Cum să te protejezi în relație cu un partener foarte negativist

Partenerul tău negativist uneori strică atmosfera și simți cum tensiunea plutește în aer. Ai nevoie de strategii pentru igienă emoțională personală dar și a relației.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Cum să te protejezi în relație cu un partener foarte negativist

De ce, cum a ajuns partenerul tău negativist poate contează pentru a primi sens, a-ți antrena empatia și a înțelege cum poți să îl ajuți sau sabotezi. Pentru că în mod real nu ține de tine gestionarea sau repararea acestui aspect, și e bine să înțelegi și să respecți asta. Chiar dacă e mai mult decât seducător să încerci să preiei tu controlul, să îl salvezi, nu este treaba, responsabilitatea ta. Negativismul este o rană emoțională de care trebuie să se îngrijească partenerul tău, cu ajutorul unui sprijin specializat. Este o lupă prin care partenerul vede distorsionat lumea, oamenii, situații de viață, într-o perspectivă gri închis și cu scenarii care mai care mai urâte. Ce ai tu de făcut?

Nu intra în scenariul respectiv

Nu îl va ajuta cu absolut nimic pe partener și nici pe tine să intri în scenariul catastrofal pe care acesta îl face, să îl alimentezi cu presupuneri sau cu alte nuanțe negative ale lui cum poate fi, ce se poate întâmpla. Partenerului tău îi explodează anxietatea și ție îți crește neliniștea pe care nici nu o experimentai înainte. Deci să croșetați împreună scenarii de groază nu este funcțional, sănătos și nici nu vă va proteja pe termen lung. Poți să îți faci un plan de urgență, o strategie de a face față pentru o situație mai delicată fără să te duci în catastrofizarea deznodământului. Uneori ajută și să-ți imaginezi cum ești înconjurată de o cupolă de sticlă ori de energie colorată, care nu permite intrarea negativismului și te ține la distanță, protejată.

Observă când apare oboseala mentală

Nu este nimic neobișnuit ca la un moment dat să devii epuizată de acest ciclu al negativității și manierele în care îi faci față. Îți iubești partenerul, îl înțelegi că îi este greu, faci ce poți ca să îi fii alături, să îi pui limite iar și iar acelui negativism. Și vine și situația când acele limite trebuie să devină mai ferme, în sensul de a spune nu mult mai devreme într-o discuție, de a nu lăsa o conversație să se desfășoare atât de mult ca timp și pe atât de multe spețe, de a lua pauză când emoțiile devin greu de controlat. O distanțare sănătoasă, care te protejează și nu lasă lucrurile să escaladeze și deci protejează și relația.

Spațiul tău…

… este acela din casă în care te duci pentru a medita, a-ți face exercițiile de recunoștință, a citi ceva care te relaxează, pur și simplu este locul tău sigur în care să te refugiezi ori de câte ori ai nevoie ca să-ți încarci bateriile. Căci e necesar să aduci energie pozitivă în viața ta prin activitățile care îți fac plăcere, prin întâlniri cu oameni dragi, conversații și timp cu ei care te încarcă și îți dau resurse.

Pozitiv în doi

Negativism care răsare când nici nu te aștepți, dar și pozitivism planificat și cultivat atent. Creierul are neuroplasticitatea care permite orientarea lui și către pozitiv, apariția de neuroni noi în zonele din creier care se ocupă de reglarea emoțională. Și dacă până acum normalul era întunericul negativismului, normalul poate fi și lumina sau strălucirea generată de activități frumoase. E foarte important să aveți activități în doi, cu familia, cu prietenii în care să vă simțiți bine și să creați ceea ce va deveni un cumul de amintiri plăcute. Să experimentați și planificați activ inversul pesimismului și negativității.

Citește și:
Îți spui că totul e ok și de fapt partenerul nu vrea să se grăbească? Ce etichetezi eronat la început de relație

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme de la regizori tineri, pe care trebuie să le ai în vedere
Lifestyle
Filme de la regizori tineri, pe care trebuie să le ai în vedere
Mariana Gavriciuc, despre "On the Poetics of Touch", un performance despre îmbrățișare: "Un corp prezent este de la sine politic"
Lifestyle
Mariana Gavriciuc, despre "On the Poetics of Touch", un performance despre îmbrățișare: "Un corp prezent este de la sine politic"
EXCLUSIV: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Lifestyle
EXCLUSIV: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Atlasul Singurătății @GenZ:TM – o expoziție despre cum trăiesc tinerii singurătatea în era conexiunilor permanente
Lifestyle
Atlasul Singurătății @GenZ:TM – o expoziție despre cum trăiesc tinerii singurătatea în era conexiunilor permanente
Premiera documentarului "Fluturi de noapte" despre Marina Voica va avea premiera pe 27 noiembrie
Lifestyle
Premiera documentarului "Fluturi de noapte" despre Marina Voica va avea premiera pe 27 noiembrie
Îți spui că totul e ok și de fapt partenerul nu vrea să se grăbească? Ce etichetezi eronat la început de relație
Lifestyle
Îți spui că totul e ok și de fapt partenerul nu vrea să se grăbească? Ce etichetezi eronat la început de relație
Libertatea
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Gestul făcut de Andra pentru o fată care nu a avut bani să meargă la concertele artistei: „Ce tare”
Gestul făcut de Andra pentru o fată care nu a avut bani să meargă la concertele artistei: „Ce tare”
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Mai multe din lifestyle
Cele mai bune 10 filme pe care să le vezi când vrei să îți reamintești de copilărie și adolescență
Cele mai bune 10 filme pe care să le vezi când vrei să îți reamintești de copilărie și adolescență
Lifestyle

Atât perioada copilăriei, cât și cea a adolescenței au farmecul lor și îl poți redescoperi urmărind aceste filme.

+ Mai multe
Îți analizezi foarte mult relația și partenerul? De ce e important să nu mai faci asta
Îți analizezi foarte mult relația și partenerul? De ce e important să nu mai faci asta
Lifestyle

Relația ta e sub lupă permanent, iar partenerul parcă dă câte un examen în fiecare zi. Impactul asupra cuplului? Unul negativ, desigur.

+ Mai multe
Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat
Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat
Lifestyle

Munca în aceeași industrie artistică le-a adus împreună pe aceste nume celebre.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC