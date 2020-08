Cele mai bune filme de acțiune din 2020 pe care nu trebuie să le ratezi

În 2020 am avut parte de premierele mai multor pelicule de acțiune cu adevărat impresionante, cu actori cunoscuți și povești care te vor ține captivată până la sfârșit.

De la asasini, supereroi, creaturi supranaturale sau femei care sunt pregătite să schimbe lumea, pe toate le vei regăsi în filmele de acțiune din anul acesta. Așa că, dacă ai ratat o parte din ele, ți-am propus o listă cu cele mai bune filme de acțiune din 2020 pe care trebuie să le urmărești:

1. Ava

Ava, interpretată de Jessica Chastain, lucrează ca asasin într-o organizație care se ocupă de operațiuni clandestine. Ea călătorește peste tot în lume pentru a-și îndeplini misiunile. Însă, atunci când are parte și de un eșec, ea este obligată să lupte pentru a supraviețui.

2. The Old Guard

Chiar dacă nu ești neapărat o fană a filmelor de acțiune, trebuie să o vezi pe Charlize Theron în producția Netflix The Old Guard. Ea o interpretează pe Andy, cea care conduce un grup de mercenari care trebuie să își păstreze secretul. Atunci când cei din grup sunt amenințați de un nemuritor necinstit, sunt nevoiți să meargă la război.

3. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Un film de acțiune extrem de așteptat în 2020 este Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, așa că nu putea lipsi din lista noastră. Motivul? Ei bine, Harley Quinn (Margot Robbie) se întoarce, de data asta într-o nouă formulă cu alți supereroi.

4. The Hunt

În filmul The Hunt, 12 străini ajung să se trezească singuri într-o pădure. În mod cert, ei nu știu cum au ajuns acolo, însă ceea ce este cu adevărat de urmărit este că ei au fost aleși cu un scop extrem de precis, și anume pentru o vânătoare de oameni.

5. Black Widow

Natashei Romanoff este nimeni alta decât celebra actriță Scarlett Johansson în Black Widow. În acest nou film Marvel, se pare că ne vom revedea cu Natasha și cu aventurile de care ea are parte între Civil War și Infinity War.

6. Wonder Woman 1984

O peliculă așteptată cu nerăbdare în 2020 este Wonder Woman 1984. Întreaga acțiune a filmului se petrece în 1980, iar actrița principală este Gal Gadot, cea care o interpretează pe Diana Prince.

7. Bad Boys for Life

Detectivii Mike Lowery și Marcus Burnett se întorc în Bad Boys for Life. Ei trebuie să se confrunte acum cu o nouă provocare, și anume cu un mercenar, al cărui frate a fost ucis și care acum amenință în orașul lor și își dorește răzbunare.

8. Underwater

Underwater prezintă povestea unui echipaj de cercetători subacvatici de la o companie care încearcă să ajungă în siguranță, asta după ce un cutremur le-a distrus tot ceea ce au construit. Dacă nu te-am convins până acum, îți vom spune că în rolul principal o vei regăsi pe Kristen Stewart.

9. No Time to Die

Dacă îți era dor de un film cu James Bond, iată că acum ai ocazia să îl revezi pe Daniel Craig în acțiune. Liniștea lui este una de scurtă durată pentru că Felix Leiter, un vechi prieten de la CIA, se pare că îi cere ajutorul. Așa că, James Bond are parte de o nouă aventură și pleacă pe urmele unui om misterios și înarmat cu o nouă tehnologie periculoasă.

10. The Rhythm Section

În filmul The Rhythm Section o vei regăsi pe Blake Lively, care o interpretează pe Stephanie Patrick. Ea caută să se răzbune împotriva celor care au pus la cale un accident aviatic care i-a ucis întreaga familie.

11. My Spy

În My Spy JJ, interpretat de Dace Bautista, este un agent CIA, care în urma unei misiuni sub acoperire, face echipă cu Sophie, o fetiță în vârstă de 9 ani, care află de adevărata lui identitate. Chiar dacă în esență este un film de acțiune, vei observa și multe momente care te vor face să râzi.

12. Spenser Confidential

Spencer, un fost polițist, decide să afle adevărul despre moartea a doi polițiști din Boston. El face asta la scurtă vreme după ce iese din închisoare și în tot timpul acesta el are parte de mai multe evenimente, fapt ce va face ca lucrurile să ia o întorsătură neașteptată.

Foto: PR

