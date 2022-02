Cum deprinzi motivația necesară pentru a face o schimbare în carieră

Cum îți imaginezi următorul tău job? Probabil ultimii doi ani ți-au redefinit așteptările și te-au mobilizat să te gândești mai mult la tine. Îți dorești să inveștești timpul într-un job care să te ajute pe viitor, care să-ți ofere provocări, dar și posibilitatea de a îmbina lucrul cu vacanțele. Ce ai zice dacă ai face primul pas în IT, alegând testarea? Răspunde la toate așteptările menționate, nu presupune experiență anterioară, ci doar motivația de a învăța și de a te implica în rezolvarea situațiilor pe care le vei întâmpina. Iată cum te formezi și cum deprinzi motivația necesară.

Text: Mihaela Pascari

Dacă îți plac provocările, testarea software-ului oferă ocazia de a întâlni situații diferite în fiecare zi și de a găsi acele erori care afectează experiența userilor. Înveți noi tehnologii care apar în industria ta și ai oportunitatea de a lucra cu ele. În plus, trebuie să fii creativă pentru a găsi acel test care identifică anumite erori. Poate sună bine, dar perspectiva noului și a faptului că vei învăța ceva tehnic are impact asupra motivației tale. Inspirație poți găsi la actorii care au depășit anumite obstacole sau care au un anumit mindset de auto-motivare.

Keanu Reeves, eroul din Matrix, a avut o viață plină de provocări în plan personal. Keanu s-a luptat cu dislexia, care în cele din urmă l-a determinat să părăsească școala fără să obțină o diplomă. Cu toate acestea a fost hotărât să se autodepășească. Acum câștigă milioane de dolari din actorie și are în CV 4 nominalizări la premiile Oscar. Secretul său? Este răbdător cu el, este mereu activ, face ceva care să-i implice creativitatea și își stimulează imaginația prin experiențe.

Margot Robbie a învățat să patineze pentru filmul „I, Tonya”. A exersat patru ore pe zi, cinci zile pe săptămână, timp de cinci luni. Secretul său? A avut o antrenoare care a motivat-o să continue, să aibă emoții constructive și să se simtă confortabil pe gheață.

Ce perspective îți oferă o carieră în testare

O carieră în testare este un prim pas spre o carieră în IT. De la un job de tester poți avansa spre un job de programator junior. În plus ai oportunitatea a obține un loc de muncă în străinătate.

Perspectivele sunt optimiste, dar te întrebi poate dacă ai nevoie și de studii de specialitate pentru a avea succes în domeniu. Standardele pentru această profesie s-au schimbat în ultimii ani. Poți să devii un QA fără experiență specială sau educație tehnică. Contează să ai motivație și dorință de a învăța, precum și abilitatea de a te orienta spre formare și profesionistă, în cadrul proiectului Cursuri IT.

Implică-te în proiecte care-ți asigură formarea

„Proiectul Cursuri IT by eJobs” are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). Ai ocazia ca după finalizarea cursurilor noastre să aplici la posturi de tester. Pentru asta, echipa de coaching din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar. Detalii aici.

„Proiectul Cursuri IT by eJobs” este disponibil prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Exersează – Există multe aplicații pe internet pe care le poți rula pentru a-ți exersa abilitățile de testare a software-ului. Poți descărca aplicații care au erori ascunse, cum ar fi: Restful-booker, Gruyere, TicketMagpie.

Testează în grup – Site-uri precum uTest, Testathon, CrowdSourcedTesting și TestBirds îți oferă ocazia de a întâlni și alți pasionați de testare, de a exersa împreună și a face schimb de experiență.

Motivația în 5 pași

1. Împrietenește-te cu tool-urile care te ajută să-ți menții concentrarea

Cum se desfășoară o sesiune de studiu? De regulă începe cu planuri mari, dar după câteva minute ajungi să verifici rețelele de socializare sau e-mailul. Descoperi ceva mai interesant decât studiul care îți abate intenția de la planurile inițiale, îți creează o stare de oboseală și îți afectează concentrarea. E mult mai eficient să folosești tool-uri precum Freedom sau AppBlock care blochează accesul la platformele de socializare și la site-urile care-ți distrag atenția.

2. Studiază organizat

Celebra tehnică, creată de Francesco Cirillo în 1980, care a folosit un cronometru de bucătărie sub forma unei tomate, te poate ajuta să înveți ceea ce ți-ai propus într-un anumit timp. Iată cum funcționează:

• Studiază timp de 25 de minute

• Ia o pauză de 5-10 minute

• Repetă ciclul de 4 ori

• Ia o pauză mai lungă

Desigur, există variații ale acestei tehnici și s-ar putea să descoperi că îți plac intervalele de studiu mai scurte, sau poate că poți repeta ciclul doar de trei ori și apoi să iei o pauză mai lungă. Pentru a te asigura că nu verifici în mod constant ceasul, setează un cronometru atât pentru sesiunile de studiu, cât și pentru pauze. Poți profita la maximum de pauze pentru a face puțină mișcare care îți va da motivația necesară să revii. Evită pe cât posibil să te uiți la TV, o activitate statică, care nu impulsionează continuarea studiului. Tehnica Pomodoro funcționează foarte bine împreună cu tool-urile de blocare a site-urilor și aplicațiile. De exemplu, FocusMe poate fi folosit cu tehnica pomodoro.

3. Recompensează-te la timp!

Stabilește cum vei marca fiecare victorie în studiul tău. Poți alege ceva dulce, o ieșire în oraș, un film. Poți alege să te recompensezi mai des la început, când studiul ți se va părea poate mai dificil. Odată ce devii captivată de studiu sau începi să găsești mai multă motivație, poți să-ți acorzi o gratificare mai întârziată. Creează un sistem de recompense să fie eficient și personalizat pentru tine, ținând cont de capacitatea de a deprinde și de a folosi noile informații.

4. Găsește locul perfect de studiu

Care este acel loc din casă unde știi că te concentrezi foarte bine și care te inspiră atât de bine, încât, stând acolo ai și obținut rezultate? Alege un loc pe care-l iubești. Poate este pe un scaun preferat, un fotoliu sau un hamac. Oriunde s-ar afla, transformă-l în spațiul tău de studiu și folosește-l numai pentru învățat. Cu cât îți place mai mult să fii acolo, cu atât vei fi mai motivată să studiezi!

5. Alege task-uri mai ușoare la început

Cele mai dificile elemente pe care le ai de studiat te pot plicitisi și demotiva. Începe cu sarcini mai simple care îți vor oferi impulsul de care ai nevoie pentru a continua. Această abordare îți va oferi încredere când gradul de dificultate al materiei va crește.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro