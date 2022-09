Drame apreciate de critici, dar care nu au atras atenția publicului, însă chiar merită să le vizionezi

Dramele nu sunt pe placul tuturor, dar, dacă totuși te numeri printre cei care le preferă, îți prezentăm câteva pelicule apreciate de critici, dar care nu au primit aceeași atenție și din partea publicului. Așadar, descoperă ce au de oferit aceste filme care te îndeamnă la dezbatere și care te vor pune pe gânduri:

1. The Game

The Game e un film regizat de David Fincher în care Nicholas Van Orton, un bancher înstărit din San Francisco, are parte de o provocare, și anume aceea de a lua parte la un joc misterios, fiind convins de fratele său. Nicholas cedează curiozității, iar de atunci viața lui nu va mai fi aceeași. El se întreabă dacă nu cumva există o conspirație în spate care are scopul să-l distrugă.

2. Changing Lanes

Changing Lanes îi are în rolurile principale pe actorii Ben Affleck și Samuel L. Jackson. Aceștia interpretează rolul unor străini, a unui avocat tânăr, respectiv a unui om de afaceri, care fac un accident. Incidentul le schimbă viața în rău celor doi, iar pe măsura ce parcurgi acțiunea, vei observa dimensiunea privilegiilor și a puterii.

3. Near Dark

Dacă erai în căutarea unui film de groază, dar care să includă și elemente ale unei drame romantice, atunci filmul Near Dark din 1987 e posibil să fie pe placul tău. În pelicula regizată de Kathryn Bigelow, povestea de dragoste pe care o trăiește Caleb cu un vampir evoluează și îl îndepărtează de familia lui.

4. Sunshine

În filmul Sunshine, într-un viitor distopic, o echipă de astronauți internaționali trebuie să se aventureze într-o misiune periculoasă pentru a reaprinde Soarele, înainte ca acesta să devină inutil pentru omenire. E o dramă care te va pune pe gânduri și te va provoca să-ți pui întrebări.

5. A Serious Man

Michael Stuhlbarg îl joacă pe Larry Gopnik, un profesor de fizică, care trece prin eșecuri din cauza mai multor incidente bruște de care are parte. Deși încearcă să facă față acestor evenimente și să caute un sens în tot ceea ce i se întâmplă, întrebările sale nu vor primi răspunsurile dorite.

6. The Insider

Filmul The Insider arată demascarea „Big Tobacco”, precum și descoperirile masive despre corporații și tribunale. Pelicula a fost nominalizată la șapte premii Oscar, printre care și pentru cel mai bun film, și a avut o distribuție formată din nume mari, cum ar fi Al Pacino, Christopher Plummer, Russell Crowe, pentru cel din urmă devenind un proiect de referință pentru cariera sa.

7. Falling Down

Michael Douglas interpretează în Falling Down rolul unui om obișnuit, dezamăgit de lucrurile care nu funcționează în societate. Sătul de ceea ce se întâmplă, decide să le atace într-un mod violent. Schimbarea prin care trece personajul jucat de actor pe parcursul unui zile groaznice este terifiantă.

8. Possession

Mark și Anna au o căsnicie aparent fericită, până când Mark se întoarce dintr-o călătorie de afaceri și află că soția lui vrea să divorțeze. În încercarea de a descoperi motivul, Anna îi spune că nu e vorba de faptul că are sentimente pentru altceva. Dar, el află că Anna are un amant pe nume Heinrich. Mark începe o relație cu Helen, profesoara fiului lui, Bob, care îl face, cel puțin pentru o perioadă, să uite de obsesia pe care o are pentru fosta soție.

9. Lost Highway

Lost Highway e regizat de David Lynch și îi are în rolurile principale pe Bill Pullman, Balthazar Getty și Patricia Arquette. Pelicula împletește două narațiuni care deși par diferite, sunt, de fapt, legate una de cealaltă. Surprinde o poveste de vinovăție și acceptare, totul într-un cadru suprarealist.

10. Following

Following este lungmetrajul de debut al lui Christopher Nolan și spune povestea unui scriitor care urmărește străini pentru a scrie materiale. Curiozitatea, însă, îl conduce pe o cale criminală de care îi va fi dificil să scape.

