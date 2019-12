Ce film de Crăciun era popular în anul în care te-ai născut

De-a lungul anilor, cinematografia a reușit să ne surprindă cu pelicule care mai de care mai interesante și captivante. Pe lângă faptul că asistăm în fiecare an la premierea unora dintre cele mai apreciate filme, în funcție de anul în care te-ai născut a existat un film de Crăciun care a fost mai bine văzut de către public, dar și de către critici.

În mod cert vei vedea o schimbare în ceea ce privește dinamica unui film, de la situații dramatice, de viață și de moarte, până la poveștile filmelor din zilele noastre, în care mai toate merg pe aceeași idee, a unei comedii ori drame romantice. Astfel, ți-am pregătit o selecție cuprinzătoare a celor mai bune filme, începând cu anul 1970 și terminând cu 2018:

1970: Scrooge

Scrooge este o adaptare după un roman scris de Charles Dickens, și anume Oliver! Filmul surprinde povestea lui Ebenezer Scrooge, un om căruia nu îi place deloc Crăciunul și încearcă să îl evite cu orice preț. El refuză și invitația nepotului său de a veni la masa de Crăciun. În Ajunul Crăciunului, el are parte de o experiență inedită și e vizitat de fantoma celui mai bun prieten al său care îl face să se întoarcă în trecut și să retrăiască anumite amintiri din copilărie.

1971: The Homecoming: A Christmas Story

Filmul The Homecoming: A Christmas Story spune povestea familiei Walton care este îngrijorată după ce unul dintre membrii familiei, John Walton, dispare, chiar înainte de Crăciun. Aceștia află de la știri de un autobuz care s-a răsturnat în apropiere și cred că și John este unul dintre răniți.

1972: The House Without a Christmas Tree

Împodobirea bradului de Crăciun este un moment special pentru fiecare familie care își petrece Crăciunul împreună. Însă, ce faci în momentul în care nu îți poți îndeplini această dorință? Așa se întâmplă și în filmul The House Without a Christmas Tree, fiind vorba despre o tânără, Addie, care trăiește în Nebraska, iar tatăl ei refuză să sărbătorească Crăciunul din cauza unor neînțelegeri din trecut.

1973: The Bear Who Slept Through Christmas

Crăciunul este una dintre sărbătorile care ne face să ne gândim să fim mai buni. Iar cum toată lumea se pregătește de această sărbătoare, în Bearbank, toți urșii se pregătesc să hiberneze, mai puțin Ted. E. Bear care vrea să afle mult mai multe despre Crăciun și venirea moșului.

1974: The Year Without a Santa Claus

Venirea lui Moș Crăciun este un moment așteptat de toată lumea, însă ce s-ar întâmpla dacă într-un an el nu ar veni? Ei bine, în filmul The Year Without a Santa Claus aflăm de la soția lui Moș Crăciun faptul că, într-un an, când el a fost răcit, doi dintre elfii săi, Jingle Bells și Jangle Bells au fost nevoiți să facă treaba în locul lui.

1975: The First Christmas

Filmul The First Christmas surprinde povestea emoționantă a unui păstor, Lucas, care din păcate, are parte de un incident și nu mai poate vedea. Astfel că, Lucas este ales să interpreteze rolul unui înger în cadrul unei festivități de Crăciun, fiind un moment foarte special pentru el.

1976: Rudolph’s Shiny New Year

Moș Crăciun află de faptul că anul nou lipsește, iar el, împreună cu renii și cu familia sa vor fi nevoiți să rămână în vechiul an pentru totdeauna. Rudolph este singurul ren care poate duce la bun sfârșit această misiune, așa că el pleacă în această aventură.

1977: Star Wars IV

Cu siguranță Star Wars rămâne unul dintre filmele de referință. Filmul surprinde aventura de care Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi și Han Solo au parte pentru a o salva pe Leia, prințesă, dar și spion sub acoperire.

1978: Benji’s Very Own Christmas Story

Benji, Cindy Smith și Patsy Garrett sunt cele trei personaje din filmul Benji’s Very Own Christmas Story. Cei trei se află în timpul unui turneu în Elveția și încearcă să îl convingă pe Kris de frumusețea Crăciunului.

1979: Kramer vs. Kramer

Kramer vs. Kramer este cu siguranță un film pe care trebuie să îl vezi. Acesta surprinde povestea lui Michael, care este părăsit de către soția sa, Joanna Kramer. Și nu doar asta ar fi problema, ci faptul că el trebuie să aibă grijă și de fiul lor, Billy, în vârstă de șase ani.

1980: The Shining

Filmul The Shining spune povestea unui cuplu format din Jack Torrance și Wendy care sunt nevoiți să stea în hotelul Overlook deoarece Jack trebuie să aibă grijă de el. Însă, nu aceasta ar fi problema, ci faptul că ei au parte de tot felul de experiențe traumatizante și neobișnuite și își dau seama că fiul lor, Danny, are puteri supranaturale. Astfel, ei descoperă că în hotel au avut loc și câteva crime.

1981: Ghost Story

Poveștile cu fantome vor fi întotdeauna interesante, iar așa este și filmul Ghost Story. Filmul ne arată povestea lui Ricky, John, Edward și Sears care, după ce mor, ei descoperă faptul că au iubit aceeași femeie, însă ea a dispărut fără să le spună nimic, iar acest moment i-a marcat profund.

1982: The Snowman

Filmul The Snowman spune povestea unui băiețel care își dorește foarte mult să facă un om de zăpadă. El reușește acest lucru și astfel și are parte și de o surpriză deoarece în Ajunul Crăciunului, omul de zăpadă prinde viață și îl invită într-o aventură la Polul Nord pentru a-l cunoaște pe Moș Crăciun.

1983: Trading Places

În filmul Trading Places vom vedea cum doi frați pun pariu că unul dintre prietenii lor, Valentine, nu este în stare să ajungă un om de succes. Însă, situația se schimbă deoarece Valentine ajunge să le devină partener de afaceri celor doi, iar lucrurile se vor complica în acest sens.

1984: Gremlins

În filmul Gremlins vom vedea cum Billy primește un cadou neașteptat de la tatăl său. El primește de Crăciun un animal care nu trebuie să fie expus la soare sau hrănit după miezul nopții. Însă, Billy nu respectă ceea ce i-a spus tatăl său și are parte de o surpriză deoarece animalul său se înmulțește și va avea parte de o provocare cu toate celelalte animale noi.

1985: Back to the Future

Marty McFly are parte de o aventură cu totul specială în filmul Back to the Future. Mai precis, el este trimis în trecut într-o mașină a timpului. Cu toate astea, misiunea lui nu e deloc una ușoară deoarece trebuie să îi determine pe cei care îi sunt părinți să se îndrăgostească în trecut, pentru ca el să poată reveni în prezent.

1986: The Christmas Gift

Filmul The Christmas Gift este unul numai bun de urmărit în această perioadă. Și spunem asta deoarece el urmărește povestea unui tată și a fiicei sale. Cei doi își planifică în detaliu excursia pe care o vor face în vacanța de Crăciun, însă ei vor ajunge de fapt într-un oraș mai mic din Colorado.

1987: The Lost Boys

The Lost Boys surprinde povestea unei mame care decide să se despartă de soțul ei. Cei doi au împreună și trei băieți, așa că femeia îi va lua cu ea. Ei pleacă, însă ajung într-un oraș în care au avut loc și câteva evenimente, cum ar fi că au murit câțiva oameni și încearcă să se adapteze orașului. Fiecare dintre băieți va începe să își trăiască viața așa cum dorește, însă băiatul cel mare începe să se comporte precum un vampir.

1988: Die Hard

Dacă nu ai văzut până acum filmul Die Hard, atunci ar trebui să o faci chiar din acest moment. În film, vom putea vedea cum John McClane trebuie să își salveze soția, Holly Gennaro, după ce ea a fost răpită de un terorist german.

1989: Batman

În anul 1989 apărea celebrul film cu supereroi Batman. Michael Keaton, cel care interpretează rolui Batman, decide să fie el cel care face dreptatea în orașul în care trăiește. El își dorește asta deoarece părinții lui au fost împușcați de niște criminali.

1990: Home Alone

Primul film din celebra serie Home Alone apare în anul 1990. Chiar și în ziua de astăzi filmul este urmărit de un număr impresionat de oameni deoarece ei sunt fascinați de aventurile de care are parte micuțul Kevin McCallister.

1991: All I Want For Christmas

All I Want For Christmas este o comedie despre doi copii din New York care vor să facă tot ce le stă în putință pentru a primi ce își doresc de Crăciun. Însă, chiar dacă ei își planifică în detaliu, au parte de mai multe obstacole, deoarece un om de afaceri se îndrăgostește de mama lor. Ethan, unul dintre frați, este și el îndrăgostit de o fată pe care o cunoaște din copilărie.

1992: Basic Instinct

Filmul Basic Instinct prezintă o poveste cu adevărat interesantă deoarece este vorba despre o vedetă rock care a fost înjunghiată de 31 de ori după ce el a întreținut relații sexuale. Nick, un detectiv, investighează acest caz și încearcă să găsească vinovatul, fiind recunoscut pentru faptul că găsește vinovați în fiecare caz în care se implică. Însă, se pare că acesta este unul destul de complicat.

1993: Jurassic Park

Jurassic Park este un film destul de cunoscut. Acesta a apărut în anul 1993 și este vorba de Alan Grant și Ellie Sattler care merg la deschiderea unui parc de distracții. Acesta e situat în Costa Rica, iar John, cel care i-a invitat, găsește o modalitate de a clona dinozauri, însă ei sunt scăpați de sub control.

1994: Pulp Fiction

Pulp Fiction este un film extrem de cunoscut și apreciat și în ziua de astăzi. Filmul, în regia lui Quentin Tarantino, a câștigat nenumărate premii Oscar. Acesta spune povestea unor legături suspecte pe care le au niște asasini cu cei de la care trebuie să recupereze un obiect de preț.

1995: Braveheart

Un film cu adevărat emoționant este Braveheart. Filmul surprinde povestea lui William Wallace căruia îi este ucisă iubita și care decide să pună la cale un plan pentru a se răzbuna.

1996: Fargo

În filmul Fargo îl vom vedea pe Jerry, un vânzător de mașini, care are nevoie de bani, iar astfel singura variantă pe care o găsește este să angajeze doi criminali care să îi răpească soția. Chiar dacă pare un plan bine pus la punct, iar el crede că va primi răscumpărarea dorită, în cele din urmă vor apărea câteva obstacole care îl vor da înapoi.

1997: Titanic

În anul 1997 apărea celebrul film Titanic. În mod sigur l-ai văzut până acum de foarte multe ori deoarece rămâne unul dintre filmele de referință pentru ceea ce înseamnă romantism și cât de departe ești dispus să mergi pentru dragostea ta.

1998: Saving Private Ryan

În filmul Saving Private Ryan îl vom vedea pe Miller, un căpitan care are o misiune extrem de importantă. El trebuie să își salveze oamenii pe care îi are în grijă, dar și să îl găsească pe Ryan, un soldat.

1999: Fight Club

Și Fight Club rămâne unul dintre filmele de referință și extrem de apreciate de către public. Filmul este o adaptare după romanul scris de Chuck Palahniuk și regizat de către David Fincher. Dacă nu l-ai văzut până acum, atunci ar trebui să o faci deoarece îți vei pune extrem de multe întrebări cu privire la propria persoană.

2000: Almost Famous

William Miller este un tânăr care are ocazia de a pleca într-un turneu alături de celebra formație Rolling Stone. El are oportunitatea de a realiza un interviu cu membrii formației, însă, petrecând atât de mult timp cu ei, își dă seama că nu poate fi obiectiv și își dorește mai mult să rămână prieteni cu ei.

2001: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Celebra serie Harry Potter este și astăzi apreciată de un număr foarte mare de oameni. În filmul Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, îl vom vedea pe Harry, care descoperă că părinții săi au fost vrăjitori. Astfel, el ajunge la celebra școală Hogwarts, unde va avea parte de experiențe inedite.

2002: Catch Me if You Can

Filmul Catch Me if You Can surprinde povestea lui Frank, care, după ce părinții săi divorțează, vrea să își trăiască viața așa cum dorește. El începe să falsifice mai multe cecuri, însă trebuie să aibă și grijă deoarece pe urmele sale se află și un agent de la FBI.

2003: Love Actually

Filmul Love Actually ne arată cât de important este să avem parte de iubire în viața noastră. În film, vei vedea întâmplările de care au parte patru cupluri în drumul lor către găsirea iubirii adevărate.

2004: The Bourne Supremacy

Filmul The Bourne Supremacity are în prim-plan cuplul format din Bourne și Marie care se ascund. Ei fac asta deoarece au fost scoase la iveală mai multe documente secrete în care este vorba și despre ei.

2005: The 40-Year-Old Virgin

Dacă vrei să te uiți la o comedie și nu știi la care, atunci filmul The 40-Year-Old Virgin este soluția. Acesta spune povestea lui Andy, care deși are vârsta de 40 de ani, el nu a făcut niciodată sex. Așa că prietenii lui încearcă să găsească tot felul de variante pentru ca el să facă acest pas în viața lui.

2006: The Holiday

Filmul The Holiday ne arată cât de important este să avem prieteni în jurul nostru, mai ales în momentele grele. Amanda și Iris sunt două femei care sunt părăsite de iubiții lor, așa că ele decid că cel mai bine ar fi să își petreacă Crăciunul făcând schimb de locuințe.

2007: Into the Wild

Into the Wild este în mod cert un film care îți va schimba perspectiva asupra vieții. Și spunem asta deoarece filmul îl are în prim-plan pe Christopher McCandless, un tânăr de 24 de ani, care decide să renunțe la viața pe care o are și să plece să trăiască în natură. El pleacă singur și trebuie să se descurce cu ceea ce are la îndemână.

2008: Taken

Dacă ești adepta filmelor de acțiuni, atunci Taken este ideal pentru tine. Acesta îl surprinde pe Bryan Mills, interpretat de celebrul actor Liam Neeson, care este un agent CIA. El trebuie să își salveze fiica deoarece ea a fost răpită în Paris.

2009: Avatar

Avatar este unul dintre filmele extrem de apreciate atunci când a apărut. Acesta spune povestea unor locuitori ai unei planete, numită Pandora, care sunt folosiți pentru a fi extrase și exploatate bogățiile minerale pe care le are planeta.



2010: Black Swan

Black Swan o surprinde pe Nina Sayers, care este o balerină din New York. Ea își dorește să fie primă balerină în celebrul spectacol „Lacul lebedelor”, însă nu se simte suficient de încurajată de cei din jur pentru asta, mai ales că resimte și o presiune din partea mamei sale.

2011: The Hangover Part II

Dacă îți plac comediile, atunci filmul The Hangover ți se potrivește. În film îi vei vedea pe Phil, Sty, Alan și Doug care fac o călătorie în Thailanda cu ocazia nunții lui Stu. Prietenii săi îi organizează o petrecere a burlacilor cu adevărat spectaculoasă, iar astfel, ei au parte de mai multe întâmplări pe parcursul unei singure zi.

2012: The Hobbit: An Unexpected Journey

The Hobbit este unul dintre filmele care este apreciat și în zilele noastre. Filmul The Hobbit: An Unexpected Journey urmărește povestea și călătoria de care are parte Bilbo pentru a pune mâna din nou pe regatul Erebor.

2013: The Wolf of Wall Street

Dacă ești o fană a lui Leonardo DiCaprio, află că în filmul The Wolf of Wall Street el interpretează rolul principal. El lucrează la o firmă și este un broker, însă întreaga lui viața se învârte în jurul banilor, a petrecerilor, femeilor, dar și a viciilor.

2014: Interstellar

Filmul Interstellar este cu adevărat unul fascinant și care te va captiva cu siguranță. Acesta prezintă povestea a mai mulți oameni care decid să plece în afara sistemului nostru solar deoarece țara în care ei locuiesc nu este sigură din mai multe puncte de vedere.

2015: Spotlight

Filmul Spotlight a apărut în anul 2015 și spune povestea unui grup de reporteri care fac o investigație interesantă despre abuzul de putere al bisericii. Ce este cu adevărat de remarcat este că au primit și un premiu Pulitzer pe baza acestei investigații.

2016: Sully

Filmul biografic Sully surprinde povestea lui Chesley Sullenberger, care este un pilot american. El a ajuns cunoscut datorită faptului că a reușit să salveze 155 de pasageri care erau la bordul unui avion.

2017: Get Out

Filmul Get Out, apărut în anul 2017, surprinde povestea unui tânăr, pe nume Chris, și a iubitei sale, Rose. Chris va face cunoștință cu părinții iubitei sale, însă el crede că atitudinea pe care o au părinții ei față de el este destul de neobișnuită și începe să își pună tot mai multe întrebări.

