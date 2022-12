La cuțite: Misterul din Grecia. De vorbă cu creatoarea de costume Jenny Eagan

În noua aventură din La cuțite: Misterul din Grecia, îndrăznețul detectiv Blanc apare în mijlocul unei luxoase proprietăți private aflate pe o insulă din Grecia și face cunoștință cu un grup pestriț de prieteni care s-au adunat la întâlnirea lor anuală, la invitația miliardarului Miles Bron. Printre cei aflați pe lista oaspeților se numără Andi Brand, fosta parteneră de afaceri a lui Miles, Claire Debella, actuala guvernatoare a statului Connecticut, omul de știință avangardist Lionel Toussaint, creatoarea de modă Birdie Jay, fost model, și conștiincioasa ei asistentă pe nume Peg, precum și influencerul Duke Cody, însoțit de Whiskey, iubita lui. Fiecare personaj ascunde propriile secrete, minciuni și motivații, iar atunci când unul dintre membrii grupului este ucis, toți ceilalți devin suspecți.

La cuțite: Misterul din Grecia, regizat de Rian Johnson, adună o distribuție plină de vedete, din care fac parte Daniel Craig, care revine în rolul lui Blanc, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick și Madelyn Cline, alături de Kate Hudson și Dave Bautista.

Designerul de costume Jenny Eagan a acceptat provocarea de a crea costumele echipei și s-a întâlnit cu fiecare dintre actorii din distribuția La Cuțite: Misterul din Grecia pentru idei vestimentare pentru personajele lor.

„Oamenii ăștia sunt niște actori incredibili”, a declarat Eagan. „Chiar își cunosc personajele și intră realmente în pielea lor. Eu le-am dat doar impulsul pentru a ajunge acolo, pentru a descoperi acele zone interioare. Îmi place tare mult când vin și-mi spun: ‘Uite, am și eu o idee. Ce părere ai?’ Și, pornind de acolo, creăm ceva și mai bun. De exemplu, Benoit poartă pălărie. Înainte, era un soi de pălărie de ploaie, dar am făcut-o mult mai mică în partea de sus și mai scurtă. Micile retușuri pe care le-am adus ici colo dau farmecul costumelor. Pentru Benoit, am vrut să păstrăm aerul acela vintage, al Hollywoodului de pe vremuri. E un tip umblat. Probabil că urmărește multe filme vechi.”

Marea întrebarea este, desigur, cu ce ne va uimi de data aceasta creatoarea costumelor, așa cum a făcut-o cu puloverul tricotat cu torsade pe care l-a purtat Chris Evans în primul film. Există opțiuni multiple, de la rochia colorată, fluidă, în care personajul Birdie Jay (Kate Hudson) strălucește pur și simplu, la bikiniul în care se afișează țanțoș Duke, interpretat de Dave Bautista. Dar costumul de baie dungat în două piese, bizar și elegant, al lui Benoit Blanc ar putea câștiga „marele premiu”.

„N-am știut cum să procedez în acest caz. Știam că el ar purta un tricou. Dar ce fel de tricou poartă Benoit Blanc?”, meditează Eagan. „Nu e genul care să poarte maieu, așa că ce puteam face? Întâmplător, eram la croitorul cu care lucrăm. Cândva, tatăl lui îi făcea lui Frank Sinatra costumele de baie pe care le purta la piscina din Palm Springs. Mi-a spus că avem încă tiparele și când am văzut materialul acesta atât de îndrăzneț, am decis că asta vom face.

Craig a acceptat bucuros, considerând că ar fi pe placul lui Blanc. ‘Cred că este un bărbat pentru care contează aspectul fizic. Când m-am întâlnit cu Jenny să discutăm despre costume, referințele au fost Să prinzi un hoț și Monsieur Hulot’s Holiday. Acestea au fost punctele mele de plecare. Dincolo de nota de umor, care sper că se desprinde din costumele lui, e și un omagiu adus acelui gen de filme cu Cary Grant și Jacques Tati.'”

Kate Hudson și Janelle Monáe știau clar că vor câștiga loteria costumelor cu ținutele șic și foarte elegante ale personajelor lor.

„A fost distractiv pentru noi, pentru că ne plac hainele și în viața reală”, a spus Hudson. „De fiecare dată când ajungeam pe platou, ne admiram reciproc.”

„M-am distrat grozav cu Jenny”, a continuat ea. „Pentru personajul Birdie, nimic nu e prea mult. Am putut merge oricât de departe ne-am dorit. A trecut ceva vreme de când am îmbrăcat un costum care să dea viață personajului meu, dar în secunda în care mi l-am pus pe cel creat de Jenny, am intrat instantaneu în pielea lui Birdie.”

Dintr-o valiză plină ochi cu haine șic, rochia ei colorată pentru cină a fost cea care s-a remarcat.

„Noi am făcut-o”, a spus Eagan. „Rian a avut ideea ca dezvăluirea să fie în momentul în care ea face pirueta, aproape ca o iluzie. Este aproape un efect vizual în sine când face pirueta, ca și când curcubeul s-ar învârti în cercuri. În plus, Kate joacă atât de bine! Este o rochie simplă. Modelul e foarte rudimentar, ca și când ar fi o rochie pe care și-a pus-o în grabă înainte de a coborî rapid la cină.”

„A fost o onoare să lucrez cu Jenny”, a spus Monáe. „Are gusturi minunate și mi-a oferit multe opțiuni cu care să mă joc. Știam că Andi are cu siguranță gusturi bune. Am vrut să ne asigurăm că, atunci când o vezi, îi invidiezi imediat garderoba.”

„Janelle este una dintre cele mai frumoase femei pe care le-am cunoscut”, a spus Eagan. „La începutul filmului, când coboară din mașină și urcă în barcă, este ceva magic la acel material roșu. E ținuta mea preferată din tot filmul. E ceva foarte calculat la Andi. Am vrut ca totul să aibă o ușoară tentă geometrică. A fost de ca și când aș fi construit mereu un puzzle. Toate imprimeurile ei au un pătrat sau multe pătrate și cercuri.”

„Pentru Miles, Edward Norton a avut idei foarte clare, pentru că el cunoaște persoane reale care seamănă cu personajul lui”, a spus Eagan. „E atât de bogat, încât nu mai contează cum arată, dar hainele sale au costat cu siguranță o avere. Ar putea avea și o cârpă legată la brâu și tot ar costa mii de dolari.”

Lui Norton i-a plăcut atât garderoba lui, cât și a celorlalți. „Costumele ca atare sunt o sursă de umor în filmul acesta”, a spus el. „Piesele mele sunt pur și simplu șterse comparativ cu cele ale lui Kate Hudson și Dave. Este o scenă în care Dave apare la piscină și prima dată când am văzut fotografiile m-am distrat copios. E atât de amuzant!”

Despre slipul Speedo aproape inexistent al lui Duke, Eagan spune: „Dave e tare drăguț, un suflet blând și bun. De fapt, el a fost primul cu care am început probele de costume. Nu-mi amintesc dacă în scenariu apărea menționat un Speedo sau nu, dar a fost cu siguranță specificat că trebuie să fie ceva revelator. Un Speedo cu imprimeu animal mi s-a părut o idee bună. M-am gândit cât de departe putem merge fără să cădem în derizoriu. Apoi, am găsit șalul asortat și crocșii. Dave a fost puțin reticent la început, dar a acceptat până la urmă.”

Bautista recunoaște: „Nu te-ai aștepta să am vreo problemă cu asta. Până la urmă, am făcut wrestling în fața unei lumi întregi în ținute și mai revelatoare, dar nu a fost așa”. Din fericire, ne-a mărturisit el, o colegă de platou l-a ajutat la capitolul încredere în sine. „Kathryn Hahn m-a tot încurajat. Îmi tot spunea că arăt foarte bine și că am muncit mult să arăt așa. De ce să nu și arăt?”

Madelyn Cline s-a îndrăgostit de alegerile făcute pentru Whiskey, partenera lui Duke într-ale influencingului, dar și pentru toate celelalte personaje. „Departamentul de costume a fost absolut minunat”, a spus ea. „Pe la începutul filmărilor, Rian ne-a văzut pe toți la un loc, mergând către plajă și a început să râdă isteric. Uitându-te la costume, știai exact cine e fiecare dintre noi.”

Eagan consideră că piesele vestimentare sugerează calculele constante ale lui Whiskey despre cum să negocieze prezența în acest grup formidabil de oameni. „Cu siguranță are planurile ei. Când o cunoaștem, ea face jocul lui Duke, dar e clar că e versată în domeniu. Așa că va trece la un alt nivel. Apoi, avem un cadru cu ea ieșind din apă. E oarecum sofisticat, dar tot revelator. Despre rochița aceea pe care o poartă la petrecere, unii ar putea zice că o femeie care se îmbracă așa vrea un singur lucru, dar e atât de inteligentă, încât reușește să-i păcălească pe toți. Haina nu face pe om. De aceea îmi place acest personaj atât de mult. Eu mi-am dorit să o ajut să păcălească bărbații din jur, oriunde ar merge.”

Hahn, care interpretează un rol pentru care moda nu înseamnă absolut nimic, glumește că nu costumele de baie ale bărbaților vor întoarce capete, ci accesoriile ei funcționale și ținutele cenușii. „Nu știu. Cred că șapca mea o să fie un mare succes”, spune ea râzând. „Rochia mea bej o să iasă clar în evidență.”

„Până la finalul filmului, cred că voia pur și simplu să mă ucidă”, a spus Eagan zâmbind malițios. „Așa era personajul. Nu cred că există cineva în lumea asta care să fi putut juca rolul la fel de bine ca ea, purtând mereu bejul acela anost”. „N-am avut de ales, l-am acceptat și am încercat să mă bucur de el. Șapca a fost de mare senzație”, ne-a mărturisit Hahn.

Leslie Odom interpretează rolul unui om de știință. Și ce? N-are voie și el să aibă stil? „Cred că asta a vrut să transmită: dacă ești om de știință trebuie să te îmbraci ca un tocilar?”, a spus Eagan. Răspunsul? „Sigur că nu. Doar pentru că ești foarte inteligent și studiezi tot felul de lucruri, nu înseamnă că nu poți avea stil. Ba chiar am dorit să încorporăm și o sugestie culturală în garderoba acestui personaj. Ne-am jucat mult cu costumele lui, iar pălăriile sunt chiar foarte interesante. Lui Leslie îi plac hainele, așa că a fost foarte distractiv.”

„Chiar dacă e om de știință, Lionel are stil”, a spus Odom. „E un om care călătorește, care merge la întâlniri și, în zilele noastre, în spațiul nostru de lucru, nu mai este vorba despre a te adapta, ci despre a-ți aduce individualitatea în acele medii. Dacă mergi în Maroc în vacanța de vară și ți-ai luat o brățară trăsnet sau o geacă șmecheră, chiar vrem să le vedem și asta îmbogățește mediul de lucru.”

Jessica Henwick e undeva între hipster și „nici un stil”. „Am vrut ca ținutele lui Peg să arate ca și cum ar fi putut fi aproape șmechere”, a spus ea despre pantalonii ei scurți și sandalele de zi cu zi. „Doar că nu sunt. Sunt mereu puțin pe dinafară. E clar că Peg nu și-a luat bagajele pentru o vacanță din care să poată posta fiecare clipă pe Instagram. Ea este cea care îi face poze lui Birdie.”

„Borseta, bermudele, sandalele cu scai, toată lumea din Williamsburg se îmbracă exact așa”, a spus Eagan râzând. „În plus, a și intrat perfect în pielea personajului, dând impresia că nu îi pasă de nimic. Totul o calcă pe nervi. Și tot ce poartă are rolul de a o proteja oriunde ar merge.”

A avut și cel mai înalt grad de confort. „Cam toți avem aceleași două ținute până la finalul filmului”, a spus Henwick. „A fost cel mai confortabil costum pe care l-am purtat de multă vreme.”

„Rian are ceva special”, a spus Eagan despre regizor. „Își cunoaște genul cum nu se poate mai bine, dar din poziția mea, este greu să pătrunzi în universul lui, pentru că ai senzația că deja și-a depănat vizual povestea în minte. Așa că încerci să sapi mai adânc, dar ceea ce-l face atât de special este că, în mod uimitor, deși e cât se poate de punctual și riguros, acceptă sugestiile, și le însușește pe cele potrivite și acordă spațiu de explorare. El niciodată nu-ți spune un ‘nu’ ferm, ci mereu ‘păi, să vedem’. Iubesc asta la el.”

„Nu știu dacă nu cumva costumele vor reuși să stârnească cele mai multe hohote de râs din tot filmul”, a spus Norton.

Foto: Netflix

