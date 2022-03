Fashion On Beat, un nou concept de fashion show caritabil în inima Bucureștiului

Nu rata unul dintre cele mai speciale evenimente de la la Palatul Parlamentului din această lună. Fashion on Beat este un fashion show organizat de echipa de recruți a organizației Rotaract Curtea Veche, o asociație caritabilă sub egida Rotary, care-și propune să le ofere tinerilor designeri români un spațiu în care să-și prezinte creațiile. În același timp, evenimentul este unul caritabil – suma obținută din vânzarea biletelor va fi donată integral Centrului de Plasament Pinocchio, împreună cu haine pentru copii.

Tematica show-ului este inspirată din primăvară și rebirth, iar creațiile designerilor vor fi construite în jurul conceptului de sustenabilitate, cu o abordare fresh și young spirited. Astfel, cinci designeri dar și unul dintre cele mai cunoscute magazine vintage și-au unit forțele și îi vei putea vedea împreună în cadrul fashion show-ului din acest weekend.

„reSale Shop nu este doar despre vintage și reciclare. Este și un mod de a ajuta, de a uni comunitatea, de a susține ideile noilor generații și de a evolua în fiecare zi. reSale este în primul rând un mod de viață, un mod de a ne educa constant. Din 2016 și până astăzi suntem într-o continuă dezvoltare și ne place să credem că nu ne vom opri aici. Am venit în ajutorul echipei Fashion on Beat, pentru că este o „gașcă” cu intenții cât se poate de pozitive și care vor să ofere sprijin oamenilor care au nevoie. Pentru noi, echipa reSale, este un motiv de bucurie să vedem tinerii de astăzi implicați în cazuri sociale, să-i vedem că vor să ajute să facem o lume mai bună și mai unită. Echipa Fashion on Beat vine cu soluții la probleme deja existente, așa a luat viață colaborarea noastră cu ei.” – spune echipa reSale.

FERE SHOP, unul dintre colectivele de designeri participanți la demers, se concentrează pe un design durabil, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea și confortul. Colecțiile FERE estompează liniile dintre garderoba ta de zi cu zi și îmbrăcămintea activă, proiectând elementele de bază de care nu știai niciodată că ai nevoie. FERE SHOP creează piese atemporale care pot trăi în garderoba ta pentru anii următori. Fiecare culoare este îngrijită cu atenție pentru a te asigura că se potrivește perfect stilului tău.

AXEL 113, al doilea participant la fashion show, este o mică afacere cu rădăcini în România. Cu viziunea „Trăind în cultura artistică prezentă în timp ce recunoaștem trecutul și creăm un viitor mai bun”, brandul de prêt-à-porter prezintă colecții de streetwear în ediție limitată.

Sorana Darclee, una dintre fostele solistele A.S.I.A, este cel de-al treilea designer. Ea a ajuns astăzi să își creeze propriul brand, un vis din copilărie. Brandul constă în haine pictate manual cu modele unice pe care le va prezenta în cadrul evenimentului.

Alt designer ce ne va încânta cu prezența sa este Ana Maria Saragia. Brandul AMSaragia reprezintă un manifest, un manifest al libertății. Creațiile acesteia nu se încadrează în niște simple tipare, ci mai degrabă încurajează oamenii să fie liberi în exprimare. Elementul descriptiv al designerului este un desen, o mâzgălitură aparte si croiul simplu, sexy, rock si oversized, astfel încât diversitatea devine o amprentă.

„Creating things for people who have the courage to stand out and who don’t care about what other think about' – spune Ana Maria despre propriul brand.

Lorenzo Heel este cel de-al cincilea designer român ce va venin la Fashion Show, un tânăr artist creator care vine în moda din România cu un plus: SHOW-UL. Creațiile lui vestimentare sunt împărțite în 2 segmente: scenă și de zi cu zi.

În cadrul evenimentului, vor exista și standuri de vânzare ale pieselor designerilor FERE, AMSaragia.

Donația minimă este de 45 de lei si se poate face direct la intrarea în cadrul evenimentului.

