motive care duc la despărțire, deși vă iubiți cu adevărat

Iubirea învinge tot. Idilic și neadevărat. Ca o relație să funcționeze este nevoie de mult mai mult decât sentimentul de iubire, deoarece se pot activa frici, lentile ce distorsionează realitatea sau mecanisme de apărare ce numai asta nu fac, ci mai degrabă sabotează cuplul. Felul în care încerci să faci față nu este neapărat fidel nevoii emoționale, iar uneori diferențele dintre parteneri sunt atât de mari încât duc la disoluția cuplului.

Rigiditatea

Americanii au o expresie: my way, or the highway. Adică ori ca mine, ori deloc. Asta reflectă rigiditatea. Cramponarea într-o singură viziune ce nu lasă loc negocierii și găsirii unei soluții agreabile pentru fiecare membru al cuplului.

Îndreptățirea

Regulile nu mi se aplică mie, sunt deasupra lor. Unul dintre voi se consideră superior altor oameni, revendicând drepturi și privilegii speciale, iar regula reciprocității nu funcționează în acest caz. Revendicați dreptul de a face ce vreți, indiferent dacă acel lucru e ancorat sau nu în realitate, indiferent care este costul pentru celălalt. Există un sentiment exagerat al superiorității, cu scopul de a obține control și putere.

Scenarii… reparate

Tot ce nu a mers într-o fostă relație se dorește a fi reparat acum. Dacă în trecut partenerul nu avea nicio putere legat de partenera sa, ea sau părinții ei decideau tot și se simțea ca o marionetă ce nu are capacitatea de a alege, acum e posibil să fie în extrema în care dorește să domine, să ghideze el tot. Să recupereze ce atunci nu a putut. Dacă tu ai fost foarte conflictuală alături de un fost partener, acum ești atât de diplomată până la subjugare, iar nevoile și emoțiile tale ajung să nu mai conteze până explodezi de frustrare.

Priorități diferite

Vă iubiți, însă ceea ce vrei tu în acest punct al vieții nu se potrivește nici pe departe cu ceea ce vrea el. Și nicio cale comună nu poate fi găsită, căci aceste dorințe au polarități complet opuse.

Principii și valori diferite

Principiile și valorile sunt fundația oricărei relații, care o ajută nu doar să supraviețuiască ci și să înflorească. Simțiți fluturi în stomac, vă declarați iubirea, dar aceste principii vin din urmă și dărâmă relația ca piesele unui domino, deoarece aveți concepte diferite despre viață, bine și rău.

Greutăți

În fața problemelor vieții fiecare are o capacitate diferită de a face față. Unii mai bine, alții mai puțin bine. Sunt parteneri care devin și mai uniți, se aliază într-o echipă mai puternică decât înainte. Alții care aleg calea ușoară și pleacă sau care se pierd în propria teamă sau incapacitate, încât celălalt ajunge să se simtă singur și nesusținut atât practic cât și emoțional. Deoarece simte disconfort, partenerul ajunge să se detașeze emoțional, asta pentru a face față emoțiilor. Dar această detașare implică și o distanță în relație care se poate adânci până la ruptură.

Dependențe

Fie că sunt de alcool sau de droguri, dependențele reprezintă și ele tot o cale proprie de autoliniștire, de gestionare disfuncțională a durerii, care nu are neapărat legătură cu cuplul. Un sentiment de deficiență, de inferioritate, eșecuri profesionale pot fi stinse cu aceste dependențe ce au ecou puternic în relație.

