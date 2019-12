Top 15 filme de Crăciun, pe care adulții trebuie să le vadă (după ce au trimis copiii la culcare)

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej excelent pentru a petrece cât mai mult timp alături de familie și să apreciem cât mai mult aceste momente.

Iar cel mai bun mod prin care să te relaxezi în vacanța dintre sărbători, după un an plin de evenimente, este să te uiți la un film, fie că alegi să te uiți alături de prieteni, familie sau chiar partener. Dacă ești adepta comediilor, atunci cu atât mai mult vei găsi în lista noastră un film pe care să îl vizionezi.

Iată care este selecția noastră a celor mai bune filme pe care să le vezi de Crăciun, și nu numai:

1. „Love Actually” (2003)

Love Actually este o comedie romantică excelentă pe care trebuie în mod cert să o urmărești alături de partenerul tău. Filmul surprinde poveștile de dragoste pe care le trăiesc mai multe cupluri. Fiecare dintre ei trăiește în mod diferit iubirea și dezamăgirea, chiar în preajma Crăciunului.

2. „Die Hard” (1988)

Filmul Die Hard îl surprinde în rolul principal pe Bruce Willis, care interpretează rolul unui detectiv din New York. El are o misiune extrem de importantă, și anume vrea să își salveze fosta soție de un terorist german. Întreaga acțiune are loc în perioada Crăciunului.

3. „Black Christmas” (1974)

Dacă îți plac filmele horror, atunci în mod cert vei aprecia producția Black Christmas, care este unul dintre filmele clasice de groază. Filmul ne arată povestea unui criminal care ucide un grup de studente.

4. „Kiss Kiss Bang Bang” (2005)

Filmul Kiss Kiss Bang Bang este bazat pe romanul Bodies Are Where You Find Them scris de Brett Halliday. Inițial, aflăm din film povestea unui hoț care ajunge să dea o probă pentru un rol de detectiv. Ulterior, el ajunge să fie implicat în găsirea unui criminal din oraș care ucide femei.

5. „Home For the Holidays” (1995)

Filmul Home for the Holidays o are în prim-plan pe Claudia Larson, o femeie care are parte de mai multe evenimente, printre care pierderea job-ului sau faptul că fiica ei alege să nu petreacă sărbătorile cu ea, ci cu iubitul ei. Cu toate acestea, ea decide ca sărbătorile să le facă alături de familie, decizie care se dovedește să nu fie atât de inspirată.

6. „A Bad Moms Christmas” (2017)

După filmul Bad Moms, cel care a reușit să ne arate cât de grea este de fapt viața de mamă, dar și cum îi putem face față dacă avem alături persoanele potrivite a apărut și a doua parte a acestei producții. Filmul surprinde modul prin care cele trei femei gestionează venirea mamelor cu ocazia Crăciunului. Pe lângă asta, este o ocazie bună pentru ca ele să aibă o relație și mai bună cu mamele lor.

7. „Happy Christmas” (2014)

Filmul Happy Christmas surprinde povestea unei tinere care are parte de un eveniment destul de nefericit, și anume se desparte de prietenul ei. După acest eveniment, ea realizează ce anume este important pentru ea și pune preț mult mai mult pe carieră și familie.

8. „Just Friends” (2005)

O simplă întâlnire în orașul natal cu o veche colegă de liceu pare să fie una destul de importantă pentru Chris, un producător muzical. El se reîntâlnește cu Jamie, o fată de care el a fost întotdeauna îndrăgostit. Cu această ocazie, el încearcă să o cucerească din nou.

9. „A Christmas Tale” (2008)

Filmul A Christmas Tale a fost unul dintre cele mai bune filme din anul 2008. Acesta surprinde povestea unui cuplu, format din Abel și Junon, care au împreună doi copii, Joseph și Elizabeth. Cei doi mai au un copil, care are o afecțiune genetică și nu este compatibil pentru un transplant. Din păcate, ei nu îl pot salva, iar acest eveniment îi apropie, chiar în preajma Crăciunului.

10. „Bad Santa” (2003)

Filmul Bad Santa ne arată povestea a doi prieteni care își propun să meargă în magazine deghizați ca Moș Crăciun și elf. Chiar dacă la prima vedere ar părea un gest minunat, ei vor să jefuiască aceste magazine, până când întâlnesc un copil, în vârstă de opt ani, care le spune ce anume înseamnă Crăciunul.

11. „Four Christmases” (2008)

Filmul Four Christmases ne arată faptul că, oricât de departe ne-am afla de familiile noastre în preajma sărbătorilor, trebuie să facem tot posibilul pentru a fi alături de ei. Brad și Kate nu vor să fie alături de familie de Crăciun, iar astfel decid să plece într-o vacanță exotică. Însă planurile lor de vacanță sunt anulate, așa că trebuie să stea alături de rudele pe care nu le suportă deloc.



12. „The Family Stone” (2005)

Crăciunul este o sărbătoare menită să ne apropie de familie, iar acest lucru se întâmplă și în filmul The Family Stone. Meredith Morton, interpretată de Sarah Jessica Parker are parte de o întâlnire cu familia iubitului ei, Everett Stone. Cu toate că totul pare să decurgă fără probleme, Sarah este destul de conservatoare și reticentă cu privire la anumite idei ale familiei prietenului ei.

13. „The Night Before” (2015)

Filmul The Night Before este o comedie excelentă pe care trebuie să o urmărești alături de partenerul tău. Filmul surprinde povestea lui Ethan, Isaac și Chris, care sunt prieteni din copilărie și sunt recunoscuți pentru petrecerile de Crăciun destul de extravagante. Acum însă, ei decid să schimbe acest lucru și să organizeze o petrecere altfel de Crăciun.

14. „Jack Frost” (1997)

Jack Frost este un alt film cu accente horror pe care ar trebui să îl urmărești. Filmul spune povestea unui criminal care moare după ce are parte de un accident de mașină. Cu toate astea, el reînvie sub forma unui om de zăpadă, iar astfel decide să plănuiască o răzbunare.

15. „Daddy’s Home 2” (2017)

Daddy’s Home 2 este un film care ne arată aventurile pe care le au Brad și Dusty, în încercarea lor de a-și reuni copiii cu ocazia Crăciunului. Chiar dacă pare un plan perfect, cei doi au parte de o întâlnire neașteptată. Tatăl lui Dusty și cel al lui Brad vin în oraș, chiar în momentul în care cei doi vor să plece într-o vacanță, reușind să le modifice prin acest mod planul inițial.

