Cine este Greta Thunberg, adolescenta de 16 ani nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace

Cine este Greta Thunberg, adolescenta despre care lumea întreagă vorbește în acest moment? Este o elevă de 16 ani din Suedia care a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace datorită implicării active în lupta împotriva schimbărilor climatice. Dacă va câștiga, ea va deveni cea mai tânără persoană care a primit acest premiu, titlul fiind deținut în prezent de Malala Yousafzai, care avea 17 ani atunci când a primit această distincție.

„Am propus-o pe Greta Thunberg deoarece dacă nu facem nimic ca să oprim schimbările climatice, acest lucru va fi cauza a numeroase războaie, conflicte și refugiați”, a declarat politicianul norvegian Freddy Andre Ovstegard. „Greta Thunberg a lansat o mișcare în masă pe care eu o văd ca având o contribuție majoră la pacea mondială”.

Greta Thunberg a postat un mesaj pe Twitter declarând că este onorată și foarte recunoscătoare pentru această nominalizare.

Honoured and very grateful for this nomination ❤️ https://t.co/axO4CAFXcz

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 14, 2019