Ați hotărât să aveți o relație serioasă? 8 lucruri care trebuie obligatoriu discutate

O relație serioasă aduce cu sine nenumărate împliniri. Vă simțiți iubiți, importanți, faceți planuri împreună, vă susțineți reciproc în creșterea voastră personală și profesională. Specialiștii spun că de fapt acesta ar fi principalul rol al cuplului – dezvoltarea, evoluția. Pentru a se desfășura în cel mai sănătos mod posibil iată pentru ce este cazul să stabiliți noi reguli, ori pur și simplu să aduceți în discuție.

Ești într-o relație serioasă, dar de câtă singurătate ai nevoie?

Unul dintre butoanele de panică apăsate în relație este timpul individual sau timpul pe care nu îl petreci cu partenerul. Solitudinea sau activitățile diferite nu înseamnă că nu mai vrei relația sau nu-l mai iubești pe celălalt. Ci că ai nevoie de momentele tale separat, care împiedică fuziunea. Pentru fiecare aceste momente au o durată și frecvență diferite, care în mod cert necesită analiză sau negociere.

Prietenii de sex opus

Gherele ascunse ale geloziei pot răni teribil. Cu toții avem prieteni mai vechi sau mai noi, de același sex, dar și de sex opus. Cum este pentru voi asta? În ce măsură te simți în nesiguranță pentru că el are prietene, și ce te face să crezi că te-ar înșela? Oare ai experințe negative din trecut pe care le aduci în prezent?

Ce sarcini îți plac și detești?

Într-o relație serioasă cel mai probabil alegi să locuiești cu partenerul. Asta implică noi elemente la capitolul responsabilități: cele casnice. Poate ție îți place să speli vasele, iar lui să gătească. Nu suporți să calci, dar faci curățenie cu plăcere. Multe conflicte apar din împărțirea inechitabilă a treburilor casnice. Cel mai simplu e să vedeți ce e agreabil sau detestabil pentru fiecare și să împărțiți ce are fiecare de făcut pornind de la acest aspect.

Copii și banii

Două mari subiecte care aduc tensiune într-o relație serioasă. Este esențial să le discutați chiar înainte de a vă oficializa povestea de iubire. Poate unul vrea copii și celălalt nu. Poate aveți o problemă cu momentul când să apară copilul. Banii îi țineți la comun sau vă gestionați finanțele individual?

Într-o relație serioasă cât de des are fiecare nevoie de sex?

Poate suna puțin bizar dar, dacă privești în urmă la relațiile tale anterioare, vei găsi sensul. Fiecare dintre noi are un set de reguli personale pentru ce înseamnă o relație serioasă. Ele sunt formate în funcție de educația primită, modelul de cuplu văzut la părinți, propriile experiențe. Iar viața sexuală este importantă în cuplu, e în regulă să recunoaștem asta. La fel și faptul că în timp pasiunea se mai domolește, comparativ cu începuturile furtunoase. Ce crezi despre sex va sculpta viața sexuală. Este pentru făcut copii? O datorie? O plăcere interzisă? Ceva rușinos? Cât de libertin e fiecare? De cât sex ai nevoie tu, dar el?

Care sunt fricile pe care le aduci într-o relație serioasă?

Atât femeile cât și bărbații au propriile temeri. Poate ți-e frică să nu te înșele, să nu te părăsească, să nu profite de tine. Să nu te lase să-ți urmezi ambițiile profesionale. Ți-e teamă să nu devină violent verbal, critic sau abuziv fizic. Ți-e teamă să nu vă distanțați. Este cât se poate de util să fiți deschiși și să le abordați cu delicatețe.

Cum vă place să vă relaxați?

Vă duceți la serviciu sau lucrați de acasă. Dar pe lângă muncă și alte probleme de rezolvat există și timpul dedicat relaxării. Relaxare care se realizează în doi sau individual. Poate lui îi place să meargă la pescuit cu prietenii sau alături de tine. Tu preferi să citești închisă în dormitor. Aici este vorba despre compatibilitatea activităților pe care vreți să le faceți în doi în timpul liber, dar și cum puteți înțelege anumite lucruri pe care fiecare dorește să le facă independent de cuplu.

Ce e negociabil sau cu potențial distrugător

Sigur, pot apărea diverse situații pentru care e necesar să setați limite. Poate ești de acord ca el să plece undeva singur două sau trei zile, dar sub nicio formă o săptămână. Nu te deranjează să iasă singur la club, dar de câte ori pe lună? Ce nu ești dispusă sub nicio formă să negociezi? Poate chiar o anumită fantezie sexuală de-a lui? Ce are potențial de daună absolută și știi sigur că vei cere încheierea relației?

