Expoziția “Are You Ready for Love” by Irina Cristescu se deschide la Palatul Parlamentului

Sala Foaier a Senatului României devine, începând cu 18 februarie, un loc inundat de culoare și lumini, dat fiind faptul că găzduiește o spectaculoasă expoziție de artă contemporană românească. Uriașul spațiu din Palatul Parlamentului, ce primește în mod normal demnitari și oficiali, și care ocazional servește și drept spațiu pentru expoziții, va fi acum gazda expoziției Are You Ready for Love', semnată de artista Irina Cristescu.

Solo show-ul artistei, prin intermediul căruia aceasta își asumă o explorare a metaforei iubirii, este conceput ca o instalație monumentală, elementul principal fiind o oglindă de peste 300 de metri pătrați, pictată de tânăra artistă. Oglinda devine astfel leitmotiv, reprezentând în intențiile artistei oglinda sufletului, un spațiu ce reflectă informația și lumina și totodată un simbol care a fost îndelung explorat în artă, pentru forța sa de sugestie.

Oglinzile reale prezente în expoziție, ca platforme de manifestare pentru miile de intervenții picturale ale artistei Irina Cristescu, devin astfel spații ce reflectă emoții, sentimente, chiar și dezamăgiri ce pot fi resimțite de fiecare dintre cei care le privesc. Astfel, ele transformă spațiul expoziției într-o scenă simbolică, dar și istorică, dată fiind semnificația Palatului Parlamentului pentru contextul local, în care evoluează iubirea. În această perspectivă, întrebarea ce dă numele expoziției, Are You Ready for Love', capătă înțelesuri labirintice, diferite în funcție de experiențele fiecărui privitor și de etapele de viață în care acesta se află.

Demersul artistic al Irinei Cristescu, aflată la prima expoziție solo, propune astfel o viziune aparte asupra fețelor și fațetelor iubirii, ce invită privitorul să își asume un rol activ, să devină parte din instalație văzându-și propria reflexie alături de intervențiile colorate așezate de artistă pe suprafețele oglinzii.

Culoarea joacă un rol central în practica artistică a Irinei Cristescu: „Este modul prin care explorez părțile nedomesticite ale sinelui. Mă joc cu straturi de culoare ca să mă pot apropia de starea noastră naturală – de a fi și de a iubi'.

Irina Cristescu s-a născut în 1991 la Cluj Napoca, și a studiat artă vizuală la UNArte București, continuându-și studiile la prestigioasa Parsons School of Design din New York. La întoarcerea în țară a decis să se dedice complet practicii artistice, fiind preocupată de analiza naturii umane și a stărilor ei efemere, prin intermediul culorii. Lucrările artistei se regăsesc în colecții private din Elveția, Mexic, New York și Japonia.

Expoziția Are You Ready for Love' are vernisajul vineri, 18 februarie, la ora 12:00 la sala Foaier a Senatului, participanții bucurându-se de un tur ghidat chiar de artistă și de curatoarea Ioana Ciocan. Accesul la vernisaj necesită programare prealabilă la [email protected]

Foto: prin amabilitatea artistei

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro