Când este bine să îi acorzi o a doua șansă partenerului?

Întotdeauna după o despărțire ne vom întreba dacă nu cumva ar fi o idee mai bună să fi luat o pauză sau chiar să îi acordăm o a doua șansă partenerului. Și totuși, când anume ar trebui să ne dăm seama că este bine să ne întoarcem la fostul partener sau nu?

În mod sigur, nu există un răspuns general valabil, iar din acest motiv, sentimentele pe care tu le ai față de partener sunt extrem de importante, iar ele sunt cele care te pot ajuta în găsirea unei soluții. Fericirea ta trebuie să fie pe primul loc, fie că alegi să fii din nou într-o relație cu fostul iubit, fie că vrei să te desparți și să te concentrezi pe alte lucruri.

Știm că probabil te-ai aflat în această situație de mai multe ori, așa că venim în ajutorul tău și îți spunem care sunt cele 5 motive care te vor convinge de faptul că este bine să îi dai o a doua șansă partenerului.

1. Fiecare dintre noi merită să fie fericit

Chiar dacă partenerul ți-a greșit foarte mult, în unele cazuri, poți trece ușor peste aceste greșeli dacă sentimentele pe care tu le ai față de el sunt extrem de intense. Trebuie să te gândești la faptul că, uneori în viață, mai sunt și momente în care suntem nevoiți să facem unele alegeri pe care le putem regreta ulterior. Însă, dacă tu și partenerul tău ați conștientizat faptul că ați greșit când v-ați despărțit, atunci ar fi cazul să te gândești că îi poți acorda o a doua șansă.

2. Ar trebui să facem ceea ce este bine pentru noi

De foarte multe ori, ne gândim mai mult la ceilalți, în loc să ne gândim la fericirea noastră, lucru pe care nu ar mai trebui să îl faci. Chiar dacă relația pe care ai avut-o nu a fost una așa cum ți-ai dorit, în unele cazuri, atunci când partenerii încearcă a doua oară să fie împreună, ei își dau seama de cât de importanți sunt unul față de celălalt și de sentimentele pe care le au.

3. Îți vei aprecia mult mai mult partenerul

În unele cazuri, este posibil să nu ne fi apreciat atât de mult partenerul și să decidem că nu este partenerul potrivit pentru noi. Însă, poate fi o ocazie bună pentru a conștientiza cu adevărat calitățile pe care le are partenerul tău. Poate că nu am fost îndeajuns de implicate și nu am tratat relația cu seriozitate, însă, oricare ar fi motivele, o a doua șansă poate fi modul prin care poți face din nou ca relația să funcționeze.

4. Sentimentele tale sunt mult mai intense

Sentimentele pe care le avem față de un bărbat nu pot dispărea de pe o zi pe alta, mai ales dacă am trăit alături de el momente cu adevărat speciale, care au ajuns să aibă un impact asupra noastră. O relație are urcușuri și coborâșuri, iar acest lucru îl poate confirma fiecare femeie. Poate fi destul de riscat să îi acordăm partenerul o a doua șansă, dar în același timp, ne dăm și nouă o șansă la fericire.

5. Nu ar trebui să îți fie teamă să faci acest pas

Nu este ușor să decizi că ar trebui să te reîntorci la fostul partener, mai ales dacă el ți-a greșit sau, în cele mai grave cazuri, poate chiar te-a înșelat. Însă, astfel de momente sunt cele care te pot face să îți dai seama cât de departe ești dispusă să mergi pentru bărbatul pe care îl iubești. Așa că, dacă într-adevăr te hotărăști să îi acorzi o a doua șansă, să nu îți fie teamă de această decizie. Asumă-ți riscuri și luptă pentru dragostea ta!

Citește și:

9 lucruri pe care NU ar trebui să le faci la începutul unei relații

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro