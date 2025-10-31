Cum să te protejezi în relație cu un partener foarte negativist

De ce, cum a ajuns partenerul tău negativist poate contează pentru a primi sens, a-ți antrena empatia și a înțelege cum poți să îl ajuți sau sabotezi. Pentru că în mod real nu ține de tine gestionarea sau repararea acestui aspect, și e bine să înțelegi și să respecți asta. Chiar dacă e mai mult decât seducător să încerci să preiei tu controlul, să îl salvezi, nu este treaba, responsabilitatea ta. Negativismul este o rană emoțională de care trebuie să se îngrijească partenerul tău, cu ajutorul unui sprijin specializat. Este o lupă prin care partenerul vede distorsionat lumea, oamenii, situații de viață, într-o perspectivă gri închis și cu scenarii care mai care mai urâte. Ce ai tu de făcut?

Nu intra în scenariul respectiv

Nu îl va ajuta cu absolut nimic pe partener și nici pe tine să intri în scenariul catastrofal pe care acesta îl face, să îl alimentezi cu presupuneri sau cu alte nuanțe negative ale lui cum poate fi, ce se poate întâmpla. Partenerului tău îi explodează anxietatea și ție îți crește neliniștea pe care nici nu o experimentai înainte. Deci să croșetați împreună scenarii de groază nu este funcțional, sănătos și nici nu vă va proteja pe termen lung. Poți să îți faci un plan de urgență, o strategie de a face față pentru o situație mai delicată fără să te duci în catastrofizarea deznodământului. Uneori ajută și să-ți imaginezi cum ești înconjurată de o cupolă de sticlă ori de energie colorată, care nu permite intrarea negativismului și te ține la distanță, protejată.

Observă când apare oboseala mentală

Nu este nimic neobișnuit ca la un moment dat să devii epuizată de acest ciclu al negativității și manierele în care îi faci față. Îți iubești partenerul, îl înțelegi că îi este greu, faci ce poți ca să îi fii alături, să îi pui limite iar și iar acelui negativism. Și vine și situația când acele limite trebuie să devină mai ferme, în sensul de a spune nu mult mai devreme într-o discuție, de a nu lăsa o conversație să se desfășoare atât de mult ca timp și pe atât de multe spețe, de a lua pauză când emoțiile devin greu de controlat. O distanțare sănătoasă, care te protejează și nu lasă lucrurile să escaladeze și deci protejează și relația.

Spațiul tău…

… este acela din casă în care te duci pentru a medita, a-ți face exercițiile de recunoștință, a citi ceva care te relaxează, pur și simplu este locul tău sigur în care să te refugiezi ori de câte ori ai nevoie ca să-ți încarci bateriile. Căci e necesar să aduci energie pozitivă în viața ta prin activitățile care îți fac plăcere, prin întâlniri cu oameni dragi, conversații și timp cu ei care te încarcă și îți dau resurse.

Pozitiv în doi

Negativism care răsare când nici nu te aștepți, dar și pozitivism planificat și cultivat atent. Creierul are neuroplasticitatea care permite orientarea lui și către pozitiv, apariția de neuroni noi în zonele din creier care se ocupă de reglarea emoțională. Și dacă până acum normalul era întunericul negativismului, normalul poate fi și lumina sau strălucirea generată de activități frumoase. E foarte important să aveți activități în doi, cu familia, cu prietenii în care să vă simțiți bine și să creați ceea ce va deveni un cumul de amintiri plăcute. Să experimentați și planificați activ inversul pesimismului și negativității.

