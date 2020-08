TOP 10 cele mai proaste filme din anii 2000

Anii 2000 au fost minunați din punct de vedere al cinematografiei, având exemple de pelicule fabuloase, precum Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) sau Spirited Away (2001).

Cu toate astea, mai sunt și filme care au fost considerate slabe și au stârnit dezamăgirea în rândul publicului, iar asta s-a văzut și în urma audiențelor.

Iată câteva dintre cele mai proaste filme din anii 2000:

1. I’ll Always Know What You Did Last Summer (2006)

După moartea accidentală a prietenului lor, un grup de adolescenți intenționează să păstreze asta secret. Un an mai târziu, ei primesc mesaje de la cineva care îi amenință că le va dezvălui secretul. Motivul pentru care I’ll Always Know What You Did Last Summer e considerat un film prost are legătură cu lipsa de creativitate, dar și complotul tinerilor, care pe măsură ce înaintează, devine plictisitor. Audiența filmului a fost de 21%.

2. Breaking Point (2009)

În Breaking Point, Tom Berenger joacă rolul lui Steven Luisi, un avocat care se ocupă de un caz de omor care implică extrem de multă violență și polițiști corupți. Cu această ocazie, iese la iveală și trecutul sumbru al lui Steven, de când era dependent de droguri. Actorii Busta Rhymes și Tom Berenger nu i-au convins pe spectatori, cu toate că Tom a avut o interpretare foarte bună, care, nu a putut salva filmul. Audiența filmului a fost de 20%.

3. Miss Conception (2008)

Georgina, o fată ambițioasă din Londra, află că mai are o lună pentru a concepe un copil. Așa că, apelează la ajutorul prietenilor pentru a putea găsi bărbatul potrivit pentru viitorul ei copil. Spectatorii au considerat că Miss Conception este absurd și chiar previzibil. Audiența filmului a fost de 19%.

4. Catwoman (2004)

În 2004, Halle Berry a jucat în Catwoman, un film de acțiune cu supereroi alături alți actori cunoscuți, precum Sharon Stone și Benjamin Bratt. Filmul a fost catalogat de Rotten Tomatoes drept o pierdere de timp. Audiența filmului a fost de 18%.

5. The Fog (2005)

O readucere în scenă a filmului The Fog, din 1980, a lui John Carpenter, îi are în prim-plan pe actorii Tom Welling, Selma Blair și Maggie Grace. Filmul se concentrează asupra unui oraș mic, asaltat de o ceață misteriosă. Cei care au văzut filmul s-au arătat dezamăgiți, considerând că varianta originală a filmului horror nu a fost pusă în valoare. Audiența filmului a fost de 19%.

6. The Haunting of Molly Hartley (2008)

În filmul The Haunting of Molly Hartley, Molly își părăsește mama abuzivă pentru un nou început la o altă școală. Pe măsură ce se apropie de un coleg, află un secret tulburător despre trecutul lui. Se pare că este considerat unul dintre cele mai proaste filme de groază, drept dovadă audiența filmului a fost de 18%.

7. Pledge This! (2006)

În comedia Pledge This! o avem în rolul principal pe Paris Hilton, care conduce o frăție de fete. Ea este cunoscută pentru regulile stricte pe care le-a impus pentru ca o fată să intre în frăția ei. În film mai joacă și Carmen Electra, Paula Garces și Simon Rex. Criticii au lăsat de înțeles că filmul este lipsit de inspirație, chiar și cu Paris Hilton în prim-plan. Audiența filmului a fost de 18%.

8. Gigli (2003)

Protagoniștii filmului Gigli sunt Jennifer Lopez și Ben Affleck. Cei doi sunt implicați de către șeful lor într-o misiune importantă, motiv pentru care lucrează împreună. Criticii de film susțin că filmul este greu de urmărit din cauza scenariului și lipsei totale de chimie între Jennifer Lopez și Ben Affleck. Audiența filmului a fost de 13%.

9. Scar (2007)

Joan Burrows, interpretată de Angela Bettis, se întoarce în orașul natal, după ce în urmă cu mai mulți ani, ea a supraviețuit în urma unei torturi a unui criminal în serie. Joan își dă seama că trecutul este pe urmele ei când are loc un nou șir de crme în oraș. Filmul a fost unul prezizibil și a avut și un scenariu slab. Audiența filmului a fost de 11%.

10. House of the Dead (2003)

Bazat pe un joc arcade, House of the Dead urmărește mai mulți prieteni care merg pe o insulă îndepărtată pentru o petrecere rave. În film au jucat Ona Grauer, Ellie Cornell și Jonathan Cherry. Se pare că acțiunea nu s-a apropiat deloc de cea pe care o regăsim în filmele clasice horror, drept urmare nu a impresionat și a avut o audiență de 10%.

