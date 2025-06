Îți dorești alături un bărbat de succes? Ce presupune succesul care asigură o relație sănătoasă

Banii sunt foarte importanți căci asigură împlinirea unor nevoi emoționale precum siguranță, stabilitate, predictibilitate, sprijin. Iar banii nu sunt doar niște hârtii sau cifre în cont, relația ta cu banii are în spate multiple elemente psihologice. Iar când spui bărbat de succes primul lucru care îți vine în minte este latura financiară.

Un bărbat de succes câștigă suficient cât să aibă grijă de tine, de copii, să ofere acea stabilitate și siguranță la care Natura a lucrat inteligent pentru a asigura perpetuarea speciei. Dar astăzi lucrurile s-au schimbat. Și femeile lucrează, au funcții pe care le ocupă și bărbații, câștigă suficient cât să nu aibă nevoie de un bărbat care să le întrețină. Ceea ce naște noi dinamici relaționale și o nouă definiție pentru ceea ce înseamnă bărbat de succes. Deoarece astăzi nevoile femeilor sunt diferite de acum 50 sau 100 de ani.

Adaptabilitatea

Am crezut fals că cel mai puternic învinge. Nu, învinge cel mai adaptabil. Iar pandemia a fost cumva o altă probă în acest sens, când afaceri înfloritoare au ajuns în criză, când mulți oameni și-au regândit sursa de venit, când vieți întregi s-au reorganizat. Bărbatul de succes este un bărbat adaptabil care se descurcă, care face față, care nu e doborât de greutăți. Asta nu înseamnă că nu devine vulnerabil, că nu îi este greu sau nu are momente când se pune la îndoială. Ba chiar își îmbrățișează vulnerabilitatea și nu o vede ca pe o slăbiciune. Acest bărbat este creativ, testează diverse soluții, cere ajutor, și are o reziliență mare. Adică acea capacitate de a face față corect, sănătos, când întâmpină probleme.

Relații sănătoase

Este dispus să lucreze la el și o face din plin. Nu se duce spre egoism, îndreptățire, control, manipulare, dominare, nu-și sabotează relațiile și nu consideră despre sine că știe cel mai bine și are întotdeauna dreptate. Își asumă ceea ce face, inclusiv când greșește, repară și e atent la tiparele sale de gândire și comportamentale. Acest bărbat de succes știe că relația cu sine este esențială și că satisfacția înaltă în viață depinde de calitatea relațiilor pe care le are, așa că depune efort pentru ca aceste relații să fie bune.

Perseverența

L-ai auzit de multe ori, ce înseamnă cuvântul încerc? Descompune-l. În cerc. Adică te învârți în cerc fără a obține ceva diferit. Un bărbat de succes caută alternative pentru atingerea obiectivelor sale și nu renunță la primul impas. Nu este despre supraviețuire sau automatism, nu se învârte în cerc în același spațiu. Iese din zona sa de confort, își asumă riscuri calculate. Această perseverență ție îți dă liniște, încredere, știi că te poți baza pe el.

Inteligența emoțională

Și cât de prețioasă este aceasta. El este responsabil de gestionarea propriilor sale emoții și nu apar explicațiile atât de toxice: din cauza ta am reacționat așa…, tu ești de vină…, uite în ce hal mă aduci…. Este prezent cu sine și e conștient de dinamica sa interioară. Se autoreglează, are și motivație intrinsecă, dă dovadă de empatie ceea ce te face să te simți văzută, auzită, înțeleasă, acceptată, are abilități sociale înalte.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro