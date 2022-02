Filme de neratat în luna februarie 2022 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna februarie 2022 în cinematografe.

Nightmare Alley

Filmul se bucură de o distribuție de excepție: Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette, Willem Dafoe sunt numai câteva dintre numele celebre. Filmul spune povestea unui ambițios om din lumea carnavalului (Cooper), cu o înclinație naturală pentru manipularea oamenilor cu doar câteva cuvinte, care începe o relație cu o psihiatră (Blanchett) chiar mai periculoasă decât el. Din echipa carnavalului mai fac parte Molly (Mara), prezentatorul Clem (Dafoe) și Ron Perlman în rolul lui Bruno „Omul de fier”.

Premiera: 25 februarie 2022

Marry Me

Dacă îți spunem că Jennifer Lopez joacă în această comedie romantică ar trebui să fie motiv suficient să vrei să iei bilet, nu? Ei bine, dacă ai nevoie de mai multe detalii ca să spui DA, îți spunem că din distribuție mai fac parte Owen Wilson și Maluma. Filmul spune povestea lui Kat și Bastian, super-staruri ale muzicii pop, care decid să se căsătorească în fața unei armate de fani. Dar Kat află, cu câteva clipe înainte să-și rostească jurământul, că bărbatul i-a fost infidel, așa că decide, pe loc, să se căsătorească cu Charlie, un tip ales din public la întâmplare.

Premiera: 11 februarie 2022

Moonfall

Un film SF plin de acțiune și efecte speciale spectaculoase în care rolurile principale sunt interpretate de Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland. O forță misterioasă scoate Luna de pe orbită și împinge către Pământ. Având săptămâni la dispoziție până la impactul ce se anunță catastrofal pentru omenire, directoarea NASA, fostă astronaut, Jo Fowler crede că are soluția salvatoare, însă doar un alt astronaut, Brian Harper, și conspiraționistul K.C. Houseman o cred. Cei trei lasă în urmă tot ce au și pornesc într-o misiune periculoasă către Lună, însă realizează că satelitul natural al Pământului nu este ceea pare.

Premiera: 4 februarie 2022

Death on the Nile

Pentru noul său film, Kenneth Brannagh revizitează celebrul roman al Agathei Christie Moarte pe Nil și interpretează chiar el rolul detectivului Hercule Poirot, care trebuie să investigheze moartea suspectă a unei tinere moștenitoare ce a avut loc în timpul unei croaziere. Distribuția filmului este completată de nume precum Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Annette Bening.

Premiera: 11 februarie 2022

Uncharted

Tom Holland și Mark Wahlberg joacă în acest film de acțiune abundent în scene spectaculoase, ce are la bază un celebru joc video. Pelicula îl are ca protagonist pe un descendent al exploratorului Sir Francis Drake care descoperă locația legendarului El Dorado. Cu ajutorul mentorului său și al unui jurnalist ambițios, el încearcă să-i descopere secretele în timp ce supraviețuitește pe o insulă plină de pirați, mercenari și un inamic misterios. Din distribuție mai face parte și Antonio Banderas.

Premiera: 18 februarie 2022

Dog

Această comedie este regizată de Channing Tatum și tot el interpretează rolul principal. Briggs și camaradul lui, Lulu, un dulău din rasa Malinois belgian, pornesc la drum de-a lungul coastei Pacificului pentru a ajunge la înmormântarea celui mai bun prieten. Unul dintre ei mai are de trăit o săptămână, iar celălalt trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima.

Premiera: 18 februarie 2022

Petite Maman

Este întotdeauna deosebit de greu să îți iei adio de la o persoană iubită, în special atunci când ești copil, iar exact acest sentiment este prezentat cu grație și emoție în acest film. Pelicula spune povestea micuței Nelly, în vârstă de opt ani, care, după moartea bunicii, se vede abandonată de către mama ei la casa din provincie a familiei. Rămasă a nimănui, Nelly formează o prietenie imaginară cu ceea ce crede ea că este mama ei în copilărie, alături de care construiește un fort în pădure, se joacă de-a detectivul, face clătite și discută despre un viitor comun.

Premiera: 18 februarie 2022

Cea mai rea fată din lume

Cea mai rea fată din lume / The Worst Person in The World (regia Joachim Trier) a fost descris de publicația americană Variety drept „un studiu ironic și pătrunzător al anxietăților generației milenialilor”. Filmul urmărește patru ani din viața lui Julie (Renate Reinsve), o tânără de 30 de ani care luptă pentru a-și face o carieră și încearcă să-și dea seama, cu luciditate, cine e cu adevărat, în timp ce trece prin două relații amoroase complicate. Pentru rolul din acest film, Renate Reinsve a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes 2021.

Premiera: 4 februarie 2022

Miracol

„Miracol”, regizat de Bogdan George Apetri („Periferic', „Neidentificat'), îmbină intensitatea unei drame și tensiunea unui thriller psihologic cu suspansul și intriga atent construită a unui film polițist și îi are în rolurile principale pe Ioana Bugarin și Emanuel Pârvu. Din distribuție mai fac parte: Cezar Antal, Ovidiu Crișan, Valeriu Andriuță, Ana Ularu, Valentin Popescu, Marian Râlea, Nora Covali, Natalia Călin, Cătălina Moga, Olimpia Mălai, Vasile Muraru și Mircea Postelnicu. Împărțit în două capitole, „Miracol' o urmărește pe tânăra călugăriță novice Cristina Tofan (Ioana Bugarin) în timp ce se strecoară afară dintr-o mănăstire izolată, pentru a merge la spitalul din orașul vecin, însă pe drumul de întoarcere întâlnește o soartă neașteptată. A doua parte a filmului îl are în centru pe Marius Preda (Emanuel Pârvu), inspectorul de poliție plecat pe urmele ei, care-i reface drumul pas cu pas.

Premiera: 4 februarie 2022

Foto: PR

