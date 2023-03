Filme thriller de la care fanii așteaptă o continuare

Filmele de mai jos spun povești despre mistere nerezolvate, adevăruri ținute ascunse sau investigații care nu par a fi soluționate prea curând. În majoritatea cazurilor, din distribuție au făcut parte actori faimoși. Publicul aștepta de la aceste pelicule și o continuare pentru ca acțiunea să fie explorată și dintr-un alt unghi.

1. From Paris with Love

Pierre Morel a regizat filmul From Paris with Love, care cuprinde o mulțime de momente intense, în care protagoniștii asistă la diverse amenințări pe care trebuie să le depășească în această acțiune care se petrece în Paris. Un spion american și un angajat din cadrul biroului ambasadorului SUA merg pe urmele unui atac terorist în oraș. Fanii și-ar dori o continuare pentru a observa o evoluție din partea personajelor.

2. Drive

În filmul Drive, Ryan Gosling a interpretat rolul principal. Povestea surprinde aventurile unui șofer cascador care se află într-o cursă pentru a scăpa de trecutul lui și de o răzbunare. Tot farmercul peliculei a constat în protagonist și în abilitatea lui de a gestiona situațiile neașteptate care apar, drept urmare publicul ar fi încântat să vadă o continuare.

3. Darkman

Din distribuția filmului Darkman fac parte Frances McDormand și Liam Neeson și e considerat drept unul dintre cele mai bune ale regizorului Sam Raimi. În această peliculă este vorba despre un om de știință, pe nume Peyton Westlake, care a găsit un mod prin care poate sintetiza pielea umană. Dar, situația capătă o altă întorsătură în momentul în care e atacat de criminali.

4. Se7en

În filmul Se7en, doi detectivi, pe nume Somerset și Mills, investighează mai multe crime comise de către cineva care folosește cele șapte păcate capitale drept motive. De menționat e faptul că a fost într-o vreme o intenție de a extinde povestea detectivului Somerset, dar s-a renunțat repede la această idee.

5. 8MM

Joel Schumacher a regizat 8MM, un film cu Nicolas Cage și Joaquin Phoenix în rolurile principale. Pelicula îl urmărește pe un detectiv care e angajat cu misiunea de a afla dacă un videoclip cu o crimă era fals sau real. Sunt mulți cei care așteaptă o continuare și de a vedea până unde poate merge povestea.

6. The Bone Collector

Filmul The Bone Collector are la bază romanul cu același nume scris de către Jeffery Deaver. Angelina Jolie, Denzel Washington și Regina Latifah joacă în această peliculă despre un detectiv cu dizabilități care va rezolva, împreună cu o polițistă la început de drum, crimele comise de un criminal în serie care terorizează orașul New York.

7. Unbreakable

Bruce Willis și Samuel L. Jackson sunt protagoniștii filmului Unbreakable despre David Dunne, care face un drum de la New York la Philadelphia pentru un interviu de angajare. El merge cu trenul, iar vagonul în care este deraiază și se lovește de un alt tren. În urma impactului, David este singurul supraviețuitor, iar acest lucru îl face să se întrebe în mod constant de ce doar el a supraviețuit.

8. A Simple Plan

A Simple Plan are la bază romanul lui Scott B. Smith și multă vreme filmul a fost subevaluat. Regizată de Sam Raimi, pelicula îi are în rolurile principale pe Bill Paxton, Bridget Fonda și Billy Bob Thornton. În film este vorba despre trei prieteni care găsesc un avion prăbușit plin de bani în pădurea din Minnesota. Decid să păstreze secretul, iar acest lucru le va aduce necazuri.

9. Deja Vu

Denzel Washington e protagonistul filmului Deja Vu, despre un agent ATF care decide să facă parte dintr-un program guvernamental secret după ce un feribot e bombardat în New Orleans. În vreme ce lucrează la investigație, devine obsedat de o victimă. Publicul și-ar fi dorit ca acțiunea să se desfășoare altfel și să existe o continuare sau un serial TV inspirat de film.

10. A Walk Among the Tombstones

În filmul A Walk Among the Tombstones, actorul Liam Neeson interpretează unul dintre cele mai bune roluri din cariera sa. Pelicula are la bază romanul cu același nume și îl arată pe Matt Scudder, un detectiv privat, care e angajat de un traficant de droguri pentru a afla adevărul cu privire la uciderea soției sale.

