Filme de neratat în luna mai 2025 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna mai 2025 în cinematografe.

Thunderbolts*

După ce se trezesc prinși într-o capcană mortală, o echipă neconvențională de antieroi trebuie să se angajeze într-o misiune periculoasă care îi va forța să se confrunte cu cele mai întunecate momente din trecutul lor. Thunderbolts îi reunește pe unele dintre personajele negative Marvel, inclusiv Winter Soldier (Sebastian Stan), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh) și Red Guardian (David Harbour), care acceptă misiuni din partea guvernului american pentru a se reabilita.

Premiera: 2 mai 2025

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Se scrie un nou capitol al franzicei Mission: Impossible! Istoria personală nu mai contează când o inteligenţă artificială insistă să controleze tot ceea ce se întâmplă pe glob. Şi ce sacrificiu nu este justificat – şi nu doar justificat, ci chiar necesar – pentru a o învinge? Tom Cruise, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson revin în rolurile principale.

Premiera: 23 mai 2025

Final Destination Bloodlines

Cel mai nou capitol din sângeroasa franciză de succes de la New Line Cinema va transporta publicul direct la începutul nefirescului simț al dreptății pe care Moartea se încăpățânează să îl îndeplinească – „Destinație Finală Succesorii”. Bântuită de același coșmar violent, studenta Stefanie se întoarce acasă pentru a găși acea singură persoană care poate rupe lanțul blestemelor și îi poate salva familia de la iminentul final macabru.

Premiera: 16 mai 2025

Hurry Up Tomorrow

The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan fac parte din distribuția acestei comedii. Un muzician care suferă de insomnie pornește într-o călătorie introspectivă, ghidat de un străin enigmatic. Această experiență îl determină să își pună la îndoială identitatea și percepția asupra realității. Călătoria sa este însoțită de albumul conceptual omonim al The WEEKND, lansat sub acest nume de scenă pentru ultima dată.

Premiera: 16 mai 2025

Shadow Force

Doi foști iubiți cu o recompensă pe capul lor trebuie să fugă împreună cu fiul lor pentru a se pune la adăpost din calea fostului lor angajator, o unitate de operațiuni secrete care a fost trimisă să îi ucidă. Kerry Washington, Mark Strong, Ed Quinn, Omar Sy, Da’Vine Joy Randolph fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 9 mai 2025

Buffalo Kids

Aventurile a doi frați irlandezi, Mary și Tom, orfani, care ajung în New York-ul anilor 1886 pentru a se întâlni cu unchiul lor Niall. Cum acesta nu ajunge la întâlnirea din port, cei doi copii pornesc într-o călătorie sălbatică prin țară. Ajung într-un tren, ce transportă un grup de copii orfani, unde cunosc un prieten extraordinar care le vor schimba viețile pentru totdeauna. Călătoria celor trei, alimentată de pericole și plină de descoperiri, îi va pune față în față cu răufăcători, eroi neașteptați și aventuri de neimaginat. O animație adorabilă, în care vocile personajelor sunt interpretate de Gemma Arterton, Sean Bean, Stephen Graham, Conor MacNeill, Eliza Rae Butler.

Premiera: 9 mai 2025

The Ritual

Doi preoți – unul care își pune la îndoială credința și unul care se confruntă cu un trecut zbuciumat – trebuie să-și pună deoparte diferențele pentru a salva o tânără posedată printr-o serie dificilă și periculoasă de exorcizări. Ashley Greene, Dan Stevens, Al Pacino fac parte din distribuția acestui film horror.

Premiera: 30 mai 2025

Marea pescuială

Patru prieteni de o viață – Ață, Matelu, Bebe și Vio – au transformat pescuitul într-un ritual sfânt, o evadare din agitația Bucureștiului și din rutina sufocantă a vieții de zi cu zi. Fiecare partidă de pescuit devine o aventură în sine, presărată cu capturi spectaculoase, eșecuri hilare și, desigur, beții memorabile. Însă, dincolo de distracție, cei patru împărtășesc un vis comun: să aibă propria lor baltă de pescuit, un loc doar al lor, unde să-și trăiască pasiunea fără nicio restricție. Singura problemă? Nu au niciun ban pentru a cumpăra balta. Atunci când Vio îl întâlnește pe Camil, un interlop influent și periculos, lucrurile par să se îndrepte spre împlinirea visului. Camil le promite că le va împrumuta cei 30.000 de euro necesari pentru a cumpăra balta, iar Vio, încântat, le dă vestea prietenilor. Mai mult, Camil le face și un cadou – un weekend de vis în Deltă, la pescuit. Însă visul se transformă rapid într-un coșmar atunci când Vio pierde banii împrumutați. Pavel Bartoș, Adrian Titieni, Șerban Pavlu, Bogdan Farcaș, Dana Rogoz, Andreea Ibacka și Cătălin Scărlătescu fac parte din distribuție.

Premiera: 9 mai 2025

