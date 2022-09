De ce aspecte să ții cont când urmezi un curs online

Accesibilitatea este principalul avantaj al procesului de eLearning. Atunci când nu ești legat de un anumit loc și moment, progresul profesional devine mai flexibil, iar tu îți poți ajusta cu mai multă ușurință ritmul de studii. Educația poate deveni și mai eficientă, deoarece poți revizui materialele necesare pentru a memora mai bine informațiile. Pe măsură ce eLearning-ul devine din ce în ce mai comun, îți dezvăluim câteva aspecte ce trebuie luate în calcul pentru obținerea celor mai bune rezultate.

Text: Mihaela Pascari

Încrederea în propriile forțe

Oamenii învață cel mai bine atunci când cred că sunt capabili să învețe. Acesta este un factor major în eficacitatea e-learning-ului. Dacă indivizii se simt confortabil cu sistemele de e-learning și cu navigarea într-un mediu online, sunt șanse mai mari să asimileze o bună parte dintre informațiile prezentate astfel.

Cunoștințele anterioare de eLearning

Cei care sunt familiarizați deja cu eLearning-ul și cu felul în care acesta funcționează se vor simți mai confortabil să învețe într-un mediu online. Totodată acești cursanți vor parcurge negreșit conținutul cu mai multă eficacitate.

Prezența sau implicarea unui profesor

Cursații au mult mai mult succes în mediile de e-learning atunci când au acces la un mentor. Această interacțiune nu trebuie să fie facilitată față în față. În mediul online poate fi asigurată de un forum interactiv sau chat-uri în timp real.

Lipsa de motivație

Una dintre provocările asociate eLearning-ului este lipsa de motivație. Motivația ta depinde în mod direct de cât de captivante sunt cursurile online. Dacă un curs este plictisitor, probabil că nu te vei simți suficient de motivat. Când urmezi un curs fizic, poți obține o motivație suplimentară de la colegi și profesori, dar acest lucru este mai greu când studiezi online. Pe de o parte, procesul de eLearning este o soluție excelentă pentru persoanele motivate, care își pot ajusta ritmul de studii. Pe de altă parte, cei care sunt obișnuiți să obțină o motivație suplimentară într-o sală de curs se pot simți izolați. Soluția la această problemă, precum și la multe alte probleme asociate cu eLearning-ul, este o comunicare eficientă cu profesorul și cu colegii de curs.

Receptivitatea la noile tehnologii

eLearning-ul dă cele mai bune rezultate în cazul oamenilor cu un istoric solid de receptivitate la noile tehnologii. Asigură-te că ești confortabil cu tehnologia înainte de a îmbrățișa învățarea online.

Iar acum că știi care sunt factorii care pot asigura succesul procesului de e-learning te poți înscrie în proiectul Cursuri de IT by eJobs , cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job. Află mai multe despre cursuri it cu angajare aici!

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs :

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro