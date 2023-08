Filme care au fost interzise în cinematografe din motive neașteptate

Cinematografele există pentru a oferi șansa publicului larg să se destindă la un film bun, dar există unele ecranizări mainstream pe care, dintr-o serie de motive uneori ridicole, proprietarii lor refuză categoric să le difuzeze. De la certuri legate de bani la conflicte culturale, iată ce a împiedicat următoarele filme să ruleze într-un cinematograf.

Star Wars: The Last Jedi

În ciuda popularității imense a francizei Star Wars, unele cinematografe din orașele mici din SUA au refuzat să difuzeze în 2017 filmul foarte așteptat „Star Wars: The Last Jedi”. Motivul care a stat la baza acestei decizii a fost reprezentat de pretențiile abrupte ale Disney, printre care se numărau revendicarea a 65% din veniturile din vânzarea de bilete și asigurarea proiecției filmului în cea mai mare sală de spectacole a cinematografului pentru cel puțin o lună. Nerespectarea acestor condiții ar putea duce la creșterea cotei Disney la 70%, semnificativ mai mare decât procentul mediu pe care studiourile îl iau de obicei. Pentru cinematografele mai mici, cu unul sau două ecrane, aceste cerințe s-au dovedit a fi prea împovărătoare, determinându-le să refuze difuzarea filmului de succes.

Paranormal Activity: The Ghost Dimension

Unele lanțuri de cinematografe au fost reticente în a proiecta „Paranormal Activity: The Ghost Dimension” în 2015 din cauza disponibilității sale timpurii pe platformele de streaming la doar 17 zile după debutul în cinematografe. Decizia distribuitorului Paramount Pictures de a oferi filmul pentru streaming a făcut ca Regal Cinemas și Cinemark să refuze rapid să îl difuzeze. În consecință, filmul a fost lansat pe un număr redus de ecrane și a obținut doar 18 milioane de dolari în box office-ul intern, o scădere semnificativă față de precedentul episod al francizei horror. Acest caz evidențiază impactul opțiunilor de streaming timpuriu asupra prezenței în cinematografe și a performanțelor încasărilor.

Beauty and the Beast

Remake-ul live-action din 2017 al filmului Disney „Beauty and the Beast” a introdus o versiune mai bine conturată a personajului LeFou, care era homosexual și era descris ca fiind iremediabil devotat lui Gaston. Această decizie a regizorului filmului, Bill Condon, a dus la controverse, unele cinematografe luând atitudine împotriva includerii unui personaj homosexual într-un film Disney. Henagar Drive-In din Alabama a ținut prima pagină a ziarelor atunci când a anunțat că nu va difuza filmul, declarând că refuză să li se impună punctul de vedere din cauza reprezentării în film a unui personaj homosexual. Postarea de pe pagina lor de Facebook a stârnit dezbateri cu privire la reprezentarea LGBTQ+ în mass-media mainstream.

The Interview

„The Interview”, filmul lui Seth Rogen și Evan Goldberg, s-a dorit a fi ambițios și îndrăzneț, Rogen și James Franco jucând rolurile unor personaje recrutate de guvernul american pentru a-l asasina pe liderul nord-coreean Kim Jong-un. Cu toate acestea, filmul s-a confruntat cu controverse și amenințări după ce guvernul nord-coreean și-a exprimat nemulțumirea. Hackerii au atacat rețelele de calculatoare ale Sony și au amenințat cu atacuri fizice asupra cinematografelor care proiectau filmul. Acest lucru a determinat mai multe lanțuri cinematografice importante să anuleze sau să își amâne planurile de a proiecta filmul. De teama repercusiunilor, Sony a lansat „The Interview” direct în serviciile de video la cerere, în loc să îl lanseze în cinematografe.

One for the Money

După ce a părăsit Grey’s Anatomy, Katherine Heigl a trecut la film, jucând în comedii romantice și drame ușoare precum „One for the Money”. Cu toate acestea, filmul ei s-a confruntat cu probleme de distribuție atunci când Marcus Theatres, un lanț cu multe locații în Midwest, a ales să nu-l difuzeze. Se pare că această decizie a fost influențată de o înțelegere între studioul filmului, Lionsgate, și Groupon, care a dus la scăderea prețului biletelor. Ca urmare, „One for the Money” a câștigat mai puțini bani la box office decât ar fi putut.

The Aristocrats

„The Aristocrats”, un documentar din 2006 care explorează istoria și variațiile unei glume vulgare, a fost respins de lanțul de cinematografe AMC din cauza statutului său de „unrated” și a conținutului explicit. Filmul prezenta comedianți care își spuneau propriile versiuni ale glumei, cu blasfemii, dar fără violență sau sexualitate explicită. AMC a considerat că filmul nu este potrivit pentru proiecție, pe baza criteriilor sale de evaluare a filmelor fără rating.

Matilda

„Matilda”, o dramă de epocă realizată în 2017 în Rusia despre o poveste de dragoste între țarul Nicolae al II-lea și o dansatoare de balet, s-a confruntat cu controverse din cauza contextului istoric al personajelor implicate. Întrucât Nicolae al II-lea este considerat un martir în Biserica Ortodoxă Rusă și a fost executat de revoluționarii bolșevici, unii adepți stricți au obiectat față de reprezentarea în film a acestei toride idile. Au apărut amenințări de incendiere a cinematografelor care proiectau filmul și, ca răspuns la preocupările legate de siguranță, cel mai mare lanț de cinematografe din Rusia, Cinema Park și Formula Kino, au decis să nu difuzeze „Matilda”. Directorul general al companiei a prioritizat securitatea spectatorilor în luarea acestei decizii.

Wonder Woman

Filmul de mare succes „Wonder Woman”, care a fost aclamat și admirat în întreaga lume, a fost interzis în Liban din cauza naționalității vedetei sale, Gal Gadot. Întrucât Gadot este din Israel, țară aflată în conflict cu Libanul, legea libaneză interzice orice contact cu israelienii sau utilizarea de produse israeliene. În consecință, filmul nu a putut fi difuzat în Liban. În mai 2017, ministrul libanez de interne a emis oficial o interdicție pentru „Wonder Woman”, iar cinematografele din întreaga țară s-au conformat deciziei.

Gone With the Wind

„Gone With the Wind”, un film bazat pe romanul lui Margaret Mitchell, câștigător al premiului Pulitzer, care are ca subiect Sudul american din perioada sclavagistă, a fost criticat pentru modul în care a descris perioada respectivă și tratamentul sclavilor. Teatrul Orpheum din Memphis a proiectat filmul în august 2017, dar a primit numeroase plângeri din partea publicului după aceea. Ca răspuns, teatrul a decis să anuleze o proiecție programată pentru 2018, declarând că, în calitate de organizație angajată să distreze, să educe și să lumineze comunitățile sale, nu poate prezenta un film considerat insensibil pentru o parte semnificativă a populației locale.

Beasts of No Nation

În 2015, Netflix a lansat filmul aclamat de critici „Beasts of No Nation”, regizat de Cary Fukunaga și cu Idris Elba în rolul principal, despre copiii soldați africani. Lansarea simultană a filmului în cinematografe și pe platforma de streaming a stârnit îngrijorări în rândul studiourilor și distribuitorilor tradiționali, care respectă o fereastră de 90 de zile între lansarea în cinematografe și cea pe casete video pentru a maximiza câștigurile din box office. Drept urmare, patru organizații majore de cinematografe, printre care AMC, Regal, Cinemark și Carmike, și-au unit forțele pentru a boicota filmul, reducând semnificativ numărul de ecrane disponibile pentru proiecția acestuia.

