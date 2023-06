Filme Disney, de neratat, care s-au bucurat de încasări uriașe

Filmele acestea au povești cunoscute de publicul din întreaga lume și, pe lângă aprecierile la scară largă, nu sunt de neglijat cifrele obținute la box office.

1. The Lion King (2019)

The Lion King este considerat unul dintre remake-urile Disney de succes, iar asta pentru că fiecare lansare a venit cu încasări fabuloase. Așa cum este și versiunea din 2019, regizată de Jon Favreau, în care Beyoncé și-a împrumutat vocea pentru personajul Nala și în care interpretează și o serie piese de pe coloana soloră a filmului. Pelicula a obținut mai bine de 1,6 miliarde de dolari și a surprins prin efectele vizuale.

2. Beauty and the Beast (2017)

Filmul Beauty and the Beast din 1991 regizat de Gary Trousdale și Kirk Wise a încasat aproximativ 450 de milioane de dolari. În varianta din 2017, actrița Emma Watston a interpretat-o pe Belle și a jucat alături de Dan Stevens. Pelicula a înregistrat câștiguri impresionante, de peste 1,2 miliarde de dolari.

3. Aladdin (2019)

Publicul a văzut povestea complicată de dragoste dintre Aladdin și Jasmine sub o mulțime de forme. Filmul Aladdin din 1992 a avut la box office încasări de 500 de milioane de dolari. În varianta de atunci, regretatul actor Robin Williams și-a împrumutat vocea personajului Genie. În adaptarea din 2019, Will Smith a fost cel care a avut rolul principal. Filmul a obținut peste un miliard de dolari.

4. Alice in Wonderland (2010)

Între pelicula Alice in Wonderland din 2010 regizată de Tim Burton și filmul de animație original din 1951 există destule diferențe. Deși pornesc de la basmul lui Lewis Carroll, amprenta cunoscutului regizor s-a putut vedea în filmul care i-a avut în rolurile principale pe Mia Wasikowska și Johnny Depp și care a câștigat un miliard de dolari.

5. The Jungle Book (2016)

Jon Favreau a regizat filmul The Jungle Book din 2016 și a avut încasări de aproape un miliard de dolari, mai exact de peste 900 de milioane de dolari. Bugetul peliculei a fost de sub 200 de milioane de dolari, iar publicul a putut remarca faptul că sunt prezente câteva dintre piesele originale din filmul din 1967.

6. Maleficent (2014)

Nu este un secret faptul că foarte mulți au urmărit filmul Maleficent din 2014 datorită actriței Angelina Jolie, care a stârnit curiozitatea legată de personajul principal pe care îl interpretează și aduce un suflu nou în comparație cu filmul din 1959. Pelicula a avut un buget de 185 de milioane de dolari și a obținut aproximativ 800 de milioane de dolari.

7. Cinderella (2015)

Filmul Cinderella din 1950 a avut un buget de 2,2 milioane de dolari, iar prin prisma relansărilor, a obținut 96 de milioane de dolari. Adaptarea din 2015 a avut în distribuție mai multe staruri de la Hollywood, printre care Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden și Helena Bonham Carter. Bugetul s-a ridicat la 95 de milioane de dolari și a încasat peste 540 de milioane de dolari.

8. Maleficent: Mistress Of Evil (2019)

Maleficent: Mistress of All Evil este un sequel al peliculei din 2014, iar bugetul a fost de 185 de milioane de dolari. În comparație cu primul film, câștigurile au scăzut, înregistrând aproape 500 de milioane de dolari. Publicul nu a părut dornic să vadă întoarcerea Angelinei Jolie pe marele ecran în rolul protagonistei.

9. Dumbo (2019)

Filmul original Disney Dumbo a avut 64 de minute și a obținut aproximativ 20 de miliarde de dolari. Tim Burton, cel care a regizat pelicula cu același nume din 2019, a venit cu o interpretare personală și a făcut o serie de modificări asupra poveștii inițiale, care nu au fost tocmai pe placul publicului. Bugetul peliculei a fost de 170 de milioane de dolari, iar la box office a câștigat 350 de milioane de dolari.

10. Alice Through The Looking Glass (2016)

În cazul filmului Alice Through The Looking Glass, acesta este o continuare a unei animații Disney. Povestea se concentrează pe Alice, care se întoarce în Țara Minunilor pentru a-i salva viața Pălărierului Nebun. Veniturile acestei pelicule au ajuns la 300 de milioane de dolari.

Citește și:

Staruri care au inclus clauze surprinzătoare în contractele lor

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro