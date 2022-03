Primarul Kievului, mesaj tranșant pentru soldații ruși: „Valurile patriotice ne vor apăra orașul”

Vitali Klitschko a transmis printr-un video că „oamenii care nu se așteptau niciodată să ia arme în mână” sunt gata să riposteze în fața forțelor ruse dacă ajung în orașul său. Primarul Kievului a vorbit pe un ton sfidător pentru a transmite clar mesajul trupelor ruse din apropierea capitalei Ucrainei.

Klitschko, un fost boxer profesionist, care este primarul Kievului din 2014, a spus că locuitorii fac parte, în cuvintele sale, din „valuri patriotice uriașe” de oameni care se pregătesc, dacă este necesar, să îndepărteze trupele ruse. Cetăţenii acum înarmaţi sunt „oameni care nu se aşteptau niciodată să ia arme în mână pentru a apăra casele, copiii şi viitorul nostru – viitorul ţării noastre”, a declarat Klitschko, în vârstă de 50 de ani, într-un interviu alături de fratele său, Vladimir Klitschko pentru CNN.

Vladimir, în vârstă de 45 de ani, este, de asemenea, un fost boxer și s-a înrolat în armata de rezervă a Ucrainei înainte de invazia rusă, care a început pe 24 februarie.

Mayor Vitali Klitschko describes the fight for Kyiv as Russian forces are attempting to encircle his city: https://t.co/JUxtTHEWOo pic.twitter.com/wstUMiuhnC

