Agenda de octombrie 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Uite-i cum fug

Adrien Brody, Sam Rockwell și Saoirse Ronan se reunesc în comedia lui Tom George care spune povestea unui producător de film disperat care vrea să dea lovitura la Hollywood, ecranizând o piesă de teatru faimoasă. Însă în timpul desfășurării de forțe mai mulți membri ai echipei sale sunt uciși, iar cinicul inspector Stoppard și mai juniorul lui, Stalker, trebuie să dezlege misterul. În cinema din 7 octombrie.

White Lotus

Probabil cel mai amuzant, mai întunecat, mai neașteptat și mai special show TV de succes al anului trecut, The White Lotus revine cu un al doilea sezon, neplanificat, dar realizat la cererea publicului entuziast, pe HBO. Jennifer Coolidge revine și ea, și i se alătură Aubrey Plaza și Michael Imperioli, pentru acțiunea acestui sezon, care se desfășoară în Sicilia.

The School for Good and Evil

Pe 19 octombrie are premiera pe Netflix filmul lui Paul Feig, adaptat după seria lui Soman Chainani, cu Sophia Anne Caruso și Sofia Wylie în rolurile principale, a două prietene diametral opuse, care ajung într-o școală magică, unde tinerii învață să echilibreze binele și răul, deși fiecare merge, în fapt, la cursurile mai potrivite celeilalte. Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Patti LuPone, Kerry Washington, Charlize Theron și Cate Blanchett, naratoarea poveștii, adaugă farmec acestei povești de basm.

Amsterdam

David O. Russell, a cărui muncă o știi din The Fighter sau American Hustle, revine cu un nou film, cu Christian Bale, Margot Robbie și Zoe Saldana, o dramă a cărei acțiune are loc în anii 30, despre trei prieteni care sunt, pe rând, martorii unei crime, ca apoi să devină suspecți principali… și apoi cei care scot la lumină un complot șocant. Din 14 octombrie la cinema.

Descendant

Pe 21 octombrie are premiera pe Netflix, după cea de la Sundance, unde filmul a câștigat premiul juriului, acest documentar realizat de Margaret Brown (The Order of Myths, The Great Invisible) despre Clotilda, ultima corabie care a ajuns plină de africani căzuți în sclavie, ilegal, în America. Descoperirea vasului, după un secol de speculații, a fost o lovitură, iar acum regizoarea prezintă o comunitate de oameni care încă mai luptă să-și păstreze tradițiile și să își facă dreptate.

Femeia rege

O dramă istorică în regia Ginei Prince-Bythewood, cu Lashana Lynch, Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, Sheila Atim și John Boyega ajunge pe marile ecrane de la noi pe 7 octombrie, purtându-ne în regatul Dahomey (Benin-ul de azi), la sfârșitul secolului al XVIII-lea, unde Nanisca conduce amazoanele împotriva invaziei franceze și a triburilor din jur care vor să-i înrobească poporul, într-o bătălie contra coloniștilor de proporții epice.

Final Cut

Michel Hazanavicius, câștigătorul premiului Oscar pentru The Artist, revine cu această comedie neagră cu Bérénice Bejo și Romain Duris despre o mică echipă de cineaști care lucrează la un film cu zombi, moment în care este atacată de niște zombi reali. Râzi și te sperii de pe 21 octombrie, în cinematografe.

Ecologies of Repair

Gaep (strada Plantelor 50, București) ne așteaptă în miez de toamnă – până pe 5 noiembrie – cu o expoziție cu lucrări noi, îmbinând medii diverse, de la opt artiste emergente (Amaia Molinet, Anca Bucur, Andreea Medar & Mălina Ionescu, Diana Popuț, Lucia Ghegu, Stanca Soare și Thea Lazăr), pe teme actuale propuse de curatoarea Adelina Luft, care aduc în discuție relația umanului cu non-umanul și dinamicile construire-distrugere, risipă-creație, extracție-adiție.

Marocco

Fimul Marocco, realizat de actorul și regizorul Emanuel Pârvu, o poveste despre responsabilitatea unor fapte a căror înlănțuire duce la consecințe fatale, ne pune întrebări universale, printre care poate cea mai importantă este cui folosesc propriile intenții bune dacă acțiunile ce rezultă din ele conduc către un deznodământ dezastruos. Cu Șerban Pavlu, Crina Semciuc, Ana Indricău și Tudor Cucu-Dumitrescu, Marocco ajunge în cinematografe pe 7 octombrie.

Medieval

Petr Jákl îi îndrumă pe Michael Caine, Ben Foster și Sophie Lowe în această dramă istorică despre legendarul Jan Žižka, comandant de oști de legendă al Cehiei în secolul al XV-lea, acum erou național, care a fost neînvins în cruciade în ciuda faptului că a ajuns să fie complet nevăzător la finalul vieții. În cinematografe din 7 octombrie.

One Piece Film: Red

Celebra serie de animație One Piece Film continuă cu acest cel mai recent film, în regia lui Goro Taniguchi, care îi îndrumă pe Yûichi Nagashima, Hiroaki Hirata, Shuichi Ikeda, Kazuya Nakai, Kaori Nazuka. Uta, cea mai iubită cântăreață, a cărei identitate e secretă, e gata să mărturisească cine este în spatele vocii angelice, însă lucrurile se complică odată cu dezvăluirea unui detaliu șocant. La cinema din 14 octombrie.

Inocenții

Cu premiera anul trecut la Festivalul de Film de la Cannes, filmul aplaudat de critici al lui Eskil Vogt, cu Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf și Mina Yasmin Bremseth Asheim, ne poartă într-o atmosferă de vară nordică, unde un grup de copii e gata să-și demonstreze puterile misterioase atunci când adulții nu îi văd. Un thriller neobișnuit, de văzut neapărat, de pe 7 octombrie în cinematografe.

The Good Nurse

Un thriller inspirat de fapte reale ne-o arată pe o asistentă inimoasă și mamă singură (Jessica Chastain) care decide, după o serie de decese învăluite în mister ale pacienților, să descopere adevărul, riscându-și propria viață. Vezi filmul în care joacă și Eddie Redmayne, de pe 26 octombrie pe Netflix.

Solo show Radu Băieș la The H Gallery

Reconstruind identitatea este numele expoziției solo a artistului clujean Radu Băieș de la The H Gallery (Calea Victoriei 109, București), care poate fi vizitată până pe 10 noiembrie. Cunoscut deja pentru tehnica utilizată, uleiul pe pânză, și pentru lucrări ce aduc în prim plan obiecte sau forme umane redate în culori terne, în contexte greu de identificat, artistul alege acum să vorbească despre identitate, mai exact despre o fractură a acesteia și despre tot ce îi urmează. Traducerea unor astfel de experiențe personale într-o sferă mai generală este vizibilă în simboluri ce urmăresc privitorul din mai multe lucrări, precum personajul cu pălărie, un laitmotiv al lucrărilor expuse, care funcționează drept călăuză printre peisajele obscure.

Geografia cuvintelor

ARCUB Hanul Gabroveni găzduiește, până pe 16 octombrie, expoziția de pictură, cărți-obiect, colaje și țesături a artistei elvețiene de origine română Anca Seel Constantin. Lucrările realizate în ultimii ani de artista pasionată de filosofie și literatură propun privitorilor o expoziție în care să o privească pe aceasta în timp ce „se povestește cu rafinamentul unui jurnal din secolul trecut”, explică Carmen Popesco-Negresco, critic și istoric de artă.

BIEFF la a 12-a ediție

Festivalul Internațional de Film Experimental București își deschide porțile între 27 septembrie și 2 octombrie, cu misiunea de a promova noile voci ale cinema-ului autohton, aducând în fața publicului 12 scurtmetraje experimentale ce explorează formule cinematografice diverse. Filmele vor putea fi vizionate în cadrul a două programe distincte, pe 1 octombrie, la Cinemateca Eforie din București.

Exil la TNB

După premiera de la mijlocul lunii septembrie, pregătește-te să vezi un spectacol despre exil și relația de furie și iubire cu România, în regia și după scenariul Alexandrei Badea, la Teatrul Național București. Spectacolul, inspirat de biografia regizoarei, reconstituie imaginea a trei generații ale aceleiași familii, ce rememorează experiențe care le-au marcat existența: comunismul, post-comunismul și exilul. Din distribuție fac parte Ada Galeș, Emilian Oprea, Cosmina Olariu, Florin Călbăjos, Crina Semciuc și mulți alții, iar scenografia este semnată de Cosmin Florea, deci așteaptă-te la decoruri cu adevărat speciale.

