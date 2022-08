Campionatul european de fotbal feminin: recorduri de public, susținere regală și o victorie istorică pentru Anglia

Campionatul european de fotbal feminin s-a încheiat pe 31 iulie 2022 cu victoria echipei Angliei în fața Germaniei, cu scorul 2-1, pe celebrul stadion londonez Wembley, care a și înregistrat, cu această ocazie, un record absolut de public: 87.192 de spectatori.

Popularitatea pe care a obținut-o Campionatul european de fotbal feminin vine să confirme încă o dată tendința de creștere a sportului, având în vedere faptul că pe durata întregului turneu numărul fanilor veniți să vadă meciurile s-a dublat față de recordurile anterioare, obținute în 2017. Dar mulțimea prezentă pe Wembley a bătut și recordul înregistrat de finala Euro a bărbaților, în 1964, pe Santiago Bernabéu.

În aceste condiții TVR 2, care deținea drepturile de difuzare pentru întregul campionat, a decis să difuzeze meciurile înregistrate, după miezul nopții, singura transmisiune live fiind cea din seara finalei, când nu a mai arătat telespectatorilor și ceremonia acordării trofeului.

Cât despre meciul care a încheiat Campionatul european de fotbal feminin, acesta a fost unul spectaculos, cu goluri de la Chloe Kelly și Ella Toone din partea Angliei, și Lina Magull, din partea Germaniei. Echipa Germaniei a început meciul fără marcatoarea principală, Alexandra Popp, accidentată la încălzire.

Englezoaicele, antrenate de Sarina Wiegman, au obținut victoria într-un meci care a avut și două reprize de prelungiri, susținute de pe margine de Prințul William, dar și de căpitanul echipei naționale masculine, Harry Kane. Înainte de meci, Prințesa Charlotte și-a exprimat, și ea, susținerea pentru echipa câștigătoare, prin intermediul unui scurt video:

