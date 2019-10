Cele mai bune seriale SF pe care trebuie să le urmărești, chiar din acest moment

În cazul în care încă mai speri la un serial asemănător cu Game of Thrones, ar trebui să știi că există o mulțime de alte seriale pe care trebuie să le urmărești. Fie că vorbim de personaje interesante, de o poveste care să îți capteze atenția cât mai mult timp, toate aceste seriale au câte ceva special.

Cele mai multe dintre serialele de fantezie prezintă povești care cu siguranță te vor face să le urmărești până la final, așa că dacă ești în căutarea unor seriale cu vrăjitoare, personaje mitice, iată care sunt cele mai bune seriale pe care trebuie să le urmărești.

1. Carnival Row

Dacă îți plac poveștile care au loc în epoca victoriană, dar și personajele mitice, atunci serialul Carnival Row este ideal pentru tine. Bazat pe povestea scrisă de Travis Beachman, serialul îl are în centrul său pe Orlando Bloom, care interpretează rolul lui Rycroft Philostrate, un detectiv uman, dar și pe Cara Delevigne, în rolul Vignette Stonemoss, o zână care se refugiază. Pe lângă întreaga poveste dintre cele două lumi, în serial au loc mai multe crime.

2. Lucifer

Cu siguranță, deja ai auzit până acum de serialul Lucifer și încă nu i-ai acordat o șansă. Așa că, ar trebui ca de acum încolo să începi să te uiți la el. Serialul îl are în prim-plan pe Lucifer, care, fără a avea o ocupație, decide să înceapă să locuiască în Los Angeles și își deschide propriul club de noapte. De la o simplă întâlnire cu o fată în propriul club, se ajunge la o experiență cu adevărat marcantă pentru el.

3. Outlander

Serialul Outlander spune povestea unei tinere, Claire Randall, o asistentă care a supraviețuit celui de al Doilea Război Mondial, care va fi transportată în timp, mai precis în anul 1743, în Scoția. Este important faptul că ea este căsătorită cu Frank, însă, odată cu călătoria în timp, relația dintre cei doi nu mai este atât de puternică.

4. Good Omens

Dacă ești adepta serialelor sau a filmelor care au în centrul lor subiectul Apocalipsei, atunci ar trebui să te uiți la serialul Good Omens. Chiar dacă are doar șase episoade, acelea sunt extrem de intense și prezintă felul prin care un înger, pe nume Aziraphale și un demon, Crowley, luptă împreună pentru salvarea lumii.

5. American Gods

American Gods spune povestea lui Shadow Moon, care parcurge o călătorie destul de interesantă, mai ales în momentul în care descoperă faptul că soția lui a fost omorâtă într-un accident de mașină. Totul se schimbă în momentul în care Shadow se întâlnește cu Mr. Wednesday, și care îi schimbă perspectiva.

6. The Umbrella Academy

The Umbrella Academy a ajuns destul de repede în atenția celor care urmăresc seriale pe Netflix. Și spunem asta datorită unei familii înstrăinate și care ajunge să se reunească odată cu moartea tatălui lor. După moartea tatălui lor, întreaga familie va trebui să lupte cu forțele răului.

7. The Chilling Adventures of Sabrina

Sabrina Spellman este protagonista din serialul The Chilling Adventures of Sabrina și tot ea trebuie să găsească un echilibru între cele două lumi în care se află pentru că ea este pe jumătate vrăjitoare. Pe lângă asta, în serial mai există și o mulțime de subteme, precum romantismul sau intriga.

8. A Discovery of Witches

A Discovery of Witches este serialul pe care ar trebui să îl ai în vedere deoarece spune povestea pe care o trăiește Diana Bishop în căutarea și asumarea identității sale ca vrăjitoare. Cu ajutorul lui Matthew Clairmont, ea își va găsi curajul să spună adevărul.

9. The Magicians

În cazul în care ești fană Harry Potter, atunci cu siguranță serialul The Magicians va ajunge repede printre favoritele tale. Serialul spune povestea a mai mulți studenți, Quentin, Julia, Alice și Eliot care au parte de tot felul de experiențe legate de droguri, alcool și sex. Cu toate astea, Quentin descoperă că această lume fantastică nu este atât de bună pentru umanitate.

10. Love, Death & Robots

David Fincher, producătorul executiv al serialului, a încercat să aducă o nouă versiune a filmului animat Heavy Metal, din 1981, făcând Love, Death & Robots. Chiar dacă are doar 18 episoade, serialul prezintă pe scurt o poveste despre inteligența artificială și impactul său asupra lumii.

11. The Dark Crystal: Age of Resistance

Serialul The Dark Crystal: Age of Resistance este considerat unul dintre cele mai reprezentative seriale fantastice. El are la bază un lungmetraj cu același nume, făcut în anul 1982, de către Jim Henson. Serialul are în centrul său tribul Gelfling care încearcă să protejeze planeta Thra de pericole.

12. The Rook

Serialul The Rook are la bază un roman din anul 2011, cu același nume și surprinde modul prin care o tânără, Myfanwy Thomas, se trezește în Londra după ce suferă o amnezie. Cu timpul, ea descoperă că este un agent secret și care are puteri supranaturale.

